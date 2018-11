Noutăţi despre tabloul confiscat de mascaţi de la un politician reghinean

Share



O presupusă variantă a lucrării „Le tricorne” de Picasso, care a fost ridicată de la domiciliul unui fost consilier local din municipiul Reghin, Iulius Făgărăşan, a intrat în custodia Muzeului Judeţean Mureş până când Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita va lămuri problema legată de dreptul de proprietate asupra tabloului.

Directorul Muzeului Judeţean Mureş, Soos Zoltan, a declarat luni, pentru AGERPRES, că lucrarea, care se presupune a fi o variantă a „Le tricorne” de Pablo Picasso, va rămâne în custodia muzeului până când organele de anchetă vor aduce un expert pentru a se vedea dacă într-adevăr lucrarea aparţine celebrului pictor şi până când acestea se vor pronunţa cu privire la dreptul de proprietate asupra picturii.

Fostul consilier local din municipiul Reghin, Iulius Făgărăşan, susţine că nu a ascuns niciodată că ar deţine una dintre variantele lucrării „Le tricorne” ale lui Picasso şi că aceasta figurează încă din anul 2016 în declaraţiile sale de avere, fiind evaluată la suma de 1,5 milioane de euro.

Iulius Făgărăşan a declarat, luni, pentru AGERPRES, că într-adevăr tabloul este o operă neautentificată a lui Pablo Picasso, că nu a avut suma necesară autentificării, care se ridica undeva la 200.000 euro, şi că intrat în posesia acestuia perfect legal, primindu-l cadou, în anul 2008, când a împlinit 40 de ani, de la un prieten de-al său din Suedia, Cato Crogh.

„Am locuit mai mult timp în Suedia şi l-am ajutat pe acest prieten, care mi-a oferit tabloul, în diverse lucrări de construcţii din domeniul turismului. După ce am terminat lucrările, când am împlinit 40 de ani, Cato Crogh mi-a dăruit o operă neautentificată a lui Picasso, pe care a moştenit-o de la străbunicul său. Mi-a arătat documente că tabloul a fost vândut în 1956 de către Rolf de Mare către Baronul de Smith, străbunicul său. În 2012, m-am întors în România împreună cu fosta mea soţie, şi am adus şi tabloul. Am ştiut că pentru a valorifica opera trebuia să o autentific, iar procedura costa peste 200.000 de euro, bani de care nu dispuneam. Am zis că la pensie voi avea timp să mă ocup să autentific lucrarea”, a arătat Făgărăşan.

Acesta susţine că, deşi lucrarea figurează încă din 2016 în declaraţia sa de avere, nimeni nu s-a sesizat, până când nu a divorţat de fosta sa soţie şi până când nu a intrat în conflict, inclusiv cu poliţiştii, pe marginea dezvăluirilor pe care le făcea despre două firme internaţionale care exploatau ilegal masă lemnoasă din păduri.

Iulius Făgărăşan a spus că, în luna mai, în acest an, i s-a făcut o percheziţie domiciliară, în baza unui mandat emis de Tribunalul Harghita, şi i s-a confiscat tabloul, ocazie cu care i s-a comunicat că este cercetat pentru evaziune fiscală, chiar dacă el susţine că nu desfăşura activităţi economice, pentru constituirea unui grup infracţional, fals material în înscrisuri, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani.

Acesta a spus că descinderea s-a făcut cu o zi înainte ca el să plece în Elveţia, unde urma să se întâlnească cu un expert care să îi ofere detalii cu privire la modul în care poate autentifica tabloul.

Apoi, susţine Iulius Făgărăşan, i s-a comunicat că nu mai este nici inculpat şi nici suspect în acel dosar, i s-a precizat că telefonul i-a fost interceptat între septembrie 2017 şi mai 2018, dar nu i s-a oferit niciun fel de informaţie cu privire la tablou.

Iulius Făgărăşan consideră că după 6 luni după ce i s-a confiscat tabloul, i s-ar fi părut firesc ca cineva să îi comunice care a fost motivul real al confiscării bunului şi care este soarta lucrării.

(www.agerpres.ro)