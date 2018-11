Trei produse noi în portofoliul Azomureş

Share



Singurul producător de îngrăşăminte din România, combinatul Azomureş din Târgu-Mureş, a lansat miercuri, 21 noiembrie, cu ocazia unei conferinţe de presă, trei produse noi din gama îngrăşămintelor complexe: NPK 14-14-14 + kieserit, NP 18-18 + kieserit şi NP 20-20 + Zn.

56 de ani de activitate

În debutul conferinţei de presă, Ovidiu Maior, PR manager al combinatului Azomureş, a explicat contextul lansării pe piaţă a celor trei produse noi, respectiv aniversarea a 65 de ani de la emiterea decretului de înfiinţare a combinatului Azomureş.

“Este momentul în care Azomureş lansează oficial trei produse noi din gama îngrăşămintelor complexe”, a afirmat Ovidiu Maior.

“Este şi momentul în care aniversăm 56 de ani, puţin peste 50 de ani. 15 noiembrie este data în care a fost emis decretul de înfiinţare a Azomureş, de către Gheorghe Gheorghiu Dej, în 1962, iar 1 decembrie 1962 este ziua în care s-au făcut primele angajări la Azomureş”, a completat Ovidiu Maior.

2012-2016: investiţii de peste 250 de milioane de euro

Din prezentarea PR managerului Azomureş nu a fost omis anul 2012, când grupul elveţian Ameropa a preluat combinatul de la Târgu-Mureş.

“În anul 2012, grupul elveţian Ameropa, unul dintre cei mai importanţi traderi de cereale şi inputuri agricole, a preluat practic compania Azomureş şi aş putea spune că a fost un restart pentru Azomureş, pentru că dacă nu era această preluare, cred că nu ne-am fi întâlnit astăzi în acest context şi nu am fi discutat despre lansarea unor noi produse, despre un important jucător în economia, în agricultura românească. Între 2012 şi 2016 s-au făcut investiţii de peste 250 de milioane de euro, care au avut cel puţin două obiective principale, şi anume reducerea impactului asupra mediului înconjurător şi modernizarea capacităţilor de producţie, ceea ce ne-a permis ca astăzi să vorbim despre trei produse noi”, a punctat Ovidiu Maior.

Cotă de piaţă de 45%

Directorul naţional de vânzări al Azomureş, Liviu Bădărău, a oferit apoi presei câteva informaţii interesante despre producţia de îngrăşăminte pentru agricultură.

“Vrem să avem aici un viitor în România, alături de fermierii din România, alături de toţi locuitorii României, pentru că puteam spune cu mândrie că anul acesta asigurăm cel puţin hrana plantelor care să asigure necesarul de mâncare pentru peste 50% din România. Avem o cotă de piaţă anul acesta în jur de 45%”, a arătat Liviu Bădărău.

Producţie la capacitate maximă

Potrivit acestuia, în acest an, combinatul Azomureş a funcţionat la capacitate maximă.

“Volumul de marfă din 2018 este de aproximativ 1.600.000 de tone. Necesarul de îngrăşăminte pentru piaţa României estimat este de circa 2.500.000 de tone pentru cele aproximativ 8 milioane de hectare”, a menţional Liviu Bădărău.

Azotatul de amoniu, cel mai solicitat produs

În prezent, cele mai solicitate produse din portofoliul Azomureş sunt azotatul de amoniu, ureea granulată şi nitrocalcarul, alături de alte produse complexe de tip NP şi NPK.

“Nu e suficient să ne limităm doar la produsele clasice, încă în România 80% din piaţă este reprezentată de aceste produse clasice, dar în ultimii ani tot mai mulţi fermieri îşi dau seama că aceeaşi suprafaţă de teren trebuie să o lucreze mai bine şi să obţină producţie mai mare”, a subliniat directorul naţional de vânzări al Azomureş.

Conceptul 4C

Pentru a răspunde cât mai eficient nevoilor fermierilor în ceea ce priveşte aplicarea îngrăşămintelor, specialiştii Azomureş au lansat conceptul 4C, care care constă în patru lucruri corecte care trebuie făcute în privinţa aplicării îngrăşămintelor.

“Întâi, să alegem tipul de îngrăşământ corect pe care să îl aplicăm, doza corectă – doza aplicată să fie corectă, nici prea mult, nici prea puţin, în funcţie de necesarul de substanţele minerale ale solului respectiv şi în această direcţie ne vom concentra în continuare să sprijinim fermierii prin cartarea solului, să îi ajutăm să facă cea mai bună dozare a îngrăşămintelor, în funcţie de culturi. Apoi, contează şi modul de aplicare şi momentul aplicării. Sunt câteva elemente care cu siguranţă contribuie la obţinerea unor culturi aşa cum îşi doresc fermierii”, a explicat Liviu Bădărău.

