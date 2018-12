Investiții în comuna Chețani de peste 8,5 milioane de lei în ultimii 2 ani

Share



Nativ al comunei Chețani, primarul Emil Florin Mocan a plecat din localitate în 1975 la Cluj-Napoca la școală. A lucrat acolo tot acest timp, iar după Revoluție și-a înființat o firmă împreună cu soția, însă tot a continuat să-și viziteze părinții și locurile natale. După 2003, când i-au murit părinții, s-a hotărât să își contruiască o casă în comună și să facă naveta la Cluj-Napoca, stabilidu-se aici definitiv în 2008.

Venind din mediul privat și discutând cu prietenii, nu înțelegea de ce nu se face nimic la ei în comună. Așa că s-a decis să pună mâna și să candideze în speranța că va reuși să schimbe ceva.

Reporter: De cât timp sunteți în funcție și în ce stadiu era comuna când ați preluat-o?

Emil Florin Mocan: În iunie 2016 am preluat mandatul de primar, mă aflu la primul mandat. Am găsit comuna așa cum găsit-o. Am candidat de fapt la postul de primar tocmai pentru că această comună arăta într-un anumit fel și nu vedeam să se facă nimic, apa s-a băgat prin 1993 și cam atât. Școala începută în 2007 nu avansa deloc, și asta m-a determinat să fac ceva. Eu nu am făcut deloc politică, nu am făcut parte din niciun partid. Am vrut să candidez, dar mi-am dat seama că trebuie să vin cu un partid. Cele mari nu te primeau, așa că m-a primit UNPR care tocmai se înființase, iar acum nu mai există. Am fost susținut într-adevăr și de un partid mai mare, dar nu am candidat din partea lor. Am fost singurul primar din județ de la UNPR.

Rep.: Ce anume v-a determinat să deveniți primar și cu ce ați început?

E.F.M.: Este o comună cu o poziție geografică foarte bună. Șosea națională, internațională, cale ferată, Mureșul, aproape de Luduș, Câmpia-Turzii. După câștigare, am luat toate proiectele începute: două capele, una în Chețani și una Hădăreni, erau începute două vestiare pentru sport în 2008 în Hădăreni și în Chețani și le-am terminat și dat în folosință pe toate după o jumătate de an. După care am făcut două parcuri pentru copii. Mie mi-a venit ideea pentru că în fiecare an, înainte de a face bugetul, în fiecare sat pun timp de o lună niște urne la magazine și îi rog pe cetățeni să scrie anonim ce vor să se facă în comună, de ce au nevoie. Așa că la Chețani și Hădăreni mi-au scris oamenii că nu au unde să se joace copiii în afară de școală și am făcut două parcuri noi închise. A urmat infrastructura, unde era început un proiect în 2006 cu stația de epurare din Chețani. Am reactualizat proiectul pentru că lucrările erau începute din 2008, însă au stagnat probabil din lipsa finanțării. În plus, am făcut 400 de racorduri individuale realizate cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării, nu cel local, și acum suntem în faza de punere în funcțiune. Toată investiția la stația de euprare se ridică la 1 milion și ceva de euro.

Rep.: Ce proiecte ați depus de-a lungul mandatului?

E.F.M.: În 2016 am depus trei proiecte prin PNDL. Am depus proiect pentru introducerea apei potabile în satul Grindeni și asfaltare a 19 străzi din comuna Chețani. Din păcate, la noi birocrația reprezintă o mare problemă. Vă dați seama, ne-au aprobat aceste două proiecte în iunie 2017, în decembrie 2017 am semnat contractul de finanțare, în ianuarie 2018 am început licitația, unde am avut marele ghinion să participe 11 firme la drumuri și 10 la apă și mă rugam să nu facă contestație cineva și nici nu au făcut, și abia în septembrie 2018 am semnat contractul de execuție și la momentul de față se lucrează. Al treilea proiect este reprezentat de o școală începută în 2007 de care nu s-a mai ocupat nimeni, dar aceea nu a fost aprobată.

