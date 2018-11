Îndemn la noblețe sufletească din partea părintelui Gheorghe Moldovan de la Vidrasău, cu ocazia sărbătorii Sfântului Andrei și a Zilei Naționale

Share



Data de 30 noiembrie este importantă în fiecare an pentru toți creștinii ortodocși întrucât marchează sărbătoarea Sfântului Andrei, considerat atât ocrotitorul românilor, cât și apostolul prin intermediul căruia a pătruns creștinismul în spațiul nostru geografic. În toată țara, slujbele închinate acestei sărbători sunt speciale, cu atât mai mult cu cât preced Ziua Națională a României și împrumută astfel un plus de semnificație.

Anul acesta am participat la slujba ținută de părintele Gheorghe Moldovan, preotul paroh al bisericii din Vidrasău, care slujește acolo din 1994. Gheorghe Moldovan este iubit de enoriași, iar renumele său a depășit de mult (și cu mult) granițele Vidrasăului. Când am luat contact cu felul său de a predica s-au deslușit și motivele pentru care se bucură de aprecierea credincioșilor: discursul său este încărcat afectiv, dar nu pătimaș, este echilibrat și limpede, cuvintele sale sunt simple și ating esența mesajului, iar pasiunea cu care predică este marca celui care și-a găsit vocația și a făcut din ea o profesiune de credință la care aderă în fiecare zi.

Tradiția noastră, comoara noastră

Gheorghe Moldovan a evidențiat faptul că un bun creștin este patriot, își iubește țara, dar prin credința pe care o are, devine universal și se integrează marii familii globale care, conform învățăturii creștine, are o origine divină comună. Creștinul este un om integru, vertical, care își trăiește viața cu onestitate și se ferește de emfază și de ipocrizie. Creștinul își apără credința, dar nu într-un mod violent, ci îi mustră pe care i-o batjocoresc, cu îngăduință și cu înțelegerea celui care are o conștiință solidă și nu se blochează de limitele și prejudecățile celor obtuzi. Părintele a precizat că tradiția reprezintă cea mai importantă expresie a continuității noastre ca popor, fiindcă aceasta s-a manifestat și a rezistat și atunci când izvoarele istorice lipseau sau când bisericile de lemn erau arse de năvălitori, făcând scrum patrimoniul nostru cultural, iar limba română s-a impus peste secole și s-a cristalizat într-o formă care ne articulează cel mai bine sentimentele.

Nu în ultimul rând, părintele a rugat auditoriul să aprecieze calitățile românilor, precum hărnicia, caracterul pașnic, tenacitatea, credința, spiritul de sacrificiu, umorul și căldura sufletească și să le cultive în continuare, minimalizând, astfel, defectele inerente speciei umane. De asemenea, a insistat ca sărbătoarea Sfântului Andrei și cea a Zilei Naționale a României să fie celebrate prin bucurie, având o atitudine pozitivă.

Despre recunoștință

La final, părintele Gheorghe Moldovan a adresat un mesaj românilor, în exclusivitate pentru cotidianul Zi de zi: „Trăiesc un profund sentiment de recunoștință, în primul rând față de Dumnezeu, și apoi față de moșii și strămoșii și înaintașii noștri, că ne-au făcut așa mare dar: în primul rând țara, după cum zice cântarea, „frumoasă și mănoasă tare“, și unitatea și libertatea fără de care nu poți să te bucuri de țara pe care o ai. Dacă există vreun sentiment care să ne învrednicească de aceste daruri și bogății, acela este de noblețe. Să fim nobili din punct de vedere sufletesc, să avem o demnitate sfântă și bună care nu ofensează, care nu face paradă, dar care în nici un fel nu se compromite, nu se vinde și nu se pierde. La mulți ani, România, și la mulți ani, români!“

Andrei VORNICU