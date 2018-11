FOTO-VIDEO: Tronsonul de autostradă Tîrgu Mureș-Iernut, aproape de recepție. Pe 4&5 mai e de lucru

Share



Loturile 2 și 3 (Ungheni-Ogra și Ogra-Iernut) de pe Autostrada A3 Tîrgu Mureș-Ogra-Câmpia Turzii sunt aproape de recepția lucrărilor. A constatat-o și Lucian Șova, ministrul demisionar al Transporturilor, care a recunoscut marți, la vizita pe șantierele celor două loturi, problemele cu care s-au confruntat și se confruntă constructorii de drumuri în România și ce soluții a propus pentru ca aceștia să aibă, măcar în viitor, mai puține impedimente în derularea proiectelor de investiții. Cele două loturi însumează 13,7 km care vor putea fi folosiți dacă va fi aprobată soluția unui sens giratoriu temporar în zona Iernut.

Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, alături de Narcis Neaga, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a verificat marți, 27 noiembrie, stadiul lucrărilor de pe loturile 2 și 3 Ungheni – Iernut, executate de Strabag – 10,1 km (Ungheni-Ogra), respectiv Geiger – 3,6 km (Ogra – Iernut). Primul loc este aproape de finalizare, în timp ce tronsonul executat de Geiger e deja finalizat de luna trecută. “Am venit să stau de vorbă cu constructorii, am vrut să văd și eu care este situația. (…) Aștept ca, în următoarele zile, traficul să fie deschis pe aceste segmente de autostradă. Ceea ce se întâmplă în aceste zile este încununarea unor eforturi pe care le-au făcut antreprenorii în această vară, perioadă în care, deși s-au confruntat cu suficiente dificultăți, iată că înainte de sfârșitul anului, găsim ocazia să avem premise de bucurie că încă câțiva kilometri de autostradă se vor deschide traficului, așa cum ne-am angajat”, a fost mesajul ministrului față de constructorii de pe cele două loturi, un mesaj cu totul diferit de cel transmis antreprenorilor de pe alte sectoare zilele trecute.

Tronsonul de autostradă, cuprinzând cele două loturi va fi deschis probabil în luna decembrie, după verificările pe care le va face beneficiarul – CNAIR.

“Au început pregătirile pentru prerecepția lucrărilor, este o chestiune de formalități care trebuie îndeplinite cu maximum de exigență din partea companiei, astfel încât, chiar dacă ne dorim să fie deschise aceste loturi cât mai repede cu putință, condițiile de calitate și de siguranță a traficului să fie îndeplinite 100%”, a subliniat oficialul de la Transporturi.

Cu toate că a întâmpinat probleme tehnice și administrative pe lotul Iernut – Chețani, iar la nivel mondial compania se confruntă cu insolvența, Astaldi e relativ în grafic pentru a finaliza anul viitor lucrările. “Evidențiez eforturile pe care le face Astaldi, pentru a reuși ca descărcarea de pe cele două loturi să fie făcută la timp, astfel încât un lucru fără de care, practic, nu am putea da în folosință, chiar dacă am recepționa aceste două segmente, va fi și acesta îndeplinit. Apreciez eforturile pe care le face Astaldi, în ciuda dificultăților pe care le traversează la nivel global”, a menționat și ministrul.

Deoarece nodul de la Iernut și descărcarea în DN14 A vor fi realizate de Astaldi împreună cu Max Boegl, antreprenorii generali pe lotul IV, până atunci o soluție pentru utilizarea celor 13,7 km de autostradă este realizarea unui giratoriu temporar în zona intersecției cu calea ferată Tîrgu Mureș – Luduș și a DN14 A.

Cum vor avea constructorii viața mai ușoară

Execuția celor două loturi nu a fost lipsită de problemele pe care aproape fiecare proiect de autostradă le-a întâmpinat. Ministrul Lucian Șova nu le-a negat, susținând că a încercat să deblocheze cât mai repede lucrările. “Au fost multe probleme, m-am implicat încă de la începutul mandatului, am delegat competențe către secretarii de stat din Ministerul Transporturilor care au răspuns fiecare de câte două segmente de autostradă, s-au implicat în relațiile cu autoritățile locale, au fost în strânsă legătură cu prefecții, cu președinții de Consilii Județene. (…) Au fost probleme legate de autorizații, de hotărâri de Guvern, lucruri pe care le-am rezolvat suficient de repede, astfel încât în ultimele luni constructorii să aibă aliniamentele deschise și să poată să arate ceea ce pot face”, a recunoscut acesta.

Pe lotul 3, spre exemplu, emiterea acordului de mediu a blocat atacarea întregului tronson.

“Am avut problemele clasice pe care le cunoaștem cu toții. Problema exproprierilor, problema relocărilor de utilități pe care după cum știți pentru un constructor de autostrăzi este ceva tipic. Sperăm pe viitor într-o mai bună colaborare interministerială. Deși am avut un tronson de 3,6 km, am avut pe ultimii 600 de m, din cauza heleșteielor de la Iernut care se află în spatele nostru ni s-a porționat ultimii 600 de m și am primit doar anul trecut, în noiembrie, autorizația de construire și puțin fluxul tehnologic a fost dat peste cap. Sunt probleme specifice, pe care sperăm ca în viitorul apropiat să scăpăm de această cutumă – de relocări de utilități, de acorduri de mediu, astfel încât constructorul să poată să își facă treaba în felul în care și-a programat la faza de licitație, și-a făcut un plan, un grafic de execuție și să nu existe elemente perturbatoare”, Ștefan Bârsan, managerul de proiect al lotului executat de Geiger.

Pentru viitor, viața pe șantier a antreprenorilor generali ai lucrărilor s-ar putea să fie mai bună. S-ar putea. “Toate contractele pe care le-am lansat în ultimul timp și pe care urmează să le lansăm în legătură cu noile proiecte vor viza elaborarea studiilor de fezabilitate împreună cu proiectul tehnic, pentru nu a mai pățit la Lugoj-Deva 3, unde ulterior studiului de fezabilitate s-au adoptat unele soluții tehnice care s-au dovedit a fi neviabile, mă refer la acel viaduct care în loc să fie de 1300 m este de aproximativ 300 de m, practic de acum încolo vom face și proiectul tehnic pentru a avea responsabilitatea și responsabilii care să supravegheze lucrările și asumarea a ceea ce este propus din punct de vedere tehnic. Formula aceasta cu proiectare și execuție vedem în ultimii cinci ani că a adus multe deficiențe în dezvoltarea proiectelor pentru că prea des s-au făcut revizuiri ale proiectelor, s-au făcut abateri de la prevederile studiilor de fezabilitate și de cele mai multe ori acestea au produs efecte negative. Atâta timp cât voi putea voi susține elaborarea studiilor de fezabilitate împreună cu proiectul tehnic, astfel încât și autoritățile, mă refer la Minister, la Compania de , la autorități locale, prefecturi mai ales, să poată elibera amplasamentele, astfel încât atunci când se intră la construcție, practic să nu mai existe niciun impediment pentru antreprenori în a-și dezvolta șantierele”, a punctat ministrul Șova.

Contravaloarea lucrărilor de execuție a celor două loturi a fost estimată la aproape 307 milioane de lei, bani asigurați în mare parte din Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), prin fazarea proiectelor.

Ligia VORO