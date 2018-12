Au început lucrările la Turnul Bisericii Cetate din Saschiz!

Share



Casa Învățătorului din incinta Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate Saschiz a găzduit luni, 10 decembrie, conferința de presă prilejuită de începerea lucrărilor în cadrul proiectului „Lucrări de reparaţii, conservare şi introducere în circuitul turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Saschiz”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Ce prevede proiectul

Obiectivul este de creștere a atractivității turistice a zonei prin punerea în valoare și utilizarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Ansamblul Bisericii Fortificate Saschiz și introducerea acestuia în circuitul turistic real și virtual.

“Suntem bucuroși că lucrurile merg foarte bine în ceea ce privește proiectul derulat la Saschiz, iar acum suntem într-un punct important, cel de demarare a lucrărilor. E vorba despre un obiectiv deosebit, sit UNESCO, avem toate motivele să sperăm că și lucrările se vor desfășura în ritm bun”, a declarat Elena Curcean, consultant în cadrul proiectului.

Se are în vedere reabilitarea și digitizarea obiectivului de patrimoniu, dar și dezvoltarea unui plan de marketing pentru acțiuni socio-culturale, care să conducă la creșterea numărului de vizitatori cu circa 1.100 anual. Investiția urmează să fie valorificată atât de beneficiarii direcți – Parohia Evanghelică C.A. Saschiz, turiștii și vizitatorii Bisericii Evanghelice Fortificate Saschiz, comunitatea culturală din Regiunea Centru (elevi, studenți, instituții de învățământ și cultură), precum și de beneficiari indirecți (firmele de turism, unitățile de cazare și cele de alimentație publică din zonă, firme de transport etc.).

Din fondurile alocate acestui proiect, turnul de clopotniţă va fi restaurat prin lucrări asupra zidăriei de interior şi asupra faţadelor, se vor amenaja scări interioare de lemn, se va reface acoperişul şi pardoseala, precum şi instalaţia electrică. În cadrul ansamblului fortificaţiei din Saschiz se vor amenaja şi locuri de relaxare în vecinătatea aleii circulare, a bisericii, a zonelor verzi şi se vor instala indicatoare.

“Prima dată am depus o ofertă pentru repararea bisericii în 2004, cu finanțare din partea Ministerului Culturii. Am câștigat contractul, urma să îl finalizăm în doi ani. N-au prea fost alocate însă fonduri, iar lucrarea s-a încheiat abia în 2011. Atunci urma să intre în reparații și turnul. S-a realizat proiectul, însă o nouă licitație a apărut abia acum, cu un decalaj de şapte ani. Am decis să depunem oferta, mai ales că am realizat și lucrările la biserică. Am colaborat foarte bine, astfel că avem toate condițiile să executăm lucrarea foarte bine și la timp”, a declarat Zoltan Pallo, administrator SC Conpazo SRL, executantul lucrărilor.

Obiectiv important pentru Saschiz

Turnul din cadrul Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificată din Saschiz, înalt de aproape 50 metri, este una dintre cele mai frumoase construcţii medievale din Transilvania, aparținând, ca Biserică fortificată, arhitecturii săseşti de secol XV.

“E un obiectiv important pentru Saschiz. Datorită bisericii și a turnului, precum și a întregului ansamblu de case de pe raza localității, comuna noastră a fost inclusă în patrimoniul UNESCO. Vă felicit că ați ajuns aici cu implementarea proiectului. Când dai ordinul de execuție a lucrărilor, depășești două treimi din implementarea proiectului. Acum începe, practic, partea frumoasă, cea vizibilă. Văzând și constructorul, sunt convins că va ieși așa cum vă doriți, cum ne dorim cu toții”, a declarat Ovidiu Șoaită, primarul comunei Saschiz.

Semnal puternic de nădejde

Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Lucrări de reparaţii, conservare şi introducere în circuitul turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Saschiz” a avut loc la Alba Iulia, în data de 22 mai 2017, în prezența lui Simion Creţu, director general al Agenției de Dezvoltare Regională Centru și a preotului Johannes Halmen de Kysd, în calitate de reprezentant al beneficiarului.

“Începerea lucrărilor înseamnă, pentru noi, în primul rând, un semnal puternic de nădejde. Turnul face parte din ansamblul bisericesc și, fiind înclinat și deteriorat, era un semn de depresie, inclusiv duhovnicească. Dar un edificiu refăcut este o nădejde! Noi am avut în vedere să reparăm biserica Sf. Ștefan, cu tot cu turnul clopotniței, încă din anul 2004. Între 2007 și 2011 s-au desfășurat reparații, însă finanțarea asigurată de Ministerul Culturii s-a întrerupt și turnul a rămas nereparat. Apoi am mai avut două încercări de a atrage fonduri și, în sfârșit, a treia oară, anul trecut, am reușit să semnăm contractul de finanțare. Acum încep lucrările, schela este ridicată până la aproximativ o treime din înălțimea turnului și sperăm ca lucrările să decurgă bine, astfel încât și comunitatea să se împrospăteze, pentru că patrimoniul cel mai important nu este cel construit, ci oamenii. La ora actuală, la Saschiz, avem anual peste 4.000 de turiști. Prin acest proiect, cu siguranță, interesul va crește și vom putea atrage mai mulți vizitatori. Turnul clopotniței, odată refăcut, îl vom deschide pentru publicul larg, pentru a arăta cum au construit bătrânii noștri, cum s-au apărat de popoarele migratoare, cum au făcut la Saschiz un târg care se auto-administra. Aici vom organiza și spații expoziționale, un muzeu interactiv cu piese etnografice și meșteșugărești. De asemenea, turiștii vor putea savura priveliștea panoramică oferită de valea care cuprinde localitățile Saschiz, Cloașterf, Mihai Viteazu, Criț și Roadeș. Saschizul este poarta de intrare în această vale și merită să fie o poartă deschisă”, a declarat preotul Johannes Halmen de Kysd, din partea Parohiei Evanghelice Saschiz.

Finanţare nerambursabilă de 2,16 milioane de lei

La jumătatea anului 2020, când se estimează finalizarea acestui proiect de conservare şi protejare a patrimoniului, oferta de vizitare a acestui patrimoniu se va îmbogăţi, pe lângă accesul în biserică, şi cu accesul în turn şi cu posibilitatea de a te reculege în acest spaţiu liniştit.

“Trăim în vreme de pace, nu de război, și acum trebuie construit. Ce să zic, dacă e gata, atunci pot să mă duc pe lumea cealaltă cu fruntea sus în fața strămoșilor. Că ei au construit, apoi alții au reparat, de-a lungul istoriei, iar când eu o să mă duc o să fiu împăcat că uite, și generația noastră a consolidat acest turn. Cred că munca de acum, cu hârtiile, e mai simplă decât ce a fost atunci când s-a construit, cu nivelul materialelor de atunci, lipsa banilor…”, a mărturisit Johann Schaaser, curatorul Bisericii Evanghelice Fortificate din Saschiz.

Creşterea atractivităţii turistice şi a numărului de turişti, fie ei elevi, studenţi, instituţii de cultură, saşi, români sau străini, precum şi dezvoltarea economică locală sunt doar o parte din rezultatele acestui proiect. Vizitarea acestui obiectiv inclusiv în mediul on-line va fi un alt avantaj pe care îl va oferi acest obiectiv turistic, ca urmare a finanţării primite.

Proiectul „Lucrări de reparaţii, conservare şi introducere în circuitul turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Saschiz”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către Parohia Evanghelică C.A. Saschiz și are o valoare totală de 2,23 milioane de lei, din care 2,16 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural a Programului Operațional Regional este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

