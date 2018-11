Tot ce trebuie sa stii despre avantajele ERP

Share



Sistemul ERPsau Enterprise Resource Planning este un sistem care reuseste sa incorporeze toate activitatile unei firme. Resursele, dar mai ales datele sunt foarte usor de gestionat ceea ce inseamna ca performantele companiei ating noi limite.

SmartBiz 365 este o solutie inovatoare care vine in ajutorul managerilor si care poate fi usor de accesat in orice moment al zilei si mai ales, de pe orice dispozitiv. Reglementarile legale sunt respectate, iar sistemul realizeaza actualizari in mod periodic pentru ca totul sa se desfasoare in cele mai sigure conditii. Noul sistem este perfect compatibil cu pachetul Microsoft Office motiv pentru care companiile nu trebuie sa modifice instumentele cu ajutorul carora deja lucreaza.

Cei care sunt interesati de implementarea unui sistem ERP pot lua direct legatura cu echipa din spatele proiectului pentru a afla toate informatiile necesare. Mai mult decat atat, acestia vor putea testa in mod gratuit solutia timp de 2 saptamani astfel incat sa se convinga daca se potriveste sau nu afacerii lor.

Care sunt beneficiile solutiei ERP?

Absolut toate informatiile sunt centralizate si prelucrate instantaneu astfel incat utilizatorii sa poate accesa rapoartele zilnice in orice moment;

Faciliteaza cresterea economica a companiei printr-o mai buna gestionare;

Sectorul Financiar, Resursele Umane, Contabilitatea, toate sunt administrate mult mai simplu si mult mai usor;

Procesele sunt in felul acesta imbunatatite

Datele afacerii sunt mult mai bine protejate impotriva atacurilor cibernetice.

Costul unui astfel de sistem este unul accesibil. Utilizatorii achita un abonament lunar si afla de la inceput care sunt cheltuielile fara sa aiba parte de surprize neplacute pe parcursul. Transparenta este esentiala in acest caz, iar expertii de la XAPT stiu acest lucru motiv pentru care incearca sa le ofere potentialilor clienti un serviciu de calitate la preturi extraordinare.

Datele, tranzactiile sau informatiile prelucrate de catre noua solutie sunt stocate in mod automat in Cloud ceea ce inseama ca sunt in siguranta, dar mai ales ca pot fi accesate de oricine cu ajutorul unui user si a unei parole. Poate exista un numar destul de mare de utilizatori, in functie de limita permisa.

Echipa este in permanenta pregatita pentru a oferi informatii esentiale si pentru a rezolva micile probleme care pot aparea pe parcurs. Suportul pentru clienti este disponibil, iar utilizatorii pot apela cu incredere la acest servciu.

Aceasta aplicatie pentru business este o inovatie in domeniu, o solutie care ajuta afacerile sa se dezvolte, sa cunoasca o crestere exponentiala a cifrei de afaceri, dar, in acelasi timp, sa se bucure de o mai buna gestiune a datelor.

De mentionat faptul ca sistemul functioneaza cu ajutorul unei conexiuni wireless. In cazul in care aceasta dispare, datele nu mai pot fi accesate sau vizualizate. Informatiile se vor pastra, insa tranzactiile desfasurate in timp real nu vor mai putea fi vazute. Specialistii de la XAPT sugereaza implentarea unei conexiuni de back-up pentru a nu exista nici cea mai mica problema din punctul acesta de vedere.