Gala Sportului Mureșean 2018, anul Centenarului

Ediția din acest an a Galei Sportului Mureșean a avut câteva particularități față de edițiile precedente. La evenimentul organizat de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș în eleganta sală a Pensiunii Boema de pe șoseaua Sighișoarei din Târgu-Mureș, cu sprijinul Primăriei, al Consiliului Local Târgu-Mureș și al Consiliului Județean Mureș au participat în jur de 300 de persoane, de la legende ale sportului mureșean, la antrenori, conducători de cluburi, foști și actuali sportivi, campioni sau posibili viitori campioni. După ce ultimele ediții au fost dominate de sportivii practicanți ai unor discipline de contact, cele olimpice fiind mult mai slab reprezentate în clasamntele sportivilor fruntași, în cel întocmit pentru această ediție s-au aflat printre primii 10 sportivi ai județului patru practicanți ai unor discipline olimpice.

Felicitări și promisiuni din partea autorităților

Cuvântul de deschidere l-a avut Iuliana Pop, director executiv în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș. „Este o seară deosebită pentru noi, o seară de gală a sportului mureșean. Mulțumim sportivilor și antrenorilor, astăzi este seara voastră, cei care ați adus prestigiu orașului, județului nostru și țării prin ceea ce ați realizat, cei fără de care acest eveniment nu ar avea nicio valoare. Dorința noastră este de a vă oferi în această emoționantă, dar aceasta este lumea sportului, mult respect, recunoștință și dragoste. Să nu uităm că sportul ne-a făcut cel mai des să fim mândri, sportul a fost cel mai bun ambasador. În acest an al Centenarului, am hotărât să o sărbătorim altfel, am demarat un proiect deosebit, realizat cu sprijinul colegilor actuali și foști din cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret, Koos Béla, Siklodi Jozsef, Tiberiu Bidiga și Tinel Negrean, alături de Raluca Creț, care a fost editorul acestei lucrări intitulată sugestiv „100 de ani de sport mureșean”. A fost un proiect materializat cu efortul tuturor, o lucrare pe care o țin cu drag la piept. Mesajul acestei lucrări se adresează acestor minunați sportivi, cei care și-au făcut datoria și ne-au făcut mândri că suntem mureșeni. Datoria noastră este de a ne respecta valorile și de a îndemna tinerii spre sport”, au fost cuvintele Iulianei Rus.

Câteva cuvinte au adresat și reprezentanții insituțiilor aminite, începând cu prefectul județului Mureș Mircea Dușa. „În acest an al Centenarului și diplomele care vor fi oferite au o semnificație aparte. Astăzi a fost inaugurat în premieră și Muzeul Sportului Mureșean, un lucru foarte important pentru generațiile următoare, care vor putea vedea ce au realizat sportivii mureșeni de-a lungul timpului, să fie un impuls pentru ei. Așa cum s-a mai spus, sportul a fost dintotdeauna cel mai bun ambasador, toți știm asta, dar ei sunt cei care au trăit din plin sentimentele atunci când tricolorul a fost înălțat pe cel mai înalt catarg. Îi felicit pe toți cei care au contrbuit la aceste rezultate, ei sunt cei care merită toată admirația”, au fost cuvintele adresate de prefectul Mircea Dușa.

Patinoarul revine în discuție

În continuarea festivității au luat cuvântul și reprezentanții Consiliului Județean, prin vicepreședintele Ovidiu Dancu, ai Primăriei, prin consilierul primarului, Claudiu Maior, ai Inspectoratului Școlar Județean, prin inspectorul general Ioan Macarie și al inspectorului de specialitate Sorin Pătru, directorul Liceului cu Program Sportiv „Szász Adalbert” din Târgu-Mureș Csiki Zsolt și ai Clubului Sportiv Școlar Târgu-Mureș Gyarmati Ferenc. „Primăria Târgu-Mureș, în ciuda unor piedici care s-au pus și se pun de unii, a fost și va fi alături de sport. Datorită unor consilieri locali, în acest an am făcut un pas important înainte odată cu înființarea Clubului Sportiv Municipal, care poate aduce revigorarea sportului mureșean. Recent s-a încheiat cursul de ințițiere la înot pentru 600 de copii și noi ne-am propus să extindem acest proiect în așa fel ca la terminarea școlii toți copii să știe să înoate. Indiferent de comentariile unora, noi vom fi în continuare alături de sportivii mureșeni, îndeosebi pentru cel juvenil. Fiecare copil care merge la sport este un copil scos din fața calculatorului și sper ca anul viitor să fim mai mulți la această întâlnire, cu rezultate și mai bune”, a spus Claudiu Maior. Acesta a adus în continuare discuția legată de Patinoar, pentru care în urmă cu un an fostul ministru a afirmat că devine „prioritatea ZERO”. De atunci la Ministerul Sportului s-au mai produs câteva modificări la conducere și proiectul a rămas în același stadiu, dar acum prefectul Mircea Dușa a promis că se va implica în acest proiect demarat în urmă cu mulți ani.

