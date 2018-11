„Zilele Jocurilor – boardgames convention” la Târgu-Mureş

Share



”O mătușă de-a mea se trezește dimineața la 4 să hrănească animalele de pe jocul ei din telefon”

A fost replica spontană a unei puștoaice de 12 ani, prezentă vineri, 23 noiembrie, în foaierul Teatrului Național din Târgu-Mureș, la cel mai mare târg dedicat jocurilor de societate din România, organizat în cadrul ”Zilelor jocurilor – boardgamers convention”.

Altă fetiță zicea: ”Mami și tati stau mai mult decât mine pe telefon. Îmi place și mie, dar prefer să ne jucăm cu păpușile sau la jocurile astea faine de aici”.

Apoi, un tânăr de 22 de ani: ”Nu telefoanele sau calculatoarele sunt vinovate, ci noi, cei care ne lăsăm dominați de ele”, idee completată de un logoped: ”În ultimii ani, tot mai mulți copii au mari dificultăți de vorbire în primii 3-4 ani de viață”.

Exact asta și-au propus și organizatorii respectivului eveniment, anume ca jocurile de societate să se constituie într-un antidot eficace pentru dependența de gaming. Dovadă că reprezentanţi ai 15 firme au prezentat celor interesați jocuri de strategie, de inteligență și de distracție, extrem de apreciate în care jucătorii se întâlnesc față în față pentru a interacționa.

Intenția declarată a fost de a redirecționa interesul oamenilor de la jocurile virtuale pe calculator și dispozitive mobile către jocurile de societate, în care interacțiunea și comunicarea sunt calde, umane.

Președintele Asociației Culturale ”Zilele Jocurilor”, Mihai Ungureanu, a spus că peste 5.000 de persoane au vizitat târgul.

”Am avut prezentări de jocuri, promoții, concursuri, o mare tombolă cu premii. Sunt jocuri pentru toate vârstele, și de familii și pentru jucătorii împătimiți. Jocurile pe care le promovăm noi sunt din acelea în care se joacă față în față la o masă, cu zarul, cu cărți, cu table de joc, cu pioni, sfere, cuburi. Și încercăm să promovăm, de fapt, interacțiunea între oameni. Într-o eră în care suntem numai cu ochii în telefon și în calculatoare, jocurile de societate au o revenire puternică și interacțiunea umană este mai bună”, a concluzionat Mihai Ungureanu.

Fascinața obiectului pe care îl mânuiești

Copiii au descoperit cu plăcere aceste jocuri clasice, care implică participarea directă, cu vizualizarea fizică a adversarului.

”Da, sunt mai funny jocurile astea, decât cele pe calculator. Nu e sănătos să stai toată ziua cu ochii într-un ecran, dar e fain și acolo. Eu stau o oră pe zi cu telefonul, nu îmi trebuie mai mult. Mie laptopul îmi e pe dulap și nu îmi place să lucrez cu el pentru că devin dependentă de el. Aceste jocuri mi se mar mai bune decât cele de pe telefon pentru că îmi place să mut pe tablă”, sunt câteva dintre reacțiile copiilor, veniți cu clasa să se joace câte o oră.

La fel, tinerii s-au lăsat acaparați și seduși de plăcerea de a se antrena în jocuri logice sau de strategie, în care se punea problema mutării inteligente a unor obiecte simple din lemn.

În context, nu știm sigur dacă replicile realmente înțelepte ale unora dintre adolescenții chestionați au fost rostite dintr-un impuls de sinceritate sau pentru că ”aveau audiență”, pe proprii colegi: ”Suntem generații dependente de telefon și unii nu realizăm cât de repede ne trece timpul și viața”, ”Da, e o altă experiență când implici mai multe simțuri, jucându-te, și, da, unora le e lene să pună mâna pe piesă să o mute, preferând să dea click pe ecran. Pentru mine e mai interesant când e palpabil și când vezi persoana din fața ta, îi observi mimica feței, reacțiile”.

Asaltul digitalului poate fi cel mult limitat, ținut sub control

Psihologul școlar și logopedul Marcela Pop susține că fenomenul alienării și chiar al îmbolnăvirii copilului din cauza jocurilor pe calculator, laptop sau telefon este un fapt real, îngrijorător. Ea precizează că în ultimii ani întâlnește tot mai mulți copii de 2-3 ani cu mari dificultăți de vorbire, pentru că încă de la cele vârste părinții îi pun în fața acestor deviceuri, pentru a-i liniști.

”Întâlnesc copii de 3 ani care încă nu vorbesc, și dacă te duci puțin în istoricul familiei lor, afli că da, copilul e mai liniștit în fața ecranului, și ce bine că e cuminte. Însă dacă e aproape mut la trei ani, are însă niște abilități deosebite în a mânui tastatura… Iar numărul copiilor cu întârzieri în dezvoltarea limbajului, crește de la an la an, unul dintre motive fiind aceste dispozitive”, afirmă Marcela Pop.

Ea se declară îngrozită de nonșalanța cu care vin copii de 3-5 ani și-i povestesc despre jocuri cu crime, sânge, fantome, monștri.

”Unde e responsabilitatea noastră ca părinți și ca adulți?”, se întreabă logopedul târgumureșean.

Logopedul concluzionează că de când școlile încearcă să contracareze acest fenomen, prin interzicerea în pauze sau la cursuri a telefoanelor, în acele momente de recreație dascălii observă cu bucurie cum firescul comportamental revine automat, elevii jucându-se ca orice copil normal, pentru că jocul-joaca sunt tendințe înnăscute nu dobândite. E vorba, în final, de interacțiunea cu celălalt, care este fundamentul comunicării umane. Însă din păcate, Marcela Pop constată că în anturaj și în familie lucrurile cam scapă tot mai mult de sub control. Astfel, dacă în privința anturajului și a influenței sale este vorba de o altă discuție, comportamentul copiilor este tot mai des și mai puternic pervertit de adulții din proximitatea lor, unii dintre ei devenind poate mai dependenți de telefon decât proprii lor copii.

V. OANCEA