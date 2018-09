Un mic business gastronomic pornit chiar din inima rock a Reghinului: GASTRO ROCK

Share



Anul acesta a început cu dreptul pentru doi frați din Reghin. Adrian și Valentin Zugravu și-au dat seama că pe lângă pasiunea pentru rock, au și una comună pentru gastronomie. Până la urmă mâncarea este și va rămâne o mare plăcere a ardeleanului, una care nu poate fi ignorată.

Am văzut pentru prima oară rulota Gastro Rock la Maris Fest și mi-a sărit în ochi printre zecile de grătare, mici și hamburgeri cu care suntem atât de obșinuiți la orice eveniment. Delicioasa tortilla primită mi-a delectat papilele gustative (și a prietenilor care au sărit ca șacalii când mi-au văzut-o în mână) și spre deosebire de alte mâncăruri mai grele, mi-a dat energie să stau încă câteva ore în fața scenei fără moțăitul previzibil de fiecare dată după câteva îmbucături. Am fost curioasă cine se ascunde în spatele acestui brand și am descoperit căldură, prietenie și o dragoste contagioasă pentru relațiile umane și tot ce ține de ele.

Reporter: Cum ați ajuns la această idee de bucătărie pe roți?

Adi Zugravu: Suntem rockeri și ne place să mâncăm. Am zis să le îmbinăm cele două și așa a ieșit Gastro Rock. Ideea a fost a mea și a fratelui meu, care este bucătar și gătind la 2 Mai în special mâncare la ceaun la „La Copac”, mă ajută mult. Practic am reinventat o quesadilla mexicană, dar tot ce se găsește în interior sunt 100% rețetele mele.

Eu sunt tâmplar de meserie, am terminat ca operator de prelucrare a lemnului în liceu, după care am lucrat foarte mulți ani ca agent comercial. În ultimii 11 ani pot să spun că am colaborat cu Papa la Șoni, am administrat locația cu restaurantul lui din București și din Vama Veche, iar anul trecut am colaborat cu Moldovan din Cluj pe trei evenimente, Electric Castle, Jazz in the Park și Zilele Culturale Maghiare. Și în 2018 m-am hotărât să îmi fac propriul business.

Reporter: Care este colaborarea cu fratele? Ce rol are în acest business?

A.Z.: El face foarte multe. Tot ce înseamnă gătit, de la pregătire în bucătărie, până la produsul finit, el face totul. Este o muncă nu tocmai simplă. Dimineața trebuie călite cărnurile, tăiate salate, morcovi, etichetate, puse în frigider, după care ne apucăm de prăjit. Eu mă înțeleg foarte bine cu Vali, nu am avut niciodată discuții nasoale, certuri urâte și nici nu cred că vom avea vreodată. Suntem prieteni buni.

Reporter: De ce quesadilla?

A.Z.: În urmă cu câțiva ani am colaborat cu Papa la Șoni în Vama Veche. Când s-a mutat Peninsula la Cluj, acolo a venit o prietenă de-a mea, Ileana Brăniște care e un bucătar desăvârșit și la acel festival am făcut pentru prima oară o quesadilla spre vânzare, dar cu totul altfel. Doar forma am păstrat-o. Și de atunci, fiind un produs ușor și foarte bun, putând să jonglezi cu foarte multe în interior, a rămas să fie rock tortilla produsul care mă reprezintă.

Reporter: Cine a venit cu denumirea Gastro Rock?

A.Z.: Eu am fost acela. Am un prieten Șoni din Vama Veche, el avea o chestie cu Gastro Muzica cu mâncare ungurească și rock românesc și oarecum de acolo mi-a venit ideea de Gastro Rock. Pentru logo și tot ce înseamnă siglă, m-au ajutat doi prieteni din Germania, plecați din Reghin, pictori amândoi. Ei mi l-au desenat.

Reporter: Acum cât timp a început totul?

A.Z.: A început în aprilie, când am vrut să închiriez 17 metri pătrați la Rock Pub Clasim în Reghin să fac o mică bucătărie, dar nu s-a putut. Așa de tare m-am dezumflat, încât m-am dus acasă și i-am zis la nevastă-mea „Dă-mi 10.000 euro să-mi iau o rulotă că dacă nu o fac acuma, nu o s-o mai fac niciodată”. Mi-a dat banii și într-o lună și jumătate am pus pe picioare toată treaba.

Reporter: Care a fost investiția necesară acestui business?

A.Z.: Cu tot cu firmă și alte cheltuieli, am ajuns undeva la 12.500 euro. Oricum, nu mă grăbesc să îi scot foarte repede, ideea e că facem ce ne place și asta e cel mai important.

Reporter: Unde ați fost până acum cu rulota?

A.Z.: Cluj, Bistrița, Târgu-Mureș, Reghin. În general cam pe o rază de 100 kilometri. Primul eveniment la care am fost era Festivalul Narciselor din Munții Rodnei unde a fost foarte drăguț. Am avut o nuntă la care am fost, un Street Food la Baia Mare, Street Food la Cluj-Napoca, Maris Fest. În Reghin până acum am fost de două ori în curte la Rock Pub Clasim.

Reporter: Pe viitor ce vă doriți să faceți?

A.Z.: Vom staționa în Reghin, o să punem rulota într-un punct fix în fața Liceului Industrial Nr. 2 unde este și un magazin foarte mare de bricolaj și un trafic mare de persoane sau în curtea cooperativei de credit, la Rock Pub Clasim (pe înțelesul localnicilor, în curte la Hermes).

Reporter: Ce plan de expansiune aveți pentru business?

A.Z.: Nu aș vrea să mă extind foarte tare. Am depus actele pentru Start-Up Nation și dacă reușim astfel să mai facem o bucătărie mobilă, ar fi ideal. Astfel aș dori cu una să fiu prezent la evenimente, și cu cealaltă în Vama Veche. În timpul anului aș vrea să fiu prezent în Reghin doar pe perioada octombrie-mai, în rest Vama Veche și evenimente. Cert este că ne place foarte mult ce facem, nu intenționăm să ne îmbăgățim repede,nu ne interesează aspectul ăsta. Categoric că o facem pentru bani, dar lucrurile mult mai importante sunt să întâlnești oameni frumoși la evenimente, muzică faină, să îmbinăm utilul cu plăcutul. Mai fain de atât, nu cred că se poate.

A consemnat Elena POLEARUȘ