FOTOGALERIE. Simpozion despre legătura dintre personalitate și alegerea profesiei, la UMFST

Zilele UMFST Târgu-Mureş oferă studenților, în această săptămână, o gamă variată de evenimente cu caracter instructiv și aduce în prim-plan personalități ale vieții academice românești.

Reputatul prof. univ. dr. Daniel David de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, profesor adjunct la Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York și director pentru cercetare la Albert Ellis Institute din New York, a susținut miercuri, 12 decembrie, în Sala Festivă din clădirea principală a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș, simpozionul intitulat „Factorii psihologici culturali, personalitatea și alegerea profesiei medicale“. Evenimentul și-a propus să ghideze elevii către tipuri de abordări adaptative în relația cu profesia lor și cu pacienții, plecând de la cele cinci atribute psihologice de personalitate: nevrotismul, extraversia, deschiderea, agreabilitatea și conștiinciozitatea.

Conștientizare și adaptare

„Ideea fundamentală este că paradigma în utilizarea măsurării personalității pentru profesia medicală trebuie schimbată. În paradigma veche oamenii încercau să găsească un profil al personalității oamenilor care ar potrivi cât mai bine profesia medicală, dar studiile au arătat că nu poți găsi un astfel de profil și, atunci, în paradigma modernă încercăm să facem altceva: oamenii să-și conștientizeze profilul de personalitate pe care îl au așa cum este, și să încerce să și-l controleze în contextul lucrului cu pacientul. Pe scurt spus, fiecare are personalitatea pe care o are. Ce putem face? N-o putem schimba, dar putem învăța s-o controlăm în anumite contexte. Al doilea factor se referă la cel psiho-cultural, iar într-o lume globalizată, în care pacienții au background-uri culturale diferite, medicii trebuie să fie conștienți de modelele psiho-culturale, de teoriile psiho-culturale, fiindcă modul lor de interacțiune va depinde de aceste modele. Să vă dau un exemplu: într-o structură colectivistă, este absolut acceptabil ca informațiile legate de diagnostic să le dai în primul rând familiei, și după aceea bolnavilor. Altfel spus, are un diagnostic de cancer și mai are de trăit șase luni. Adesea, medicii într-o cultură colectivistă o să spună mai întâi familiei și după aceea pacientului. Într-o cultură a indivizilor autonomi perspectiva este diferită: întâi se spune individului și acesta hotărăște împreună cu medicul cât și dacă și cum spun familiei. Sunt lucruri care ar trebui învățate, cred eu, de abolvenții de Medicină deoarece le poate influența practica într-o manieră mai eficientă“, a declarat prof. univ. dr. Daniel David.

Pe drumul cel bun, dar lung

A fost analizat și profilul psiho-cultural al României în prezent, pornind de la date statistice care analizează un set de parametri.

„Profilul psiho-cultural românesc este un profil mai degrabă colectivist, de concentrare a puterii – adică suntem obișnuiți să avem șef de care trebuie să ascultăm -, de evitare a incertitudinii – adică ne este frică de viitor și de schimbare și încercăm să rămânem cantonați în prezent – și controlăm comportamentul social mai degrabă prin pedepse, nu prin recompense. Cam acesta este profilul standard al României, astăzi, un profil care nu corespunde cu spațiul vestic. O să vedem cât și cum se va schimba în viitor“, a fost de părere prof. univ. dr. Daniel David. Profesorul a considerat că „vor trece cel puțin 10-15 ani până când generațiile mai tinere or să ocupe pozițiile de putere socială și o să se schimbe de la sine“, adăugând că tendința este una pozitivă, dar nu suficient de puternică.

Totodată, prof. univ. dr. Daniel David a făcut o diferențiere psihologică a generațiilor care s-au succedat în ultimele decenii, particularizându-le și afirmând că atât sistemul profesional de orice tip trebuie să se adapteze acestor noi schimbări, cât și cel educațional. Prof. univ. dr. Daniel David a precizat că rigiditatea profilului psiho-cultural românesc este supusă unei tensiuni datorate necesităților de integrare într-un sistem european diferit, mai vast.

Conflictul între valori și între generații

„România se află în faza de luptă paradigmatică în acest moment. Profilul nostru vechi n-a fost problematic pentru noi până n-am intrat în spațiul vestic. Când am intrat în spațiul vestic, el se ciocnește cu valorile care sunt acolo, cu instituțiile pe care trebuie să le asimilăm, de sănătate, în domeniul educațional și în multe altele, părem a fi care pe care, mereu la ceartă. Generațiile mai vechi au profilul mai tradițional, generațiile mai tinere au deja un profil mai vestic, mai modern și astfel apar acele ciocniri puternice.“

De asemenea, prof. univ. dr. Daniel David a recomandat studenților ca, pe viitor, în momentul în care își vor căuta un loc de muncă, să se orienteze spre mediile profesionale care cultivă valori similare cu ale lor și care să nu devină, prin orientarea lor diferită, în speță cea tradiționalist-conservatoare, antagonice.

Andrei VORNICU