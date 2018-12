Primele 10.000 de abonamente pentru NEVERSEA 2019 s-au epuizat

Share



Peste 10.000 de fani și-au asigurat intrarea pe plaja NEVERSEA, unde timp de 4 zile și 4 nopți participanții trăiesc experiențe unice la malul Mării Negre alături de prieteni și de cei mai buni artiști internaționali ai momentului, se anunță în cadrul unui comunicat remis de către Ioana Chifor, PR Manager NEVERSEA Festival. Cea de-a treia ediție a celui mai mare festival pe plajă din România, NEVERSEA, va avea loc în perioada 4-7 iulie 2019, în Constanța. Moș Nicolae a trecut deja cu 10.000 de abonamente pe la cei mai înfocați fani ai festivalului NEVERSEA.

Începând de astăzi, de la ora 15.00, toți fanii pot cumpăra abonamente la un preț special pentru cea de-a treia ediție a festivalului NEVERSEA. Acestea se pot achiziționa la 449 de lei plus taxe. Prețul final al abonamentelor va fi de 599 de lei plus taxe. Sunt disponibile și abonamentele VIP la prețul de 900 de lei plus taxe.

Fanii festivalului pot cumpăra abonamentele de pe site-ul festivalului, www.neversea.com.

(A.V.)