În 2017 spre 2018 iarăși am depus trei proiecte: am redepus școala, dispensarul uman spre reabilitare cu dotări și un proiect mare, de canalizare în satele Hădăreni și Grindeni. Nu știu câte șanse există, însă despre școală am discutat cu echipa noastră și dacă nu ne aprobă până în ianuarie, o facem din fonduri locale, luăm un credit și o terminăm.

Mai este un proiect finanțat de Compania Națională de Investiții, unde noi doar asigurăm terenul, și anume un centru medical în satul Hădăreni. Se desfășoară pe programul romilor, am obținut toate avizele și din primăvară se apucă efectiv de lucru. El include cabinet stomatologic și unul de medicină generală. Momentan avem un medic de familie în Chețani care deservește și Grindeni în fiecare joi, iar cei din Hădăreni au medicul lor de familie.

Rep.: Ce planuri de viitor aveți?

E.F.M.: La anul, legat de învățământ, vrem să propunem Consiliului Local să oferim copiilor plecați, care sunt studenți și au note peste 8, să le instituim un fel de bursă anuală să îi încurajăm să învețe.Tot anul viitor vrem să terminăm în Hădăreni un trotuar pe o parte din care am făcut 600 de metri anul acesta și mai avem de făcut 600 de metri. De asemenea, vrem să reabilităm strada principală din Chețani, adică să refacem trotuarul, să facem o zonă verde. Pe malul Mureșului am pus niște locuri de joacă pentru copii, niște foișoare, însă vrem să extindem, să facem un loc de recreere pentru localnici. Școlile la anul le vom dota cu calculatoare și videoproiectoare. Facem parte dintr-un Grup de Acțiune Locală în Poarta Apusenilor, suntem 10 comune în total, noi fiind singurii din județul Mureș, iar acest GAL a accesat fonduri de 1,7 milioane euro și acum ni le împarte. Eu voi accesa această sumă pentru un parc de joacă în Grindeni în valoare de 45.000 de euro și o reabilitare a unui viitor centru de asistență socială în Chețani în valoare de 40.000 de euro.

Bineînțeles, ca să pot face asfaltare în Hădăreni, trebuie să fac canalizare, deci asta este prioritară și reprezintă un proiect valoros, la care trebuie să trag tare să obțin finanțare.

Însă cel mai de suflet proiect este să termin școala. Nu doar pentru că stă acolo și încurcă în aceeași curte cu școala veche, și e făcut doar parterul, fără etajul cu care era prevăzută, ci și pentru că actualmente la Grindeni în clasa I sunt 3 copii, la Chețani sunt 10, iar la Hădăreni 5, și atunci se fac clase comasate peste tot. Și de aceea vreau să termin școala și să îi aduc pe toți aici, cu microbuz, să se formeze clase de sine stătătoare. Și în viitor, am vrea să facem un after-school, să îi ducem să îi ținem acolo pe copii, să învețe, să își facă temele. Am dat și premii de Centenar la copii, la un concurs de istorie, un laptop, o tabletă și telefon și am dus pachete de sărbători. Eu pun accent și chiar vreau să ajut școlile, iar acum de exemplu, strângem donații ca să le luăm niște instrumente muzicale și să plătim un profesor să îi învețe să cânte la vioară sau chitară. Eu când eram mic, școala avea vreo 10 viori și cine voia să învețe, învăța.

Rep.: Cât de greu îi este unui primar de comună să acceseze toate aceste fonduri?

E.F.M.: E greu pentru că în primul rând trebuie să ai specialiști. Eu am un colaborator extern pe achiziții care din fericire pentru mine e foarte bun și mă ajută în depunerea proiectelor. Nu e de ajuns să ai doar proiectanți, ai nevoie de un consultant care te îndrumă, un specialist. Și bineînțeles, trebuie să vrei să faci. Probleme apar mai multe la comunele mici. Eu de exemplu am vrut să depun proiect pentru canalizarea din cele două sate și nu se putea depune pentru că nu aveam peste 2.000 de locuitori, cerință dată în exercițiul financiar 2013-2020. Comuna are peste 2.000 de locuitori, dar satul în care aplic nu are. Oricum, ca să ai șanse să primești, trebuie să faci. Am avut o discuție cu fostul primar, care nu dorea să cheltuie bani pentru depunere de proiecte că poate nu se aprobă. Bun, dar dacă nu faci niciun proiect, 100% nu se aprobă.

