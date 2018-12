CSM, victorie fără principalele marcatoare, la baschet

Share



În etapa a III-a a returului Ligii Naționale de Baschet, grupa valorică B, a X-a a ediției, CSM Târgu-Mureș a obținut a șasea victorie, 75-73 în deplasarea de la Târgu-Secuiesc, cu formația locală KSE. După evoluția slabă din etapa precedentă, când au cedat pentru prima dată pe teren propriu, 46-69 cu Rapid București, mureșencele și-au mai „spălat păcatele”, dar a fost o victorie cu emoții, obținută după prelungiri. Au câștigat primul sfert cu un coș avantaj, au intrat la pauza mare conduse la limită, au condus ele la limită la ultima pauză, iar la încheierea celor patru sferturi tabela indica egalitate la 67. Scorul pe cele patru sferturi a fost așadar 12-14, 22-19, 14-16 și 19-18, cu 6-8 în repriza suplimentară. Cel mai mare avantaj pe durata întregii partide a fost de 7 puncte, un 19-12 înregistrat la începutul sfertului secund în favoarea mureșencelor, în timp ce gazdele nu au condus cu mai mult de 3 puncte. Mai aproape de victorie s-a aflat echipa antrenorului Ionel Brustur, care conducea cu un sfert de minut înainte de final cu 67-64, dar Kaila Mobley de la covăsnence a înscris în ultimele secunde din afara semicercului, reușind egalarea. În prelungiri aceeași Mobley a înscris pentru gazde și a transformat libera suplimentară, dar mureșencele au rezistat presiunii și au înscris 6 puncte consecutiv, preluând din nou conducerea cu 3 puncte, cu un coș de la distanță al Mihaelei Maxim.

Finalul a fost electrizant

Tot Mobey a reușit egalarea cu o liberă transformată din două și un nou coș de 2 puncte. Cu 6 secunde înainte de sirena de final tânăra Alexandra Bobar reușise să-și readucă echipa în avantaj, dar după ce ratase ambele libere și tot ea a recuperat mingea. Georgiana Plăvițu a comis fault la Mobey când mai erau doar trei secunde, dar de data aceasta jucătoarea gazdelor le-a ratat pe ambele și CSM obține în extremis victoria. O victorie muncită, dar una care menține echipa mureșeană pe locul secund, cu 6 victorii și 3 înfrângeri, dar la un singur punct în urma formației Phoenix Galați. Aceasta are un singur eșec, dar unul fără punctul care se acordă a înfrângere, fiind una la „masa verde”, deoarece au folosit o jucătoare suspendată în jocul cu CSU CSM Oradea. Aceasta din urmă are tot 3 înfrângeri și este adversara formației mureșene în etapa viitoare, care se dispută la Târgu-Mureș miercuri, 5 decembrie, de la ora 18.00. În turul de la Oradea bihorencele s-au impus cu 58-53 și echipa mureșeană are nevoie de o revanșă pentru a-și păstra poziția în clasament, având chiar șansa de a le egala la puncte pe constănțence, pe care le vor întâlni tot pe teren propriu, peste o săptămână, miercuri, 12 decembrie.

În partida de la Târgu-Secuiesc, în care au lipsit americanca Angel Robinson și căpitanul Meszaros Kata, obișnuitele coșgetere ale echipei, principala marcatoare de la CSM a fost Mihaela Maxim, cu 23 puncte, cu 5 aruncări de 3 puncte reușite! Au mai înscris Bianca Voica 14, Antonia Radu 13, Cristina Badi 11, Diana Kleeman 8, Alexandra Bobar 4 și Georgiana Plăvițu 2.

De la gazde s-au remarcat Kayla Mobley, cu 37 puncte (1×3) și Helga Csurulya 16 (4×3).