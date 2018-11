Masinile electrice necesita statii de incarcare performante si fiabile

Share



In lume, exista o tendinta din ce in ce mai ridicata a oamenilor de a investi in masini electrice, in masini hibrid, care se alimenteaza de la o sursa de electricitate. Practic, cu o astfel de masina, nu va mai fi necesara alimentarea cu combustibil – benzina, motorina sau gaz – ci doar simpla racordare la una din multiplele statii de incarcare electrice disponibile.

Masinile electrice nu polueaza, sunt usor de incarcat, prezinta avantaje impresionante pentru clienti si utilizatori. Insa o data cu achizitionarea unei masini electrice, utilizatorii trebuie sa se gandeasca si la o statie de incarcare electrica pentru acasa sau pentru buziness.

Importanta statiilor de incarcare electrice

Statiile de incarcare electrice reprezinta solutii de incarcare complete, usor de instalat si de folosit, potrivite pentru acasa sau pentru business. Acestea pot incarca de pana la 8 ori mai repede decat prizele normale, au certificat de garantie de 2 ani cu posibilitatea prelungirii pana la 5 ani, fiind potrivite pentru orice marca si model de masina.

Astfel, clientii vor gasi statii de incarcare electrice cu puteri ce variaza intre 3.7 si 22 kW. Clientii au posibilitatea de a-si configura costurile pentru sesiunile de incarcare, setand limite de incarcare in anumite intervale orare.

Totodata, optiunea Smart Charging optimizeaza distributia puterii disponibile a statiilor de incarcare foarte eficient si flexibil, usurand operarea si configurarea lor. Cu un design modern si posibilitatea de a urmari si de a gestiona utilizarea statiilor de incarcare, fiind usor de folosit, statiile de incarcare au multiple avantaje si utilitati.

Masinile cu motor electric – o investitie care isi merita toti banii

Masinile cu motor electric sunt din ce in ce mai prezente pe piata din Romania si din intreaga lume, incercand timid sa inlocuiasca variantele cu motor pe benzina, pe gaz sau pe motorina. Motorul electric are multiple avantaje, insa si cateva dezavantaje.

Gradul redus de poluare, de intretinere si siguranta pe care o confera masinile electrice se numara printre cele mai importante avantaje. Insa Romania inca nu este foarte bine pregatita pentru a intampina asa cum se cuvine masinile electrice.

Sunt foarte putine statii de incarcare iar cele existente foarte greu de gasit. Cei care se gandesc sa isi cumpere o masina electrica se pot gandi sa isi achizitioneze si o statie de incarcare electrica in propriul domiciliu. De asemenea, cei care detin o afacere in domeniul auto si nu numai, marile lanturi de magazine cu parcari generoase, se pot gandi la achizitionarea unor statii de incarcare pentru a atrage clientii cu masini electrice.

Se poate spune ca in Romania principalul dezavantaj al masinilor electrice este acela al alimentarii cu energie. Daca pentru un conducator al unei masini cu motor alimentat cu benzina, motorina sau gaz, alimentarea masinii cu combustibil nu este o problema, conducatorul unei masini electrice poate avea unele neplaceri in incercarea de a gasi un alimentator cu energie. Fiindca masina electrica nu polueaza, atunci ramane cea mai eficienta varianta de deplasare pe soselele din tara si de peste hotare.