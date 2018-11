FOTO: Cupa Mirona, pledoarie pentru frumusețea dansului sportiv

Share



Clubul Sportiv „Dansul Viorilor”, în parteneriat cu Primăria, Consiliul Local Reghin și Consiliul Județean Mureș, a organizat sâmbătă, 17 noiembrie, sub egida Federaţiei Române de Dans Sportiv, cea de-a XIII-a ediţie a Cupei Mirona.

Sute de dansatori

Fără doar și poate, Cupa Mirona reprezintă un concurs de referinţă în dansul sportiv românesc, remarcându-se prin numărul mare de concurenţi talentaţi şi specialişti ai domeniului. Dovadă stă și ediția din acest an, în cadrul celor 38 de categorii pe diferite clase valorice și vârste, pe două secţiuni: Standard (vals lent, tango, vals vienez, slow-fox, quick-step) și Latino-americane (samba, cha-cha-cha, rumba, passo-doble şi jive), au concurat câteva sute de dansatori, asistați de antrenori şi instructori de la cluburi din întreaga ţară, jurizarea fiind efectuată de arbitri legitimaţi ai Federaţiei Române de Dans Sportiv.

Stuff-ul tehnic la cea de a XIII-a ediție a Cupei Mirona a fost asigurat de Alexandru Acs, Istvan Both, Florica Budușan, Roman Ciflicli, Daniela Coman, Dorin Galbăn, Ovidiu Ignat, Valeria Mangra, Florentina Mihaiu, Alexandru Miheștean, Diana Miron, Ema Parnescu, Mădălina Pop, Katalin Somodi, Dmytro Strelnyk, Radu Velcu, Costin Mihaiu, Ludovic Otto Varga și Cristian Parnescu.

Cluburi noi întrate în competiție

De subliniat este faptul că în acest an România și-a trecut în palmaresul dansului sportiv al 11-lea titlu mondial, iar în acest an țara noastră a primit dreptul și încrederea din partea Federației Internaționale de a găzdui trei Campionate Mondiale, pe diferite categorii. La nivel mondial, România ocupă locul 2, alături de Italia la număr de medalii, fiind devansată doar de Rusia.

„Am organizat această a XIII-a ediție a Cupei Mirona sub egida Centenarului Marii Uniri, și pot spune că aici la Reghin s-au unit multe cluburi. M-am bucurat că am auzit aici la Reghin de cluburi noi de dans sportiv din Miercurea Ciuc și Piatra Neamț, care au au avut cel puțin 10-15 clasări pe podium în competiția de dinainte de masă. Pentru mine este o mare bucurie, ca și președinte al Federației Române de Dans Sportiv, să avem o bază de selecție pentru dansul sportiv de performanță. La ediția din acest an au participat peste 500 de dansatori, având în vedere că avem o competiție adresată începătorilor și dansului sportiv de masă, inclusiv pentru cei de la grădiniță care au făcut primii pași de dans și care au putut participa la această competiție individual. Avem categorii de fete solo care nu au încă partener, dar care fac performanță. Poate că pe viitor vom găsi parteneri și vom avea perechi bune. O competiție specială am avut pentru dansul juniorilor, toți elevii de la școală au fost invitați să participe, să concureze, unii pentru prima dată, fapt care a adus multă satisfacție părinților și bunicilor care s-au bucurat să-și vadă urmașii concurând pe ringul de dans ”, a precizat Vasile Gliga, președinte al Federației Române de Dans Sportiv și vicepreședinte în forul mondial, World Dance Sport Federation.

„Cupa Mirona reprezintă un moment de referință”

Despre nivelul ridicat al Cupei Mirona a vorbit și Costin Mihaiu, vicepreședintele Federației Române de Dans Sportiv, prezent la toate cele 13 ediții ale competiției de dans sportiv de la Reghin.

