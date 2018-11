Faţada Colegiului Naţional „Alexandru Papiu Ilarian”, reabilitată

Share



Claudiu Maior, consilier personal al primarului municipiului Târgu-Mureş, a postat vineri, 30 noiembrie, un mesaj referitor la Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian”.

Redăm, în rândurile de mai jos, textul intitulat “Tradiție, modernitate, prestigiu și performanță este ceea ce definește Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian”.



“Clădirea-monument emblematică în Târgu-Mureș, și-a recăpătat strălucirea de altădată în Anul Centenarului Marii Uniri. Am reușit cu succes să reabilităm fațada exterioară cu vopsea specială destinată clădirilor istorice și sablarea cu nisip quarțos a elementelor de piatră. Totodată, am montat un sistem nou de drenare a apei – jgheaburi și burlane noi – ușile au fost restaurate, a fost asigurat un sistem nou de iluminat, am schimbat gazonul și arbuștii. Toate aceste demersuri fac parte integrantă din ceea ce este astăzi Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian” – vitalitate și prestigiu! Menționez faptul că anul viitor vom continua lucrările pentru întreaga clădire! La mulți ani, România! La mulți ani, Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian”!”

(Redacţia)