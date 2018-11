Antreprenorii, managerii şi liderii deschişi unei schimbări de perspectivă, invitaţi la conferinţă. Aliz Kosza şi dimensiunile echilibrului în leadership

Share



Hotel „Privo” din Târgu-Mureş va găzdui miercuri, 12 decembrie, de la ora 17.00, conferinţa cu tema „LeadArtShip”, susţinută de Aliz Kosza, cunoscută creatoare de culturi organizaţionale, lideri şi branduri de top din România.

Având o carieră de 39 de ani, dintre care peste 25 de ani de experiență în top management și 6 ani de mentorat de business în antreprenoriate românești, Aliz Kosza a contribuit, de-a lungul carierei sale în business, încă din anii ’90, la formarea și dezvoltarea comerțului modern din România, aducându-şi contribuţia la construirea unor branduri puternice, care sunt și azi în topul mărcilor din industriile pe care le reprezintă: Poiana, Tomi, Ardealul, Bunica, Unirea, Wiesana, MOL, Savana.

Detalii despre evenimentul organizat de LEE România, care se adresează antreprenorilor, managerilor şi liderilor deschişi unei schimbări de perspectivă, şi care se va desfăşura sub egida „Sufletul în Business”, am aflat de la Loredana Egri, fondator LEE Romania.

Reporter: Care este scopul conferinţei, de unde necesitatea unui astfel de eveniment?

Loredana Egri, fondator LEE România: Pe piața noastră mureșeană se organizează mult prea puţine evenimente dedicate mediului de business, care să aibă în centru oameni competenţi, profesionişti veritabili în domeniul lor. Când spun competenţi, mă refer la oameni care chiar au demonstrat că ceea ce vorbesc au şi aplicat la un moment dat în viaţa lor și s-a concretizat în rezultate.

Deoarece timp de aproape zece ani am lucrat pentru o multinaţională care, așa cum se ştie, investeşte în angajaţi pentru ca aceştia să fie mai productivi, am văzut ce înseamnă să ai acces la oameni care într-adevăr au cunoştinţe, experienţă şi expertiză. Și ce impact are acest lucru în productivitate.

Niciunul dintre noi nu ne naştem cu secretul reuşitei, ci trebuie să îl învăţăm. Ascultarea diverselor poveşti (sau povestitori) preluate din America și traduse în limba română nu va asigura acea învățare, însă ascultarea/colaborarea/mentoratul venit de la acei oameni care au experimentat, care au excelat, care au lăsat în urma lor rezultate palpabile, vizibile, acest lucru fiind acea învățare de care avem nevoie. De data aceasta fiind o învățare venită din activitatea practică și concretă, nu din teorii.

De aceea, mi-am dorit ca și Târgu Mureșul să se poată bucura de o conferință, în jurul lucrurilor concrete, experimentate, exemplificate prin rezultate, din care să învăţăm cu toții ca apoi să le aplicăm în businessul nostru, în viața noastră, în mediul din care facem parte, precum conceptul de conferințe al lui Aliz ”Sufletul în business”.

Rep.: Cui se adresează evenimentul?

L.E.: Evenimentul se adresează tuturor liderilor din Mureş, adică proprietarilor de afaceri, managerilor, sau pur şi simplu liderilor informali, care conştientizează că secretul reuşitei în afaceri sunt oamenii.

Oricât am fi de competenţi în poziţia pe care o deţinem, avem nevoie de oameni care să ne ajute să ne ducem ideile la un alt nivel.

Ideile noastre se termină la un moment dat și chiar dacă business-urile pornesc de la un vis, o idee a antreprenorului, pentru faptul că noi trăim într-o piaţă foarte schimbătoare, chiar și cea mai extraordinară idee își poate pierde importanța într-un timp foarte scurt, deoarece lucrurile și piața evoluează cu viteze amețitoare.

Iar faptul că ştii să valorifici talentul oamenilor, potenţialul şi creativitatea acestora, constituie un real avantaj în business pe termen lung.

Iar fără leadership, este foarte greu să vorbim despre creativitate şi performanţă de vârf.

Rep.: A existat, probabil, o listă mare cu nume posibile. De ce Aliz Kosza?

L.E.: Lista de nume posibile nu este chiar atât de mare pe cât am putea crede. Da, sunt foarte multe nume cunoscute în piață, dar nume care să fi demonstrat că ceea ce vorbesc are şi aplicabilitate pe piața româneasă sunt destul de puţine.

Am auzit pentru prima dată de Aliz Kosza din revista „Capital”, pe care o citesc de zece ani, tocmai pentru a îmi forma o cultură pe partea de business și a ști care sunt profesioniștii din domeniu. Așadar de acolo am câștigat informația că este un profesionist pe partea de strategie de business. Și de atunci îi urmăresc activitatea atât online, cât și la evenimentele la care este invitată cu recurență. Aliz este una dintre persoanele pe care mi-am propus să le cunosc și aștept cu bucurie să ajungă la Târgu Mureș, deoarece mi-am propus să duc LEE Romania la nivelul următor, dincolo de testarea unor idei personale.

De-a lungul timpului, atunci când mi s-a cerut sfatul în privința unui strateg de business, am recomandat-o pe Aliz, deoarece îi cunoșteam realizările, însă Aliz are proiecte multe și mari în alte locații din țară și este dificil. De aceea îmi doresc să putem dezvolta proiecte pentru piața mureșeană pentru că antreprenorii noștri nu au la cine apela. Și nu mă refer la rețeaua de cunoștințe, ci mă refer la mentori sau strategi de business, care asta fac ca meserie și care pot veni cu soluții văzând business-ul dinafară. Lucru care este unul obișnuit în orașele mari, nu mai zic de piața internațională și care se reflectă în competitivitatea businessurilor.

Fiecare dintre noi are datoria de a întoarce ceva comunității din care face parte, iar deoarece lucrez în business de 10 ani și sunt in contact cu provocările antreprenorilor noștri, cred că este de bun simț să nu țin pentru mine conceptele, oamenii, ideile la care am acces, ci să le împărtășesc comunității.

Informaţii utile despre conferinţă:

– Conferinţa va avea o durată de 2 ore şi va aborda următoarele teme: Arta de a conduce, Esenţa leadershipului, Organizaţiile au suflet, Echilibru: dimensiuni individuale şi colective, Leadership în era digitală, Studii de caz şi Sesiune de întrebări şi răspunsuri.

– Costul de participare este de 160 de lei/persoană, organizatorii oferind un discount eartly-bird de 30% pentru înscrierile care se fac până în data de 21 noiembrie.

– Înscrierile se fac accesând următorul link: http://lifestyle.lee-romania.com/en/formular-inscriere-conferinta-leadartship-cu-aliz-kosza/.

A consemnat Alex TOTH