Administrația Bazinală de Apă Mureș continuă curățenia și după 15 septembrie

Administrația Bazinală de Apă Mureș, prin subunitatea sa Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, desfășoară o activitate intensă pe pârâul Pocloș din Târgu-Mureș.

Activitatea a început în ziua de sâmbătă, 15 septembrie, când 5 salariați proprii, împreună cu 17 deținuți și salariați ai Penitenciarului Târgu-Mureș, au desfășurat o activitate de igienizare și salubrizare sub formă de voluntariat în cadrul Zilei de Curățenie Națională „Let’s Do It, Romania!”. Cu această ocazie, au fost adunați 111 saci a câte 120 litri cu deșeuri menajere și deșeuri agricole, forestiere și obiecte electrocasnice, în tronsonul podul strada Livezeni – zona Furnica. Deșeurile au fost transportate la depozitul de deșeuri de către operatorul de salubritate, Salubriserv.

Curățenia nu se oprește aici. Începând din data de 17 septembrie, în aval de podul strada 1 Decembrie 1918, se execută lucrări de decolmatare în mod mecanizat (cu automacara, autobasculante, mini-încărcător frontal), dar și manual.