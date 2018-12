En-garde, cu Ana Maria Brânză, desemnată Ambasador UMFST

Share



Marea campioană a României la spadă, Ana-Maria Brânză și-a lansat și la Târgu-Mureș cartea pentru copii „En Garde! Fetița cu masca tricoloră”. Evenimentul a avut loc în sala „Anton Pongracz” din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș și a avut o semnificație aparte. Acest lucru, din două motive: s-a desfășurat tocmai în zilele UMFST, în sala care poartă numele unui fost campion mondial la spadă. Este disciplina sportivă care a adus prestigiu României și Ana-Maria Brânză, campioană națională, europeană, mondială și olimpică, fiind singura ramură sportivă care a adus un titlu olimpic României la ultima ediție, cea de la Rio din 2016.

Marea campioană a fost plăcut surprinsă de primirea de care a avut parte și de ceea ce a văzut la baza sportivă din cadrul UMF Târgu-Mureș. „Sunt pentru prima dată în Târgu-Mureș și am avut o supriză foarte plăcută pentru felul în care am fost primită, pentru sprijinul acordat de gazdele din cadrul UMF și oraș. În plus, ceea ce am văzut aici, condițiile de care au parte sportivii care activează în cadrul centrului, sincer nu mă așteptam să văd așa ceva la noi. Cartea pe care am scris-o este practic povestea mea, una de suflet, despre pasiune, ambiție, sport, despre visele fetiței năzdrăvane care era mai mereu cu genunchii juliți. Se adresează copiilor între 8 și 12 ani, care au deprins deja tainele cititului, dar și celorlalți, chiar care nu știu încă să citească. Mie îmi este și acum dor de momentele în care mama îmi citea seara povești, iar în această carte, unde personajul este „Brânzica”, celor mici li se poate transmite să lupte pentru visul lor, cele mai îndrăznețe pot deveni realitate. Este o poveste autentică, o poveste completă, povestea fetiţei năzdrăvane care a îndrăznit să creadă în visul ei, a muncit pentru el până a ajuns să-l împlinească şi îmi doresc ca această carte să inspire tot mai mulţi copii să-şi urmeze acel mare vis”, a fost scurta prezentare a marii campioane.

La evenimentul organizat de Asociația Curtea Veche, Curtea Veche Publishing și Sports HUB, cu sprijinul Azomureș, a participat și rectorul UMF Târgu-Mureș Leonard Azamfirei, care i-a mulțumit pentru prezența sa tocmai cu ocazia zilelor instituției mureșene și i-a înmânat acesteia titlul de Ambasador al Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie. „ Îi mulțumim marii sportive pentru că ne onorează cu prezența tocmai într-o zi de sărbătoare pentru noi. UMFST nu este doar o universitate dinamică, este o universitate care pune preţ pe sport, unde se derulează programul de studiu Educaţie Fizică şi Sportivă. Această asociere este foarte benefică de ambele părţi, cu un club sportiv unde există o infrastructură potrivită pentru a determina tinerii să facă sport. Este totodată o coincidență fericită ca acest eveniment să se desfășoare în această sală de sport, veche de aproape 90 de ani, care poartă numele doctorului Anton Pongracz, medic stomatolog, absolvent al Universităţii noastre, fost tocmai scrimer olimpic român, fost campion mondial de tineret”, au fost cuvintele rectorului UMFST Târgu Mureş.



Prezentare cu și pentru cei mici

În continuare, Ana Maria Brânză, echipată în costumul campioanei mureșene la spadă juniori Schlier Zsuzsa a efectuat o scurtă demonstrație de scrimă împreună cu Incze Áron, elevul antrenorului Szabo Zoltán, Zsuzsa fiind plecată la lotul de junioare al României. După această demonstrație, marea spadasină s-a adresat celor prezenți, îndemnând copiii să facă sport. „În toți dintre noi există un campion, în orice domeniu, nu doar în sport, iar cu sprijinul celor din jurul său își poate atinge visul. Sportul este un domeniu care te disciplinează, pentru cei mai mici este totodată o joacă. Eu am ajuns campioană datorită ambiţiei dar şi a oamenilor din jurul meu, iar acum este momentul să fiu eu însămi unul dintre aceia care poate ajuta ca alţi copii care se visează campioni să-și împlinească acest vis. Am ajuns aici datorită părinților mei, care au insistat să practic sportul, am început cu tenisul de câmp, dar parcă simțeam că nu acela îmi este drumul. După un an, împreună cu fratele meu am fost într-o sală de scrimă, mi-a plăcut ce am văzut acolo și atunci m-am hotărât: acesta este viitorul meu ! Cartea este refacerea drumului străbătut de Ana, fetița poznașă, căreia toți îi spuneau Brânzica, acesta este și numele ei în carte, la Ana, sportiva de elită, care reprezintă România cu cinste la competițiile internaționale, care își dorește să participe și la Jocurile Olimpice din 2020”, a mai spus Ana.

În încheiere a răspuns și întrebărilor puse din public, fiind vizați în special cei mai mici. „Este mai greu să fii sportiv decât scriitor?”, sau cum te simți atunci când ești campion?”, au fost câteva dintre întrebările celor mici, după care a urmat sesiunea de poze și autografe oferite pe carte de marea campioană.