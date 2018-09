Campania „Let’s do it, Romania” și-a atins, sâmbătă, scopul în Municipiul Reghin

Share



Peste 550 de voluntari reghineni au participat sâmbătă dimineața la cea mai mare acțiune de curățenie, adunând peste 800 de saci de deșeuri.

Primăria Municipiul Reghin a susținut această campanie, reușind an de an să mobilizeze tot mai multe persoane. Elevi ai școlilor și liceelor din oraș alături de profesorii lor, angajați ai Primăriei Municipiului Reghin, angajați ai Detașamentului de Pompieri Reghin, precum și alți voluntari din municipiu au curățat parcurile, malul Mureșului, liziera Pădurii Rotunde și Pădurii Dedradului.

Această acţiune are rolul de a schimba mentalitatea oamenilor şi de a trage un semnal de alarmă asupra fenomenului care ia amploare, şi anume acela de a arunca deşeurile în natură, lucru care, pe lângă aspectul dezolant, are şi un efect devastator asupra mediului.

(Redacţia)