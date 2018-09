Jandarmii mureşeni, prezenţi la „Let`s Do It Romania!”

Cadre ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș au participat sâmbătă, 15 septembrie, în cadrul campaniei „Let`s Do It Romania!”, proiect susținut de Asociația „Viitorul în Zori”, la colectarea de deșeuri care nu sunt biodegradabile în zona Pădurii Oraș.

„Prin acțiunea de astăzi, am contribuit activ la realizarea obiectivului de mobilizare a unui număr de 1.000.000 de voluntari și de a strânge deșeurile depozitate necorespunzător. Susținem și ne alăturăm eforturilor organizatorilor campaniei „Let`s Do It Romania!” și îndemnăm pe toți locuitorii județului Mureș să participe la activitatea de curățenie, pentru a avea și habita într-un mediu mai curat”, a precizat col. Tiberiu Adrian Filipaş, inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureş.

(Redacţia)