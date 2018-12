VIDEO: Un copil de 10 ani a primit o nouă inimă la Târgu-Mureş!

Share



Un copil în vârstă de 10 ani, din judeţul Tulcea, a primit, miercuri, o inimă nouă în urma unui transplant realizat la Institutul de Urgenţă de Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu-Mureş de o echipă condusă de şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, profesor doctor Horaţiu Suciu.

„Ne bucurăm că în această zi am reuşit să efectuăm un transplant cardiac, este cel de-al şaselea din acest an. (…) Partea care ne bucură este că receptorul este un copil de zece ani. Subliniez acest lucru pentru că, din păcate, donatorii copii sunt foarte rari în ţara noastră şi nu numai. Este în proporţie mult mai mic, evident, şi transplanturile la copii sunt mult mai puţine, dar asta nu înseamnă că nu sunt copii care au nevoie de transplant de inimă, plămâni sau ficat. (…) Beneficiarul este un copil de 10 ani, din Tulcea, care a venit cu mari sacrificii. Operaţia a decurs bine, o echipă din centrul nostru s-a deplasat la Oradea, unde s-a prelevat cordul, a ajuns pe calea aeriană cu un elicopter SMURD, operaţia a durat cinci ore şi jumătate, a decurs bine şi suntem încrezători”, a declarat doctorul Horaţiu Suciu.



Băiatul care a primit cordul unei fetiţe în vârstă de opt ani avea insuficienţă cardiacă în stare avansată, era pe lista de aşteptare a IUBCvT Târgu Mureş de trei ani, iar această intervenţie a fost considerată de medici „cam ultima şansă, în contextul cazurilor foarte rare de transplanturi de inimă la copii”.

Potrivit şefului Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din IUBCvT Târgu-Mureş, în acest centru s-au făcut în 2018 două transplanturi la copii, iar în decursul timpului au fost 12-14 cazuri, cel mai mic pacient având doi ani.

Doctorul Marius Harpa, care a participat la prelevarea de organe, a declarat presei că echipa pe care a condus-o a fost contra cronometru din cauza vremii, dar că, în cele din urmă, s-a încadrat în timp, iar transplantul de cord a avut loc în condiţii ideale.

„Suntem echipa care a fost în deplasare la Oradea pentru a preleva cordul donatorului. După o zi de muncă, după un drum lung, după o vreme nu prea prietenoasă, eram la limită şi cu transportul cordului din cauza vremii, dar ne-am încadrat în timp, cordul a ajuns bine, operaţia a decurs excelent. Evoluţia pare bună, receptorul reacţionează bine la cordul implantat, nu are suport special, deci evoluţia e bună. Cordurile sunt bune întotdeauna pentru că noi ne asigurăm ca aceste organe să fie bune din punct de vedere funcţional şi metabolic şi aşa mai departe. Problema apare în cazul pacienţilor receptori, dacă au diverse afecţiuni, comorbidităţi, care pot să influenţeze evoluţia postoperatorie. Dar cordul întotdeauna se aduce pentru pacientul cel mai potrivit, aşa cum s-a întâmplat şi astăzi. Un cord pediatric a mers la un pacient pediatric”, a declarat dr. Harpa.

Mama copilului transplantat, Marieta Ţurlică, a spus că Denis era pe lista de aşteptare de trei ani şi le-a mulţumit părinţilor fetiţei de la Oradea, care au trecut peste durerea lor şi au fost de acord să doneze cordul.

„Am aşteptat, am avut două şanse deja pe care le-am ratat, copilul a spus că a treia este cu noroc şi aşa a fost. Prima şansă pe care a avut-o – s-au răzgândit părinţii, nu au mai fost de acord cu prelevarea organului, s-au răzgândit şi a doua oară, copilul era foarte răcit. (…) El s-a bucurat foarte mult, pentru că ştia că e singura lui şansă la viaţă, la viaţă lungă şi când a aflat că totul a fost bine, a fost foarte fericit. Le mulţumim părinţilor care au avut curajul să facă acest lucru. Nu ştiu ce le-aş putea spune, că durerea lor, bineînţeles, este imensă, îmi imaginez, am fost şi noi în starea respectivă. Le doresc putere să treacă peste şi le mulţumim din suflet, să ştie că acolo, undeva, fetiţa lor încă mai trăieşte în copilaşul nostru’, a spus Marieta Ţurlică.

(www.agerpres.ro)