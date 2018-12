FOTOGALERIE. Gramatica și poezia fac casă bună la UMFST Târgu-Mureș

Share



Cu ocazia Zilelor Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș, Departamentul de Filologie al Facultății de Științe și Litere din cadrul UMFST a organizat un workshop dedicat elevilor de liceu, cu concursul câtorva studenți ai Facultății de Litere.

De la Eminescu, la Arghezi şi Stănescu

Conf. univ. dr. Luminița Chiorean, cu sprijinul lect. univ. dr. Maria Laura Rus au susținut un atelier de Gramatică și poezie care a îmbinat cunoștințe temeinice de teorie literară cu partea practică și, nu în ultimul rând, cu cea creativ-interactivă.

Astfel, elevi de la Colegiul Național „Unirea“ și de la Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian“ au fost repartizați în cinci grupe, fiecare dintre ele coordonată de un student la Filologie, și au analizat însemnele spațiului poetic în poeziile de iarnă „Colinde, colinde“ de Mihai Eminescu, „Drum în iarnă“ de Tudor Arghezi, „Amurg de iarnă“ de George Bacovia, „Cântec de iarnă“ de Nichita Stănescu și „Miezul iernei“ de Vasile Alecsandri.

La atelier au participat și dascălii Anca Blaga, Melania Bândilă și Maria Kozak, Inspector școlar pentru Limba și literatura română la Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Anca Blaga a fost prezentă și în calitate de poetă și, la invitația Luminiței Chiorean, a ales un poem din volumul de debut „Desene în colivie“ (Casa de editură „Mureș“, 2013), l-a citit elevilor și i-a rugat apoi să îi schimbe titlul sau unele versuri, în funcție de preferința și de inspirația personale.

Un pas spre dezvoltarea gândirii

Înainte de a începe propriu-zis workshopul, Luminița Chiorean a făcut o prezentare succintă a temei, precizând și rolul poeziei în procesul de cunoaștere: „Este o sinteză din perspectiva semio-stilisticii, adică și semiotică și stilistică. Am propus ideea de spațiu poetic pentru că orice act poetic constă într-o confruntare dintre real, care este referința, și ideea de real, care este ficțiunea, invenția, care ține de poet, de scriitor. Cel mai important analizator și organ al nostru de înțelegere a lumii, prin care suntem capacitați și prin care captăm lumea este poezia. Aici veți ajunge în urma lecturilor pe care le veți face pe parcursul vieții voastre.“ Profesoara și-a întărit ideea cu un argument suplimentar, menit să pună în lumină valoarea literaturii în societatea de acum: „Literatura dezvoltă gândirea și vă face mai frumoși interior. Venind cu acea frumusețe interioară spre ceilalți, ușurați comunicarea și vă ușurați vouă viața. Dacă vă deschideți voi, atât cât trebuie, altfel decurg lucrurile în viață.“

La finalul workshop-ului, elevii au primit din partea „clasei“ câte o mandarină și o bomboană de ciocolată, pe care au fost invitați să le savureze, dar și să le analizeze făcând apel la informațiile asimilate la oră.

Debutul unei colaborări

„Elevii au locuit astăzi spațiul poetic al iernii, apropiindu-se în egală măsură de gramatică și de poezie pentru că are și poezie gramatica ei, așa cum și gramatica are poezia ei. Tot ce s-a întâmplat astăzi vreau să cred că nu este altceva decât debutul unei colaborări și în sensul acesta pentru că Inspectoratul Școlar Județean Mureș și unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș au o permanentă colaborare cu UMFST, așa că am fost bucuroși să participăm astăzi la workshop-ul de gramatică și poezie care s-a circumscris și unui spațiu stilistic, semantic și semiotic până la urmă, și cu toții am plecat mai bogați de la această întâlnire“, a declarat Maria Kozak, la finalul atelierului, adăugând că „În spațiul poetic al iernii, foarte generos deschis nouă de doamnele conf. univ. dr. Luminița Chiorean și lect. univ. dr. Maria Laura Rus, vreau să cred că am locuit cu toții poetic lumea pentru o secvență de timp, pentru că Hölderlin era cel care spunea că «omul locuiește poetic lumea aceasta».“

Provocare literară reuşită

Melania Bândilă a avut la rândul ei o părere bună despre activitatea proaspăt încheiată: „Am cooptat cu prioritate elevi din clasele a 12-a. M-am gândit că este zona de referință și vor fi în cunoștință de cauză. Mă bucură că au acceptatt, dar am prevăzut că se va întâmpla așa, nu m-au surprins. Ei sunt extrem de curioși, de atenți la provocări și răspund. Le place literatura. Recunosc că mi-am căutat țintit câteva eleve cărora provocările literare nu le sunt străine și atunci am considerat că este spațiul lor de desfășurare și se vor simți acasă, se vor simți bine și vor avea ceva de spus în contextul acesta. Acum aștept feedback-ul lor, să văd cât le-a mulțumit, cât s-a pliat activitatea pe așteptările lor, cât au simțit că spațiul acesta, al studenților, e aproape de ele sau e foarte departe încă și nu sunt pregătite să îl locuiască. A fost o activitate care merge în prelungirea a ceea ce lucrăm la clasă și a fost acel mai mult de care cred eu că au nevoie elevii. A fost și pentru noi, dascălii, o desfășurare valoroasă din toate punctele de vedere.“

Zilele UMFST vor continua până vineri, 14 decembrie.

Andrei VORNICU