Raluca Blaga lansează cartea „(Su)poziţii teatrale sau ancore împotriva nostalgiei confortului“

Raluca Blaga, teatrolog și profesor la Universitatea de Arte din Târgu Mureș va lansa volumul „(Su)poziţii teatrale sau ancore împotriva nostalgiei confortului“

în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Studio – Întâlnirea școlilor de teatru, ediţia a patra. Evenimentul va avea loc astăzi, 23 noiembrie, ora 18.00, în foaierul Teatrului Studio.

„Ancorele” Ralucăi Blaga sunt mai mult decât niște puncte ferme de contact cu operele unor artiști. Sunt momente de răgaz care permit rechestionări esențiale. Sunt contacte misterioase cu civilizații noi. Când ridică ancora, Raluca e purtată de un alt vânt, într-o altă direcție. Uneori, dispare cu totul, ca într-un triunghi al Bermudelor, pentru a reapărea în altă parte. E intactă? E schimbată? Oricum, ea se abandonează acestui drum, presimțit – șimărturisit – a fi înspre sine însăși. – Theodor-Cristian Popescu

Prezentele (su)poziţii teatrale reprezintă unitatea mea de măsură a universului spectacologic. Aceste chestionări n-au făcut altceva decât să contribuie şi să susţină propria mea existenţă în domeniul teatrologic. Însă, cu fiecare dintre aceste întâlniri, am descoperit o nouă dimensiune a existenţei mele dincolo de spaţiul teatral. Astfel, pentru o clipă, moment delimitat de intervalul celor trei ani dedicaţi acestui volum, am reuşit să trec dincolo de porţiunea la care face referire afirmaţia personajului Ari din filmul Hard to be a God al lui Aleksei German: „Văd, dar e ca şi cum nu aş vedea.” – Raluca Blaga

Raluca BLAGA (n. 1983, Târgu Mureş) a absolvit în anul 2006 Universitatea de Artă Teatrală, specializarea Teatrologie (Jurnalism teatral). Un an mai târziu îşi finalizează şi studiile la specializarea Matematică-Informatică din cadrul Universităţii „Petru Maior“ din Târgu Mureş. În perioada 2006-2008, Raluca Blaga a fost manager de proiect al Teatru 74 din Tîrgu-Mureş. În anul 2012 obţine titlul de doctor în teatru. În prezent este lector universitar la Universitatea de Arte din Târgu Mureş.

(A.V.)