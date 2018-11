„Personalurile” arată jalnic pentru că CFR Călători e subfinanțată

Share



Mureșenii care sunt nevoiți să facă naveta cu fostele „personaluri”, azi denumitele Regio, ne-au semnalat starea degradată a vagoanelor care rulează pe rute precum Tîrgu Mureș – Luduș, Tîrgu-Mureș – Deda etc. Ministrul Lucian Șova a recunoscut că vagoanele au nevoie de reparații și lucrări de modernizare, doar că nu prea există bani în buget pentru asta.

“Din păcate, compania CFR Călători este subfinanțată, lucrează într-un regim concurențial, care este așa cum este în România, nivelul subvențiilor care se împarte după o formulă europeană nu este de natură să satisfacă nevoile pe care le are, administrația de anul trecut a companiei nu a inițiat nicio procedură de reparare sau întreținere a vagoanelor astfel încât la începutul mandatului meu am ajuns săn găsesc peste 400 de vagoane și locomotive trase la gard și au făcut economie de peste 80 de milioane de lei pentru beneficiul și participarea la beneficiu a celui care conducea acea companie, în conformitate cu prevederile ordonanței 109. Au început să repare, au acorduri cadru, nu au bani, sunt într-o concurență acerbă și nedreaptă pentru că pe de altă parte trebuie să satisfacă toate rutele pe care trebuie să circule și au nevoie românii, au bani puțini să repare mai multe vagoane, spre deosebire de anul trecut când au aruncat 80 de milioane de lei înapoi la buget. Din păcate, sunt pregătiți să achiziționeze 100 de rame noi, însă nu am găsit înțelegere la Ministerul Finanțelor pentru a face o creștere de capital social al companiei, ceea ce statul are datoria să facă și poate să facă, nu cu o sumă exacerbat de mare, doar să deschidă această licitație. Mă voi bate la construcția noului buget și aștept să fie lângă mine toți cei care cred în capacitatea CFR Călători de a oferi servicii mai bune”, a susținut ministrul Lucian Șova.

În aceeași situație se află și CFR Infrastructură, însă ministrul a susținut că ambiția sa este ca într-un an să fie gata calea ferată între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă.

“Este un proiect al meu, spun și am spus că voi băga trenul în Aeroport. CFR Infrastructură deja are în licitație acum dublarea căii ferate vechi, are studiul de fezabilitate pentru segmentul nou definitivat, pregătește caietul de sarcini pentru execuția lucrărilor, este un caiet de sarcini pe care eu am solicitat să îl facă de așa manieră încât cei care vor câștiga licitația să fie obligați să aibă mobilizare 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și sărbători legale, astfel încât în 12 luni trenul de la Gara de Nord să intre în Aeroportul Otopeni. (…) Acesta este un proiect început de mine și probabil că îl voi termina tot eu înainte de 2020”, a afirmat Lucian Șova.

Lucrările ar putea începe din această iarnă cu dublarea căii ferate, mai ales că ministrul a subliniat că acolo nu sunt necesare exproprieri, avize de mediu etc.

“Compania de Căi Ferate a obținut autorizația pentru PUZ și toate autorizările, inclusiv cele ce țin de aeronautică și care, în principiu, sunt greu de obținut, dar având în vedere că toate acestea se află în subordinea Ministerului Transporturilor, împreună cu mine, în fiecare săptămână am avut grup de lucru și toate problemele au fost rezolvate”, a conchis acesta.

