FOTOGALERIE. Piero Portincasa, Doctor Honoris Causa al UMFST Târgu-Mureș

Share



Aula Facultății de Medicină Dentară a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) din Târgu-Mureș a găzduit joi, 13 decembrie, evenimentul de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa al UMFST Târgu-Mureș profesorului Piero Portincasa, de la Universitatea Aldo Moro din Bari, Italia.

Distincția reprezintă cel mai înalt titlu pe care UMFST Târgu-Mureș îl acordă personalităților care au contribuit în mod decisiv la creșterea prestigiului Universității în țară și peste hotare. Totodată, prin acordarea acestui titlu, UMFST își exprimă aprecierea și admirația față de profesorul Piero Portincasa, personalitate recunoscută la nivel mondial în domeniul gastroenterologiei și al tulburărilor metabolice.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Zilelor UMFST (10-14 decembrie) și s-a bucurat de participarea unor reprezentanți de marcă ai comunității academice mureșene.

„O zi istorică”

Au luat cuvântul prof. univ. dr. Constantin Copotoiu, președintele Senatului UMFST, prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST, iar prof. univ. dr. Angela Borda, prorector UMFST, a vorbi în Laudatio despre cariera profesorului Piero Portincasa.

„Astăzi este o zi deosebită, este o zi istorică, pentru că în perimetrul Sărbătorilor de iarnă, când ne transpunem în lumea mirifică a lor, când ne legănăm visele pe colindele minunate ale acestui popor, când auzim reverberația clinchetului de clopoțel, când se apropie mirosul de cozonac, iar noi ne adunăm în jurul bradului și depănăm povești minunate, una dintre ele se desfășoară astăzi, fiind aceea de a acorda titlul de Doctor Honoris Causa unui profesor cu o activitate extraordinară, din Italia, domnul Piero Portincasa”, a declarat prof. univ. dr. Constantin Copotoiu în deschiderea evenimentului.

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei a subliniat exigența cu care UMFST își alege membrii onorifici și acordă distincția de Doctor Honoris Causa: „Suntem deosebit de atenți atunci când venim cu asemenea propunere în fața comunității academice și în fața Senatului pentru că dorim ca acest titlu, cel mai înalt al unei universități, să aibă în spatele lui substanță, să aibă consistență. Din acest motiv suntem relativ parcimonioși cu acordarea acestui titlu pentru că dorim ca cel care este primit în rândurile Universității noastre să fie cu adevărat un membru care a făcut ceva pentru universitate. Profesorul Piero Portincasa este una dintre aceste personalități care de-a lungul timpului a demonstrat că iubește Universitatea, că este implicat activ în activitățile acestei universități. Vă rog să aveți convingerea că momentul de astăzi este un moment în egală măsură de recunoaștere a meritelor profesorului Portincasa, dar și baza prin care se așază o relație interinstituțională pe un plan superior. Privesc cu speranță către profesorul Portincasa și cu dorința ca tot ce-a fost până acum să continue și să crească spre beneficiul ambelor universități.”

„O personalitate complexă”

Profesorul Piero Portincasa a jucat un rol activ în viața academică a UMFST, susținând conferințe și workshop-uri și convingând personalități de referință în domeniul medicinei să susțină la rândul lor conferințe.

„Prin conferirea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Piero Portincasa, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș dorește să își exprime aprecierea și admirația față de o personalitate demnă de laudă, a cărei excelență intelectuală, profesioală și morală onorează profesia de medic. Totodată, onorăm un bun prieten al Universității, a cărui prezență ne dorim să devină permanentă în viața academică din Târgu-Mureș. (…) O personalitate complexă, profesorul Portincasa nu este doar un profesionist excepțional, ci și un om de cultură, un cărturar, pasionat de pictură, fascinat de muzică și atașat de artă”, au fost cuvintele prof. univ. dr. Angela Borda în cadrul Laudatio.

Profesorul Piero Portincasa este, de asemenea, prorector al programului Erasmus+ și, în această calitate, a facilitat parteneriatul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș cu Universitatea din Bari, care a devenit cel mai important parteneriat internațional dedicat mobilității studenților și schimbului de experiență din istoria UMFST.

Bucurie și recunoștință

După ce a îmbrăcat roba și i-a fost pusă pe cap toca academică, în formă pătrată, profesorul Piero Portincasa a luat cuvântul și a prezentat un scurt istoric al activității sale din Italia, al primelor contacte cu România și al consolidării unor legături strânse cu mediul academic târgumureșean, la care ține foarte mult.

„Sunt bucuros să văd că lucrurile au evoluat în viață, iar ideile călătoresc prin intermediul oamenilor pentru că după câțiva ani suntem capabili să trimitem tinerele generații în schimburi de experiență și să ne îndeplinim misiunea de a difuza cunoaștere și de a crea noi generații de profesioniști în Europa și, nutrim speranța, peste tot în lume. Sunt foarte mândru să primesc această distincție și să îi cunosc pe câțiva dintre dumneavoastră de mult timp. Mulțumesc Universității și mulțumesc prietenilor mei din cadrul acesteia”, a declarat profesorul Piero Portincasa.

După ce s-a încheiat ceremonia de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa, profesorul Piero Portincasa a susținut o conferință în memoria profesorului doctor George Simu, având titlul „Caring, Searching and Teaching. A lesson from a life in Science, while keeping lipids and fellows moving around”. Profesorul doctor George Simu a fost un remarcabil om de știință, un eminent medic și cadru didactic, ilustru reprezentant al școlii târgumureșene de morfopatologie și al medicinei românești.

Andrei VORNICU