Testări cu rezultate foarte bune

Totodată, directorul naţional de vânzări al Azomureş a precizat că noile produse care au făcut obiectul conferinţei de presă sunt deja testate pe piaţa din România, cu rezultate foarte bune.

“Kieseritul este o rocă naturală din care extragem magneziu şi sulf, cu multe avantaje faţă de substanţele sintetizate pur chimic: se absoarbe mai uşor de plantă şi efectele acestor produse s-au dovedit a fi foarte bune asupra culturilor unde au fost testate. NPK 14-14-14 + kieserit este un produs complex, cu trei elemente principale, azot, fosfor şi potasiu, la care am adăugat kieserit. Bineînţeles că toate aceste produse sunt în faza incipientă de lansare pe piaţă şi suntem convinşi că în anii care vor urma, datorită rezultatelor pe care le vom obţine vor fi nişte produse foarte cunoscute pe piaţă şi fermierii vor trece uşor-uşor de la produsele clasice la aceste produse. De exemplu, la produsul cu zinc au fost făcute câteva teste anul acesta, au fost câteva locaţii în care sporul de producţie faţă de produsele clasice obţinute au fost de până la 1.000 – 1.200 de kilograme pe hectar. Are un cost suplimentar, dar acesta este foarte uşor acoperit prin sporul de producţie”, a menţionat Liviu Bădărău.

Aproape de sustenabilitate

Cele trei produse noi au fost realizate cu aportul specialiştilor Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj Napoca, cu care Azomureş derulează un parteneriat demarat în urmă cu aproximativ opt ani.

“Cred că există suficientă claritate pentru o anumită producţie, cât trebuie aplicat, în funcţie de potenţialul sau de aportul efectiv al solului, şi ca urmare sunt sigur că dânşii (specialiştii de la Azomureş – n.a.) merg pe o cale bună, cum se zice fără întoarcere. Referitor la kieserit, pot spune că acesta îndeplineşte rolurile amintite anterior, prin cele două elemente, magneziu şi sulf sau sulfaţi. Dânşilor (specialiştilor de la Azomureş – n.a.) le-a oferit o posibilitate de a produce mai multe sortimente de îngrăşăminte, automat ne apropiem cel puţin în vis de ceea ce numim noi sustenabilitate, adică o mai mare flexibilitate, ca fermierul, având datele de sol şi necesarul plantelor să poată stabili – să nu îi zicem reţetă – o formulă de fertilizare”, a punctat prof. Mihai Rusu de la Facultatea de Agricultură din cadrul USAMV Cluj Napoca.

Parteneriat cu USAMV Cluj Napoca, din 2012

Din partea aceleiaşi instituţii de învăţământ a luat apoi cuvântul prof. dr. Roxana Vidican, decanul Facultăţii de Agricultură, care a trecut în revistă coordonatele parteneriatului cu Azomureş.

“Parteneriatul nostru datează de la sfârşitul anului 2012 şi a avut şi are ca principal obiectiv oarecum fundamentarea ştiinţifică a întregii producţii a Azomureş, şi mai mult decât atât, conştientizarea fermierilor despre un management corect al aplicării fertilizanţilor. Sigur, aceasta a presupus o dezvoltare susţinută a acestui parteneriat şi am ajuns astăzi la timpul prezent, în care parteneriatul de care vă vorbeam are foarte multe componente. Unele au fost deja amintite, este vorba despre elaborarea de noi produse şi încercarea acestora în condiţii de teren sau în casă de vegetaţie pentru a putea face recomandările corecte din punct de vedere ştiinţific. De asemenea, a fost şi elaborarea principiului 4C, preluat de altfel de la Institutul Naţional American al Fertilizanţilor. Nu în ultimul rând, şi foarte interesant şi probabil încă foarte puţin folosită, o aplicaţie numită FertAssist, care pune la dispoziţia fermierilor, printr-o aplicaţie de pe telefonul mobil, posibilitatea de a calcula doza corectă tehnic de îngrăşământ pentru tipurile de cultură, ţinând cont de factorii care condiţionează acest calcul, respectiv cultura, consumul specific şi analiza de sol, aplicaţie care merge mai departe şi prin intermediul GPS-ului, ne localizează şi ne pune la dispoziţie inclusiv adresa celui mai apropiat distribuitor Azomureş”, a afirmat prof. dr. Roxana Bidiga.

Invitaţi speciali

La conferinţa de presă de la sediul combinatului Azomureş au participat, în calitate de invitaţi, şi Mircea Duşa – prefectul judeţului Mureş, Péter Ferenc – preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Ioan Rus – directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Mureş, Dănuţ Ştefănescu – directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş şi Ovidiu Săvâşcă – directorul executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mureş.

Text şi foto: Alex TOTH