Comuna noastră nu este una bogată, dar nici săracă. Noi, față de alte primării nu avem probleme cu salariile sau întreținerea. Din impozitele și taxele locale, noi putem supraviețui, putem întreține școlile cât de cât, dar marile investiții tot nu ai cum să le faci din fonduri proprii. Cu toate acestea, tot din bugetul local am început să facem o hală în valoare de 140.000 de lei în spatele primăriei unde am parcat un buldoexcavator, cumpărat ca investiție, în valoare de 135.000 de lei. Nu dețineam unul, și având în vedere că gestionăm apa, ne era foarte greu să ne descurcăm dacă aveam o defecțiune la apă, trebuia să dăm telefon la Luduș, să închiriem. Acum e al nostru și îl închiriem și noi dacă au alții nevoie cu 90 de lei pe oră. În hală urmează să facem un atelier pentru că nu vrem să predăm apa și canalizarea la Aquaserv, dacă tot am făcut investiția.

Birocrația e foarte mare, cum spuneam. Eu vin din privat, nu am lucrat la stat și mi-a fost foarte greu la început când vedeam câte hârțogării trebuie făcute. Și acum, ne cer de la Prefectură niște situații pe care le trimitem de 5-6 ori pe an. Eu cred că dacă s-ar simplifica un pic birocrația, s-ar face mult mai multe investiții.

Înființarea rețelei de apă potabilă în satul Grindeni

Un proiect care a stat mort încă din 2008, a fost reluat anul acesta și va fi finalizat în sfârșit în totalitate în septembrie 2019. Realizat cu fonduri PNDL, de către câștigătorii licitației, SC Fario Instal SRL, proiectul va reda un drept de bază, cel de acces la apă curată și potabilă, celor aproape 600 de locuitori ai satului. Momentan ei au mari probleme deoarece apa vine doar din cele câteva izvoare ale satului care nu conțin apă potabilă sau din fântânile proprii, care însă seacă pe timp de vară. Costurile totale se ridică la aproape 2 milioane de lei fără TVA pentru 9.124 metri de rețea de distribuție, în urma căreia se vor stabili 270 de racorduri individuale la fiecare gospodărie.

Această investiție vine la 2 ani după ce au fost asfaltați cei 7 kilometri care leagă Chețani de Grindeni, un proiect în valoare de 2 milioane de lei.

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Chețani

Un alt proiect mult așteptat este reprezentat de modernizarea străzilor din Chețani. Până în iunie 2019 vor fi reabilitate 19 drumuri din localitate, mai exact 6,7 kilometri. Unde înainte era pietriș și noroi, acum vor fi 2 straturi de asfalt și bineînțeles câte un podeț mare și unul mic plus un șant de scurgere la fiecare gospodărie. Proiectul, realizat de asemenea prin fonduri PNDL, costă 1 milion de euro și este realizat de Drumserv SA. Primarul la depus inițial la AFIR pentru accesarea de fonduri europene unde nu a făcut suficient punctaj, însă a avut inspirația de a-l depune și la PNDL.

Construire capelă mortuară în Grindeni

Reprezentanţii SC Religio Construct realizează, momentan din bugetul local, o capelă mortuară care se află într-un stadiu incipient în valoare de 223.000 de lei.

Renovarea școlilor și grădinițelor din cele trei localități și încurajarea educației

A fost renovată școala din Chețani în interior total, cu bani foarte puțini deoarece s-a lucrat cu mână de lucru proprie și sponsori (meseriași locali), deci s-a cheltuit doar pe materiale prime o sumă modică de câteva zeci de mii de lei. La Hădăreni școala a fost renovată în exterior, iar la Grindeni a fost de asemenea schimbat interiorul – geamuri termopane, parchet în sălile de clasă.

