Ibăștenii au răspuns afirmativ campaniei de donare de sânge

Share



Școala Gimnazială din localitatea Isticeu, comuna Ibănești a găzdui sâmbătă, 8 decembrie, o campanie pentru donare de sânge, acțiune organizată de preoții din comunele Hodac și Ibănești, în colaborare cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Târgu Mureș.

„Ideea organizării acestei campanii de donare de sânge îmi aparține. Și eu am probleme de sănătate, și discutând cu medicul care m-a tratat, am ajuns la concluzia că este mai mult decât binevenită o astfel de acțiune, dat fiind nevoia de sânge din spitale. Așa se face că, i-am contactat pe toți preoții din Ibănești și Hodac, practic toate cele șase parohii din cele două comune au fost antrenate în această campanie desfășurată în colaborare cu Centrul de Transfuzii din Târgu Mureș. Când m-am gândit la acestă acțiune i-am contactat ca să-mi spună dacă se poate organiza o astfel de campanie pe plan local și ce condiții se cer. Cu ei am colaborat, ei mi-au oferit toate sfaturile necesare, și cu ei colaborez în continuare. Am mers pe înscriere pe listă, ca să ne putem organiza mai bine, să nu stea lumea la coadă, plus să știe și cei de la centru cum să se organizeze”, ne-a declarat părintele Călin Romonți din Isticeu.

Peste 100 de donatori

Au fost înscriși pe lista de donatori pentru această campanie peste o sută de persoane, dar numărul participanților a fost mai mare, campania fiind amplu susținută și promovată de către preoții din cele două comune.

„Sincer, mă așteptam să avem un număr atât de mare de participanți, mă bucur că au răspuns prezent inițiativei noastre. Mulțumesc pe această cale preoților din cele două comune pentru implicarea în această campanie, respectiv părinților Eugen Oprea din Ibănești Sat, Florin Franc de la Ibănești Pădure , Daniel Sava de la Dulcea, Nicolae Fiț de la Hodac și părintele Vasile Ilieș din Toaca, care între timp s-a mutat la Târgu-Mureș. Este foarte important ca oamenii să participe la astfel de acțiuni pentru că este o mare criză de sânge în spitale, și văd că oamenii au fost destul de receptivi la mesajul nostru, la chemarea noastră pentru această donare de sânge. Chiar au fost câteva persoane care m-au întrebat când va fi următoarea campanie de donare de sânge, aici la Ibănești. Asta înseamnă că sunt oameni dornici pe Valea Gurghiului de a dona sânge, fapt care ne bucură foarte mult. Ne gândim să continuăm cu astfel de campanii, sperăm ca în Postul Paștelui de anul viitor să putem organiza o nouă campanie de donare de sânge aici la Ibănești. Spre bucuria noastră, cei de la Centrul de Transfuzii s-au declarat extrem de încântați de inițiativa noastră, în momentul în care le-am spus de această acțiune, au răspuns afirmativ din prima clipă”, a spus părintele Călin Romonți.

Ibăștenii, aproape de campaniile de donare de sânge

Ibăștenii s-au declarat încântați de ideea organizării unei campanii de donare de sânge acasă la ei, exprimându-și dorința de participa și la viitoarele campanii.

„Am primit inițiativa părintelui Romonți de a organiza această campanie cu toată dragostea, la care ar trebui să răspundă cât mai multă lume. Dacă am face toți cei care sunt sănătoși această donare de sânge, să ajutăm cum putem și noi, lucrurile în spitale ar sta mai bine. Vedeți câte accidente se întâmplă în ziua de azi, iar gestul de ajuta prin donare de sânge este unul mai mult decât binevenit. Dacă va fi să se mai organizeze astfel de campanii, voi răspunde de fiecare dată , mă simt în putere, și încerc să ajut și eu cum pot. Sperăm ca sângele donat de noi astăzi să fie de trebuință celor în necaz, de aceea am și venit la această campanie, din dorința de ai ajuta”, ne-a declarat Olimpiu Gliga, din Blidireasa, Ibănești Pădure. Aceiași părere a fost împărtășită și de părintele Ovidiu Dumitru Gliga, din localitatea Comori, comuna Gurghiu.

„Din prisma unui preot, a unui creștin ortodox, pe lângă faptul că ne mărturisim credința prin rugăciune, în biserică, la slujbe sau acasă, trebuie să facem și fapte bune. Din păcate, donarea aceasta de sânge la care am fost prezenți la școala din Isticeu nu este cunoscută în profunzime de mai multă lume, mai exact de faptul că, sângele care îl donăm noi, în două, trei luni se reface, care îi ajută pe cei din spitale, care au anumite probleme de sănătate, inclusiv femeile la naștere care pierd o cantitate importantă de sânge. Mulți, poate nu știu, poate nu sunt informați și nu cunosc cât de important este lucrul pe care îl pot face din preaplinul lor, prin donarea din sângele pentru cei care au nevoie”, a spus părintele Ovidiu Dumitru Gliga.