Regal jazz cu Sanda Weigl, Lucian Ban și Ana Maria Galea Trio

Primăria Municipiului Târgu Mureș invită melomanii la un dublu concert de jazz, duminică, 25 noiembrie 2018, la Teatrul Ariel. Oaspeții serii vor fi Ana Maria Galea Trio cu concertul „Pasărea Măiastră” (ora 19.00) și Sanda Weigl, Mat Maneri, Lucian Ban, protagoniștii recitalului „Lost in the stars” (ora 20.00).

„Pasărea Măiastră” este un proiect al grupului „Ana Maria Galea Trio” format din Ana Maria Galea (voce), Daniel Csikos (pian) și Simon Kalker (Olanda) (contrabass), moment care va prefața recitalul „Lost in The Stars – The Music of Kurt Weill”.

După ce a fost prezentat la Barbes Brooklyn, în New York, la BKA-Theater, Berliner Ensemble din Berlin și în diferite orașe din România, proiectul ”Lost in the Stars!” aduce duminică, 25 noiembrie, de la ora 20.00, în sala Teatrului Ariel din Târgu Mureș, muzica lui Kurt Weill într-o reinterpretare unică alături de pianistul de jazz Lucian Ban și violistul Mat Maneri.

Sanda Weigl, oaspete de seamă

Artista de origine română, care a colaborat cu nume precum Nina Hagen, Pina Bausch și care a pus cântece lăutărești pe muzica lui Tom Waits, Sanda Weigl aduce în luna noiembrie, în România, o serie de concerte în Satu Mare, Cluj, Bistrița, Brașov, Târgu Mureș și București, care prezintă unul dintre cele mai speciale proiecte ale sale.

Lost in The Stars – The Music of Kurt Weill este un spectacol de cabaret și jazz care prezintă cântece ale culturii germane expresioniste în interpretarea celor trei muzicieni- Sanda Weigl, Lucian Ban și Mat Maneri. Piese din „Opera de trei parale”, precum și alte compoziții semnate de Kurt Weill sunt radical reimaginate într-un program care trece prin elemente de cabaret și muzică clasică de avangardă a secolului XX combinate cu jazzul specific orașului New York.

Intrarea la minunata seară de jazz din „Ariel” de duminică este liberă!