S-a cumpărat mobilier nou în valoare de 16.500 de lei la toate cele trei grădinițe din comună. Cea din Hădăreni a fost și renovată în interior și a fost dotată cu centrală termică în valoare totală de 18.000 de lei.

La școala din Chețani se dau premii la sfârșit de ani celor mai silitori elevi, premiul I fiind în valoare de 1.000 de lei, premiul II de 700 de lei și premiul III în valoare de 500 de lei.

Susţinere pentru cultură

A fost înființată echipa de dansuri populare „Flori mureșene” care au și luat locul I în acest an la concursul din Grecia. Echipa este formată din copii din clasele I-VIII.

Primăria s-a hotărât să fie mai transparentă cu localnicii și să țină o legătură mai bună cu aceștia. Pentru a atinge acest scop, ei au o pagină nouă și actualizată încontinuu www.primariachetani.ro, dar și o pagină de Facebook unde postează în permanență noutăți și informații de interes pentru ei.

Trimestrial se editează o revistă, Curierul de Chețani, cu ISSN, prin care oamenii sunt informați de tot ce se face de primărie, dar și de activitatea economică desfășurtă de cei din comunitate.

Fiecare sat are propria echipă de fotbal, două dinte ele având și vestiare cu toate condițiile, iar arbitrajul și transportul sunt decontate de primărie.

Locuitori mulțumiți

„În ultima perioadă cel puțin, s-au făcut foarte multe investiții. S-a terminat canalizarea, s-au pregătit drumurile pentru asfaltare și unele au și început de fapt să fie asfaltate. Până acum, drumul ăsta pe care stăm era pietruit, mari probleme în perioada toamnă spre iarnă, era noroi, apă peste tot, foarte inconvenabil”, a spus Călin Cosma din Chețani.

Colectivul educațional aprobă schimbările

„Am reușit să schimbăm geamurile la sala de grădiniță, două săli de clasă și cancelaria împreună cu ușile. Mobilier nou s-a confecționat atât în grădiniță, cât și într-o sală de clasă, urmează și în alte locuri, însă timpul a fost scurt. Anul acesta școlar avem două inspecții pentru susținerea gradului didactic I în școală, iar domnul primar a răspuns cerințelor nostre și astfel vom avea condiții bune pentru a ne primi oaspeții și comisiile”, ne-a spus Camelia-Sorina Puiac, profesor la Școala din Grindeni.

Ceea ce așteaptă totuși cel mai mult toți oamenii din Grindeni, este rețeaua de apă potabilă. „Suntem necăjiți din cauza apei, dar mai răbdăm un pic. Se cară apă cu butoaiele. În spatele școlii avem un bazin mare care trebuie alimentat cu apă și se aduce apă din fântânile din sat. Nu e așa mare problemă că tot timpul s-a rezolvat repede când rămâneam fără, însă așteptăm cu nerăbdare rețeaua de apă”, a adăugat și Dan Cosmina, educatoarea de la grădiniță.

Sunt 49 de copii care frecventează cursurile în clădire cu vârste de grădiniță și de școală.

„Avem cam 19 copii la alte școli, cei mai mulți la Luduș. Ne pare rău că pleacă acolo, că și noi am creat aici în școală condiții foarte bune, colega are calculator, xerox, tot ce are nevoie. Putem spune că aici la Grindeni avem condiții ca la oraș. Suntem doar 3 dascăli, o educatoare și două învățătoare, dar se muncește”, a spus Camelia Sorina Puiac. Pe lângă dascălii de la școală, mai vin din localitățile apropiate profesorii de sport, limba engleză și religie.

Nu în ultimul rând, toți copiii din școală primesc de sărbători pachete, chiar și cei mici de acasă, cu vârste de până la 3 ani, care după spusele dascălilor, de 2-3 ani sunt atât de mari că unii copii de-abia le cară.

A consemnat Elena POLEARUȘ