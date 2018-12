Campionat de Breakdance și Free-Style la Târgu-Mureş!

Share



Casa de Cultură a Studenților Târgu-Mureș organizează sâmbătă, 15 decembrie, Campionatul Naţional Studenţesc de Breakdance și Free-Style „Get Down!”, ediția a VII-a.

“Campionatul este conceput ca o manifestare cultural-artistică, care se adresează tinerilor și studenților amatori de breakdance. Acesta urmărește readucerea mai consistentă, în actualitate a acestui gen (battle) și încurajarea talentelor în materie de dans. Secțiunea din acest an va fi 3 vs 3. Juriul concursului va include specialiști în domeniu, care vor evalua concurenții după următoarele criterii: originalitate, valoare interpretativă, impresie artistică, compoziție coregrafică și dificultate. Competiția din acest an se va desfășura în Clubul Jazz & Blues de la ora 16.00. Intrarea este liberă!”, au transmis organizatorii, prin intermediul unui comunicat de presă.

(Redacţia)