“Românii mureşeni pe fronturile Marelui Război”, volum lansat de dr. Virgil Pană

Share



Cercetătorul ştiinţific Virgil Pană a editat, în urma unei cercetări arhivistice de peste trei ani, volumul “Românii mureşeni pe fronturile Marelui Război”, dedicat Centenarului Marii Uniri, în care a cuprins, în peste 1.300 de pagini, date inedite cu privire la soldaţii mureşeni care au luptat în Primul Război Mondial.

“Trei ani am lucrat la acest volum. Să vedeţi cam ce rol are hazardul prin istorie. În 2015 îmi propusesem să scriu o lucrare despre consiliile şi gărzile naţionale din judeţul Mureş. La Fondul Arhivistic de la Sibiu se găsesc documentele. M-a întrebat custodele de sală: ‘Domnule, ce vă trebuie listele cu participanţii?’. Eu nu prea aveam habar şi am zis: ‘Da, daţi-le încoace’. Şi când am văzut ce conţin acele liste, m-am apucat de acest proiect. Cuprinde informaţii despre 273 de localităţi din actualul judeţ Mureş. Întreprinderea este destul de grea pentru că documentele, acolo, sunt puse pe fostele comitate, deci a trebuit să scot şi pentru localităţile care în urma împărţirilor administrative au revenit judeţului Mureş de astăzi. A trebuit să le iau din vreo 5 comitate ca să fac acest lucru”, a declarat, pentru Agerpres, dr. Virgil Pană.

Cercetătorul a spus că nu a calculat câte ore pe zi a stat în arhive, dar că în ultimii trei ani a studiat documentele cuprinse în carte în fiecare zi, făcând tabele în care a cuprins statistic tot ce se poate scrie despre parcursul unui militar care a luptat în Primul Război Mondial, de la plecare la modul în care a sosit acasă.

Datorită muncii sale, cei care au avut înaintaşi care au luptat în Primul Război Mondial au acum posibilitatea să-i găsească în paginile volumului “Românii mureşeni pe fronturile Marelui Război”. Informaţiile sunt grupate pe localităţi, listele cuprinzând peste 21.000 de nume.

“Dacă cei care au curiozitatea să răsfoiască această carte, dacă au înaintaşi care au luptat în Primul Război Mondial, trebuie să fie trecuţi în aceste liste. Aceste statistici au fost făcute de Astra. S-au încheiat în 1922, deci ele sunt o fotografie a momentului respectiv, până în anul 1922. Dacă cineva va avea curiozitatea să consulte monumentele care sunt în fiecare comună, făcute tot de Astra, prin 1930, vor avea surpriza să constate că nu corespunde numărul celor morţi cu numărul celor din statisticile mele. De ce? Pentru că ei i-au socotit eroi morţi şi pe cei care au murit după 1922 din cauza diferitelor afecţiuni pe care le-au căpătat în timpul războiului. Deci, unele cifre nu corespund cu ce e înscris pe monumente. În acest volum figurează strict cei care şi-au pierdut viaţa în timpul războiului, care au fost recrutaţi şi cei care s-au întors, indiferent dacă erau sănătoşi sau răniţi. Aici sunt cei care au fost descoperiţi până în 1922. Unii s-au întors acasă răniţi, ulterior unii dintre aceşti răniţi au murit. Aici, pe aceste liste, sunt trecuţi ca vii, ca răniţi”, a arătat cercetătorul.

Dr. Virgil Pană, care a împlinit 67 de ani, s-a arătat mirat că nimănui nu i-a venit până acum ideea să realizeze o astfel de cercetare, mai ales că arhivele abundă de astfel de documente şi că abia după ce el a început să scrie despre Fondul Arhivistic de la Sibiu, colegii săi cercetători şi-au îndreptat atenţia către documentele respective.

“Fiecare comitat conţine un dosar, dosarul respectiv are o statistică generală pe localităţile din acel comitat şi după aceea, aceste liste nominale. Cei care s-au apucat acum de lucru s-au limitat la acele statistici generale, fără să mai reproducă şi tabelele acestea. Este o muncă foarte grea, fiindcă tabelele sunt scrise cu mâna, în primul rând. În al doilea rând, sunt scrise ori cu creionul, iar multe nu se mai cunosc pentru că au scris diferiţi notari sau cei care le-au întocmit. E foarte greu, unele nume nu se mai înţelegeau, a durat până am descifrat despre ce ar fi vorba. Am folosit multe surse, inclusiv listele telefonice din actualele localităţi, pentru că acolo mai trăiesc urmaşi ai soldaţilor, şi m-am putut orienta un pic după ele”, a precizat Virgil Pană.

Volumele “Românii mureşeni pe fronturile Marelui Război”, lansate cu ocazia Centenarului, vor fi distribuite gratuit bibliotecilor din localităţile care au tabele nominale. Fiecare bibliotecă comunală va primi câte două cărţi, iar cele orăşeneşti şi municipale – câte 3-4 cărţi.

Lucrarea a fost finanţată prin Programul Centenar al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale cu 100.000 lei.

Muzeograful Dorel Marc, de la Muzeul de Etnografie şi de Artă Populară din Târgu-Mureş, a declarat pentru Agerpres că datele din acest volum vor face parte şi din expoziţia finală “Mureşeni în tranşeele Marelui Război”, pe care o coordonează, atât în format scris, cât şi pe Info Touch-urile care vor fi amplasate în sala mare. Potrivit lui Dorel Marc, în acest fel, fiecare vizitator care doreşte să îşi caute rude care au luptat în Primul Război Mondial va avea acces cu uşurinţă la toate datele referitoare la încorporarea militarilor, starea lor după război, numărul de soldaţi încorporaţi în fiecare localitate, numărul de victime, de văduve şi de orfani de război.

(www.agerpres.ro)