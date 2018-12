Ráduly Béla s-a mutat de 11 ori din cauza Securității. Azi a primit Fibula de la Suseni

Share



Ráduly Béla nu e mureșean, dar cea mai mare parte a vieții a trăit-o în județul Mureș. Născut la Baraolt, domnul Ráduly, născut acum un veac, s-a mutat de 11 ori din cauza Securității care îi urmăreau unul dintre frați. La Centenar, Instituția Prefectului jud. Mureș i-a acordat Fibula de la Suseni. Laudatio i-a aparținut subprefectului județului, Nagy Zsigmond.

Ráduly Béla a fost unul dintre românii care au cunoscut teroarea Securității. Azi, la 100 de ani de la Marea Unirii, Instituția Prefectului jud. Mureș l-a onorat cu cea mai înaltă distincție a județului, Fibula de la Suseni.

Subprefectul Nagy Zsigmond a dat citire Laudatio: “Pregătindu-mă pentru acest scurt Laudatio, m-am uitat la articolele și pozele din cotidienele Zi de Zi și Népújság, apărute după decernarea distincției acordate de Ministerul Afacerilor Interne fiecărei persoane din România care în acest an împlinește 100 de ani, în cadrul campaniei O viață cât un Centenar, pe care am organizat-o la sediul Instituției Prefectului în data de 21 de iunie. Citesc din Népújság: după acordarea distincției, cel sărbătorit a mulțumit pentru evenimentul frumos și de un înalt nivel și a rugat pe Dumnezeu să îi ajute pe toți. Întrebat despre secretele longevității, sărbătoritul care se bucură de o stare de sănătate și condiție fizică relativ de bună ne-a răspuns cu un citat din Tragedia Omului de Madach Imre: Omule, zis-am, luptă-te și crede, traducerea îi aparține lui Octavian Goga, adăugând și un sfat celor prezenți: Să muncești și să te rogi. Soarta și trăirile acestui om, prin tot ce a trecut sunt oglinda fidelă a acestui secol. Domnul Ráduly Béla s-a născut acum 100 de ani în 12 noiembrie în orașul Baraolt, a fost al 7-lea copil dintr-o familie de 11 frați și surori, și singurul rămas în viață. A început să lucreze ca ajutor de comerciant, ucenic, apoi a deschis împreună cu trei dintre frații săi un magazin în Baraolt. De 66 de ani trăiește într-o căsnicie fericită cu doamna Anna, absolventă a Școlii Medii de Pedagogie, are trei copii și 6 nepoți. A avut 50 de ani în câmpul muncii, fără concedii, a fost soldat în armata română cât și în armata maghiară. Începând din 1958 a fost urmărit de Securitate din cauza unui frate de-al său care avea păreri contrare regimului de atunci. Pentru a nu fi pus pe lista de chiaburi și de a scăpa de represaliile regimului, familia și-a schimbat domiciliul de 11 ori. După căsătoria de acum 66 de ani, trăiește în Tîrgu Mureș. Ca motto al evenimentului din 21 iunie, am citat din lucrarea unui înțelept: Viața este o continuă schimbare, cu cât este mai multă schimbare, cu atât viața este mai abundentă, iar o viață abundentă aduce cu sine extraordinare schimbări clipă de clipă. Este de reținut pentru că o consolare pentru acea peregrinare de care a avut parte acest om nu poate fi compensată pentru nimic în lume, am concluzionat atunci. De fapt, cred că nici nu s-a așteptat la vreo consolare. El doar și-a trăit viața. Această fibulă acordată de Instituția Prefectului jud. Mureș este o recunoaștere și pentru vârsta de 100 de ani, acordată cu ocazia acestui eveniment festiv, dar și, implicit, pentru recunoașterea unor valori umane, în care a crezut acest om de 100 de ani: muncă și credință. La mulți ani!”

Distincția i-a fost înmânată tot subprefectului Nagy Zsigmond care i-o va înmâna domnului Ráduly Béla.

