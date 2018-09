Mihai Mitrică, directorul executiv Bookfest Tîrgu Mureș: „Vreau ca programul, pe viitor, să fie constituit din cât mai multe lansări ale autorilor locali”

Share



Mihai Mitrică, directorul executiv al Asociației Editorilor din România și organizatorul Salonului de Carte Bookfest Tîrgu Mureș, este de părere că oferta Salonului de Carte Bookfest va împăca atât necesitățile publicului, cât și pe ale expozanților: „Eu, sincer, am doar așteptarea de a vedea cât mai multă lume aici. Vreau să văd cât mai mulți târgumureșeni care au înțeles mesajul nostru, pentru că accesul aici este gratuit, cărțile au prețuri reduse. Târgu Mureșul nu este o piață spectaculoasă de carte, prin urmare toți editorii au interesul să își maximizeze, și de aceea prețurile sunt cât se poate de mici. E un calcul cât se poate de just din punct de vedere economic. Așadar, publicul poate să profite de prețuri mici, dar poate profita și de micile inovații pentru această ediție.”

Două noutăți în acest an

Mihai Mitrică insistă pe importanța pe care autorii locali o au în comunitate și consideră că aceștia trebuie reprezentați în cadrul unui asemenea eveniment, cu implicații pozitive atât la nivel cultural, cât și financiar: „La standul Libris Eminescu există colțul autorilor locali, care deocamdată e incipient, dar vrem ca la edițiile următoare să fie din ce în ce mai mare pentru că există tot mai mulți autori locali relevanți. Avem și o lansare în premieră la Târgu Mureș („Un roman într-o gară mică” de Kocsis Francisko, n.r.), și vreau ca programul pe viitor să fie constituit din cât mai multe lansări ale autorilor locali. Noi, ca piață de carte în România, trăim foarte mult din traduceri, prea mult din traduceri, în special din literatura anglo-saxonă. O piață de carte matură trăiește bine, adică sănătos, dacă are cât mai mulți autori autohtoni. Dacă vom reuși să creem la Târgu Mureș, la Cluj, la Iași, la Timișoara, pe unde mai mergem cu Bookfest, câte un colțișor al autorilor locali și le vom da încredere că există cerere pentru producțiile lor, eu cred că toată piața de carte din România va avea de profitat. Să nu uităm de spațiul de joacă pentru copii unde îi așteptăm pe părinți să își lase copiii și să încerce să îi vindece puțin de dependența de ecran.”

Un festival de literatură în 2019?

„Un festival de literatură e absolut binevenit aici. El comportă, însă, niște eforturi financiare și logistice considerabile. Pentru asta trebuie să purtăm niște discuții aplicate. Dacă există deschidere din partea autorităților de aici, și nu văd de ce n-ar exista, noi putem facilita legătura cu persoane și entități care să vină apoi în conceperea unui program al unui festival de literatură. M-aș bucura mai mult decât credeți ca la următoarea ediție Bookfest să putem avea un festival de literatură chiar in nuce. Nu trebuie să fie ceva grandios din prima, pentru că poate nu e bine să țintim către stele. Dar dacă vom vedea un proiect care demarează cu pași mici, dar siguri, către consolidare, la fel cum a fost și Bookfestul de aici, eu cred că asta e rețeta sigură pentru continuitate”, consideră directorul executiv al Salonului de Carte Bookfest.

Manuale școlare și greșeli cu duiumul

Referitor la controversele iscate de Editura Didactică și Pedagogică și manualele școlare în care greșelile abundă, Mihai Mitrică este tranșant: „Trebuie spus că opinia publică s-a oprit cu atenția asupra greșelilor, dar problema este că tabloul general arată groaznic. Greșelile din manuale sunt doar ce face titluri în presă. Ce nu s-a spus este calitatea pe care o au acele manuale și care este sub orice standard educațional modern: o grafică învechită, informație extrem de multă și foarte prost organizată. un manual ca acelea pe care Editura Didactică și Pedagogică le-a realizat acum s-ar potrivi foarte bine României din ’87-’88-’89 cel mult, pentru că atunci începea să sufle un vânt al libertății. Nu am avut nici o așteptare de la Editura Didactică și Pedagogică. La momentul la care au primit cele 200 și ceva de loturi prin încredințare directă ei avea doar doi redactori de carte. Eram convins că nu aveau cum să facă față, dar iată că în România se poate să învârți informația și autorii și bugetele astfel încât să marchezi ca fiind finit un produs pe care nimeni din piața liberă nu l-ar fi achiziționat. Sunt convins că, dacă manualele scoase acum de către Editura Didactică și Pedagogică, ar fi fost puse în comerț alături de celelalte manual, scoase de celelalte edituri, fără nici un efort de marketing al nimănui publicul n-ar fi ales niciodată un manual scos de Editura Didactică și Pedagogică. Îmi pare rău, că am doi copii la școală și că vor avea de muncit, de trudit, cu astfel de producții editoriale.”

Caracterul nociv al monopolului

În completarea opiniilor referitoare la manualul școlar unic, Mihai Mitrică afirmă că ideea unui monopol este neavenită. „Nici un monopol nu este sănătos. Uitați-vă cum arată Europa vs Rusia în ceea ce privește problematica gazelor naturale. Nici un monopol nu este sănătos nicăieri. O societate modernă trăiește dacă economia este una deschisă, iar piața de manuale nu are cum să facă excepție. Nu poți ca stat să ai cea mai inteligentă viziune, cea mai bună opțiune de autori și de materiale educaționale, pentru că un stat este format din niște funcționari, de multe ori ajunși acolo pe alte criterii decât cele meritocratice”, consideră directorul executiv al Asociației Editorilor din România.

Andrei VORNICU