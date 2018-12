Cine nu are Moși veritabili, să-și cumpere. Dar de unde?

Moș Nicolae sau Moș Neculai este un personaj legendar și mitic, care aduce daruri copiilor în ajunul sărbătorii de Sfântul Nicolae , în seara zilei de 5 decembrie. Personajul are corespondenți în întreaga Europă Centrală, astfel: Mikulás în Ungaria, Mikuláš în Cehia și Slovacia și Mikołaj în Polonia. Personajul este în mare parte asemănător lui Moș Crăciun, ambii o adaptare după Sfântul Nicolae, ambii purtând straie roșii și oferind cadouri. Cam asta ne spune cărțulia, pe nume Wikipedia, despre moșul care vine la cei cuminți, care și-au lustruit ghetuțele.

Dar, până la bucuria adusă de Moșul cel darnic e cale lungă, că doar nu vine el cu sacul plin doar așa că ne-am tot noi obișnuit, cu rost sau fără. Am tot cinstit Centenarul, am făcut spectacole și evenimente de s-a minunat cerul, la cât de multe au fost, care au costat ceva lei, da de strămoșii noștri să privească cu admirație spre noi cei de azi, mândri de faptele noastre de aleasă cinstire.

Din păcate, nici cea mai performantă lecitină nu ne ajută, uităm prea repede trecutul, ne consumăm la fel de repede prezentul, iar despre viitor, îl dibuim mai mult sau mai puțin subiectiv. De sinceritate când mai avem timp, poate de aici pornește totul, atât despre trecut, prezent, dar, mai ales, de ziua de mâine?

Tot se spune că suntem copiii Centenarului, dar am fost oare cuminți în acești ultimi o sută de ani? Ne-am adus aminte, o parte din noi, de 1 Decembrie 1918 doar în ultimul an, luați de vântul emoției Centenarului, dar am uitat multe din aspectele care au dus la timpul prezent.

Privim la cei care ne conduc, ne minunăm din cale-afară, de potența lor de a schimba țara asta. Mare brânză nu avem ce consemna, de aceea ne rămâne să ne îngrijim de NOI, de toți cei care compun acest NOI, să lăsăm cearta și orgoliul, care s-a nimerit să ajungă peste tot, de la Parlament până într-o biată sală de teatru. Chiar așa?