„Nu am lipsit la niciuna din edițiile Cupei „Mirona”, mă simt onorat să fiu invitat aici în fiecare an. Se pare că, împreună cu colegii mei, facem o treabă bună aici, altfel domnul Gliga nu ne-ar invita. Cupa Mirona reprezintă un moment de referință în campionatul nostru intern, este una din competițiile de marcă ale Federației Române de Dans Sportiv, în primul rând datorită grijei organizatorilor de aici, care au grijă ca noi și sportivii să avem condiții optime de a ne desfășura activitatea. În ce privește evoluția acestei competiții, se simte bun ușor trent ascendent. Spun ușor, deoarece, dacă de la început organizezi o competiție foarte bine, e foarte greu să spui că e o diferență notabilă acum față de primele ediții, dar cu toate acestea se simte un plus, atât în valoarea perechilor cât și numărul lor, precum și grija care o acordă organizatorii unui astfel de eveniment”, a precizat Costin Mihaiu.

Bucuria de a asculta Imnul României

Printre participanți s-au numărat și cei mai tineri dansatori, prilej de aduceri aminte pentru Vasile Gliga de perioada de început a dansului sportiv reghinean, când Mirona făcea cunoștință pentru prima dată cu o competiție de dans sportiv.

„Am trăit momente minunate ca părinte, știu ce înseamnă să înveți copilul dansând, să-l vezi pe podium, să-l vezi în competiții internaționale și nu în ultimul rând, bucuria de a asculta Imnul României pe cele mai înalte culmi ale dansului sportiv atunci când Mirona a câștigat Campionatul Mondial. La prima competiție sportivă a Mironei nu știam multe despre dansul sportiv, atâta îmi amintesc că am participat la prima competiție la Târgu Mureș unde Mirona a picat la o selecție. M-a întrebat: oare de ce am picat, că nu am greșit pașii ? Cred că acest lucru a determinat-o să facă performanță, pentru că, chiar dacă a fost supărată că a picat, a ținut neapărat să stea până la sfârșitul competiției, să vadă cel mai înalt nivel, ce înseamnă performanța, ce înseamnă să fi campion național. Aici, cred că avem foarte mult de lucru cu părinții, pentru că ei sunt cei care trebuie să-și îndrume copiii spre sport, spre mișcare pentru un trai sănătos. Copiii formați la Gimnaziul „Mirona” sunt speciali. După opt ani de dans sportiv ținuta lor e cu totul alta, modul cum se prezintă din punct de vedere fizic, plus că nu au emoții când trebuie să danseze undeva. Mai mult decât atât, au acea concentrare maximă prin care își pot controla gesturile, ceea ce îi formează pentru viitor. Ei vor fi liderii de mâine în profesiile care le vor alege. Dansul este mai mult decât un sport, e ceva mult mai complex, e o artă pot spune. Puțini sunt cei care știu că maximul în dansul sportiv e ca și la un actor, atunci când captezi toată sala. Simți că ți se întoarce pielea pe tine când vezi ce transmite dansatorul, cum trăiește muzica și ritmul”, a subliniat Vasile Gliga.

Spectacol total

Cele 183 de perechi înscrie în concurs, alături de cele 53 de dansatoare solo, au oferit un spectacol pe cinste, chiar și celor mai puțin inițiați în dansul sportiv, pasiunea și dragostea concurenților pentru această artă a mișcării trecând dincolo de orice erarhie sau clasament.

„Talentul şi rezultatele deosebite atât la nivel naţional cât şi internaţional au făcut ca dansul sportiv românesc să evolueze spectaculos în ultimii ani și să câștige permanent popularitate, să apară mereu noi talente. Acest sport se bucură de reale succese în județul nostru, la Reghin existând singurul Gimnaziu cu program integrat de dans sportiv și limbă engleză din Europa, fiind înființat aici Centrul Naţional de Excelenţă în dans sportiv. Numeroși tineri talentați calcă pe urmele perechii Roman Ciflicli – Mirona Gliga, primii campioni mondiali ai României la categoria Adulți Show – 2015, China. Complexul sportiv de la Reghin este cunoscut în întreaga ţară prin cursurile şi seminariile naţionale şi intenaţionale organizate aici, de care beneficiază cei mai buni dansatori, arbitri şi antrenori din ţară, inclusiv loturile naţionale, în ultimii șaisprezece ani. Performanța a născut așadar nevoia de performanță”, a menționat Vasile Gliga.