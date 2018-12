Studenţi de la Medicină şi Medicină Dentară, în vizită la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Brâncoveneşti

Share



Aproximativ 120 de studenți din anii I și II de la programele de studii Medicină și Medicină Dentară au vizitat sâmbătă, 8 decembrie 2018, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din Brâncovenești, prilej cu care au donat alimente pentru cei 300 de pacienți internați acolo. Nu este pentru prima oară când studenții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș deschid ușa acestei instituții.

„În preajma Sărbătorilor de iarnă, am făcut o vizită Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din Brâncovenești, am donat alimente pentru pacienți și am avut o discuție cu conducerea instituției și cu medicii psihiatri. Dr. Laszlo Pokorny, directorul Centrului, dr. Daniela Roatiș, dr. Havas Peter și dr. Barabas Denes ne-au explicat cazurile mai deosebite ale pacienților, majoritatea având schizofrenie paranoidă și tulburări de personalitate borderline. Am purtat discuții în vederea stabilirii unei colaborări și pe partea științifică, având în vedere patologiile prezente acolo”, a precizat asist. univ. dr. Adrian Ivănescu, coordonatorul acțiunii.

Pacienții internați la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din Brâncovenești beneficiază de găzduire permanentă, îngrijire medicală și activităţi de recuperare, cum ar fi: fizioterapie, kinetoterapie, ergoterapie, terapie prin artă, dans și muzică, intervenţie psihologică și psihopedagogică.

(Blogul UMFST Târgu-Mureş)