Tur încheiat cu un aparent derby, de clasament

Ultima etapă din cadrul turului Diviziei A 2 la volei feminin programează sâmbătă, 1 decembrie, în seria Vest, partida dintre primele două clasate, FC Argeș Pitești și CSM Târgu-Mureș. Întâlnirea aparent este duelul pentru prima poziție, dar formația mureșeană are 4 puncte avantaj față de argeșence și este singura cu victorii pe linie, fără set pierdut. De cealaltă parte, formației piteștene îi este amențințat locul secund, deoarece CSU Oradea se află la doar 2 puncte în urma lor și au reușit s-o învingă pe cea argeșeană cu 3-0, fiind singurul eșec al celor de la FC Argeș. Deși este ultima etapă din tur, campionatul va continua cu disputarea a primelor două etape din retur, după care întrecerea se va relua în 12 ianuarie. În cele două etape din acest an CSM Târgu-Mureș va întâlni CSM Sighetu Marmației în deplasare și cel care va putea deveni din nou un derby între primele două clasate, cu CSU Oradea, pe teren propriu, întâlnire care va avea loc în 15 decembrie.