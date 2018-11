Deputatul USR Lavinia Cosma, o serie de instituții şi elevii – parteneri în campania „Fără droguri”

Share



Consumul de droguri este o realitate pe care nu putem să o ascundem sub preș. Așa trebuie să își fi spus și deputatul USR Lavinia Cosma care a inițiat în luna iunie a acestui an discuții cu toate instituțiile implicate în prevenirea și combaterea consumului de droguri și cu participarea reprezentaților Consiliului Județean a Elevilor. De atunci, demersul s-a transformat într-o campanie. În acest prim interviu discutăm despre primele dezbateri, despre cauzele care au pus România pe harta consumului de droguri și despre un prim pas pentru ca acest flagel să fie diminuat.

În iunie ați organizat prima dezbatere privind consumul de droguri în rândul elevilor, la care au participat toate instituțiile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii consumului de droguri. De ce v-ați aplecat asupra acestei problematici și cum ați reușit să implicați reprezentanții tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniu?

Interesul față de această temă a plecat de la discuțiile pe care le-am avut cu mulți mureșeni, în același timp am discutat și cu foarte mulți oameni din alte zone ale țării și mi-am dat seama că acest subiect este unul de interes național și cumva suntem într-un pericol de a nu putea să îl controlăm. M-am gândit că noi cei care avem funcții de răspundere care pot să fie temporare sau nu, dacă nu ne unim și dacă nu găsim soluții acum, mai târziu s-ar putea să fie mult mai greu de diminuat acest fenomen.

Am avut cort în centrul orașului o perioadă destul de lungă și acolo am vorbit cu foarte mulți târgumureșeni și mi-au confirmat că există această problemă și în școlile din Tîrgu Mureș.

Au fost inclusiv tineri de la licee care au venit să semneze pentru construirea campusului școlar și mi-au spus că ai lor colegi consumă droguri. De asemenea, veneau părinți care ziceau că: Am un copil care consumă etnobotanice.

Atunci am luat legea și mi-am notat care sunt instituțiile care au atribuții în acest sens, i-am contactat pe fiecare în parte, am reușit să stăm la aceeași masă și, în primul rând, să discutăm despre ce putem să facem împreună. Am insistat pe faptul că nu este o campanie politică și că fiecare, prin funcția pe care o avem, putem să contribuim la diminuarea fenomenului respectiv. M-am bucurat că au înțeles reprezentanții instituțiilor – Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al Județului Mures, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Mureș (DIICOT), Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Tîrgu Mureș, Inspectoratul de Politie Județean Mures, Direcția Județeană de Informații Mureș, Primăria Municipiului Tîrgu Mureș, Poliția Locală Tîrgu Mureș, Sindicatul din Învățamânt Spiru Haret Mureș, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș – că e un un efort comun și, cu siguranță, impactul va fi mult mai mare.

Fiecare dintre aceste instituții au probleme cu resursele, umane și financiare, le este unora dintre ei foarte greu să facă față, însă, dacă le punem la comun și printr-un efort coordonat, putem să intrăm în școli, să le vorbim elevilor și în același timp să le vorbim și părinților. E foarte important ca părinții să conștientizeze că acesta este un fenomen care crește. Stăteam cu toții și ne întrebam care e mentalitatea unui părinte. Dacă stăm și ne gândim, atunci când eram în liceu, noi nu aveam această problemă, nu exista fenomenul respectiv și atunci pentru părinți cred că este foarte greu să gestioneze subiectul și ce pot să facă efectiv.

Am văzut părinți disperați care nu știau ce să facă, sunt foarte mulți care neagă și merg pe ideea că al lor copil este în regulă, merge la școală, e un copil model, când, de fapt, copilul respectiv este într-un anturaj nu tocmai favorabil și care a ajuns de la a experimenta o dată la a fi dependent.

Într-adevăr primii tentați de a consuma droguri sunt tinerii, însă consider că pentru a diminua fenomenul, trebuie să mergem la cauze, de ce am devenit de la o țară de tranzit a drogurilor una consumatoare? Cum pot fi combătute aceste cauze?

În primul rând, e o chestiune de vârstă, ei trec printr-o perioadă în care încearcă să se integreze într-un anumit grup de prieteni și au și foarte multe influențe din afară.

Dacă e să vorbim despre cauze, noi ca sistem de educație suferim la partea de stimă de sine, nu ne ocupăm de ceea ce înseamnă stima de sine a unui copil, a unui elev. Și atunci acești copii ajung la adolescență, la liceu, și pur și simplu nu au ancore care să îi țină echilibrați, au probleme acasă, au probleme economice, poate să fie o tragedie pentru un astfel de elev faptul că nu are blugii pe care și-i dorește. Poate pentru noi sună ciudat, dar pentru el, la vârsta respectivă, faptul că nu are aceleași condiții ca și colegul lui poate însemna o tragedie.

Sunt unii copii care vin din familii destrămate, alții vin din familii care au o situație economică foarte bună, dar părinții nu au timp de ei, pentru că în vremurile pe care le trăim, toată lumea aleargă în stânga și în dreapta ca să facă bani, să aibă o stare economică mai bună și cumva neglijează partea de familie.

Cum pot fi rezolvate aceste neajunsuri, probleme?

Se poate rezolva prin reducerea numărului de elevi alocați unui consilier școlar în primul rând, în momentul de față avem un consilier școlar la 800 de elevi, ceea ce este inuman. Acel consilier școlar nu are cum să facă față la 800 de elevi. În Parlament, în Comisia de Învățământ discutăm lucrurile acestea și sper ca în curând să ajungem la o unanimitate și la o dorință în a scădea acest număr, pur și simplu prin a investi niște bani la momentul potrivit. Este ca în medicină: e mai ușor să previi decât să tratezi, faptul că am aloca niște bani pentru a angaja mai mulți consilieri în școli, acest lucru înseamnă a preveni. Trebuie stabilit exact ce competențe are un consilier școlar, ce trebuie să facă exact și cine îl instruiește. Soluții sunt, doar trebuie să ne hotărâm ce vrem să facem. Când e vorba de copii, există percepția aceasta: nu mi se întâmplă mie, deci subiectul nu există.

În luna octombrie ați lansat campania “Fără droguri”, însă ce s-a întâmplat în această perioadă de vacanță?

Din iunie până în octombrie am avut întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor care au atribuții în acest sens și foarte important am avut întâlniri cu directorii de școli. O întâlnire foarte importantă a fost cea la care au participat reprezentanții instituțiilor și directorii de școli și am hotărât să mergem împreună în această campanie, pentru că așa cum spuneam, efortul comun are mult mai multe avantaje decât a merge singur. Sigur, instituțiile își fac treaba fiecare în aria sa de responsabilitate, însă, împreună, impactul va fi mai mare. Și conștientizarea atât a părinților cât și a elevilor va fi mai mare.

Ceea ce țin să precizez este că Tîrgu Mureșul nu este diferit de alte orașe din România, acesta este un fenomen în creștere în toată țara. Și noi ca reședință de județ avem această problemă în creștere. Ce ne va face pe noi să deosebim față de alte orașe este tocmai această campanie, acest efort comun de a preveni și a trata problema la momentul potrivit.

A consemnat Ligia VORO

(Va continua)