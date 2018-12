Autocomplet, serviciu nou pentru mașinile cu cutie automată de viteze !

Share



Firma mureșeană Autocomplet – Dr. Auto Târgu Mureș oferă un serviciu nou pentru clienți. E vorba despre un serviciu profesional de înlocuire a uleiului din cutia de viteze automată.

Procedura se face cu ajutorul aparatului ATF Master Gear Sdrive.

Operațiunea este automată, cu risc 0 de contaminare a uleiului nou care este introdus.

”Periodic, uleiul unei cutii de viteze trebuie schimbat. Kilometrii parcurși de la un schimb la altul, diferă de la producător la producător. Din experienţa noastră însă, putem spune că uleiul din cutia de viteze este un factor vital în funcționarea corectă a acesteia. Cutiile de viteze automate sunt fabricate de câțiva mari producători (ZF, GM, BorgWarner, Getrag, Jatco etc.) conform anumitor cerințe și specificații ale producătorilor de autovehicule și sunt livrate acestora din urmă pentru a fi montate pe autoturisme. Din această cauza apar cele mai multe interpretări greșite în legătura cu întreținerea cutiilor automate.

Datorită noului aparat pe care îl avem, suntem capabili să efectuăm schimbul de ulei și din cutiile de viteze cu convertizor de cuplu (BMW, MERCEDES), ne-a spus Osvath Levente, șef service Autocomplet – Dr. Auto.

Construcţia unei cutii de viteze automată cu convertizor de cuplu, permite ca transmisia să fie decuplată automat de motor, atunci când turaţia acestuia scade sub o anumită valoare, nefiind necesar un ansamblu ambreiaj.

ATF Master Gear Sdrive – are o funcție specială, care aduce beneficii de durată automobilului: scoate în totalitate uleiul uzat din CV, apoi spală cutia, după care este introdus uleiul nou, necontaminat. Schimbul de ulei se realizează dinamic, cu motorul pornit, astfel pompa de ulei din construcția automobilului și convertizorul, în cazul în care este un astfel de model, nu rămân fără ulei nici un moment.

Detalii și programări puteți obține la Autocomplet, strada P. Chinezu nr 10, pe pagina de Facebook – Autocomplet SRL , sau la nr de telefon: 𝟬𝟮𝟲𝟱 𝟮𝟭𝟮𝟬𝟴𝟭

𝟬𝟳𝟰𝟯 𝟬𝟬𝟵𝟭𝟰𝟳, 𝟬𝟳𝟰𝟯 𝟬𝟬𝟵𝟭𝟰𝟴.

A consemnat Florin Marcel Sandor