Ei au fost premianții

Festivitatea propriu-zisă, cea de premiere a sportivilor a început cu cei considerați „adevărații campioni”, cei care au luptat nu doar pentru performanța în sport, ci și cu viața, sportivii cu dizabilități. Aceștia au fost membrii clubului de arte marțiale CS Sakura Group, campioni mondiali și europeni la karate pentru nevăzători: Daniel Bucur, Csiki Árpád, Narcis Halțiu, Szánto Attila, Tinu Vasile Pop, Bogdan Suceaghi și Alex Belan, (campioni mondiali cu echipa), Claudia Boantă, Ördög Pál Levente, Györfi Mozes, Liliana Pădurean și Valentina Strete (campioni europeni).

Categoria premiată în devans, cea a Speranțelor a fost efectuată la evenimentul desfășurat anterior, la Sala Sporturilor, cu ocazia inaugurării Muzeului Sportului Mureșean, unde au fost premiați un număr de 30 de tineri sportivi, speranțe ale sportului mureșean, evident, majoritatea din cadrul CSȘ Târgu-Mureș.

Pe parcurs au fost amintiți și veteranii echipelor de fotbal a ASA și handbal feminin CS Mureșul anilor 70, cei care au făcut ca numele orașului să fie cunoscut în lume, mulți dintre ei prezenți la eveniment.

Următoarea categorie a fost cea de la Juniori. Laureata categoriei a fost luptătoarea Clubului Sportiv Mureșul Târgu-Mureș Georgiana Lircă, vicecampioană europeană, campioană balcanică și națională. Pentru locurile 2-10 nu s-a întocmit un clasament, dar cei premiați au fost: Bogdan Gorea și Alexandru Ignat (CS Mureșul-canotaj), Seres Bernadett (Electromureș-Romgaz-popice, 4 titluri de campioană națională), Tudor Racoțan (lupte), Ionuț Mihnea Ognean (CSȘ Tg. Mureș-șah, 4 titluri naționale și locul V la Europene, Darius Făgăraș (CSȘ-Atletism, dublu campion național), Biro Anita (taekwondo, campioană națională, bronz la Balcaniadă), Gabriel Silaghi (CS Mureșul-ciclism, dublu campion național), Marius Cristian Cornea (kendo, dublu campion național) și echipa de handbal fete de la CS Olimpic, vicecampioană națională la junioare II, reprezentate de Ioana Ugran, Ioana Moldovan și Maria Olah. Au lipsit echipele de volei junioare și cadete de la CSU Medicina CSȘ. Avantajul handbalistelor a fost probabil acela că (ambele fiind sporturi olimpice și medaliate) cea de handbal are un parcurs foarte bun și în Divizia A.

Penultima categorie a fost cea de la Echipa Anului. La fel ca și în urmă cu un an, această distincție i-a fost oferită echipei feminine de popice Romgaz Electromureș, campioană națională și câștigătoare a Cupei României, finalistă la Cupa Mondială, aflată la un pas de o nouă semifinală în Liga Campionilor. Aceasta a fost reprezentată de sportivele Doina Baciu, Alexandrina Bornet, Alina Hanc, Gyéresi Anna și Maria Ciobanu, împreună cu antrenorii Orosz István și Seres Jozsef. Alături de acestea s-au mai aflat și tânăra Seres Bernadett, premiată și la junioare, dar și Duka Tilda, care s-a aflat printre laureații de la seniori.

Patru sporturi olimpice în top

Înaintea ultimei categorii, cea mai așteptată dealtfel, cea a seniorilor, premii speciale au primit și antrenorii sportivilor cu cele mai bune rezultate, precum și luptătorul Răzvan Kovacs și tenismenul Doru Borșan, sportivi cu o ascensiune importantă, componenți ai loturilor naționale ale României. Dacă în ultimii ani artele marțiale au dominat categoric ierarhia, de această dată acestea au fost devansate de un reprezentant al unui sport olimpic, aceste discipline primind un bonus în alcătuirea clasamentelor. Sportivul mureșean al anului 2018 a fost canotorul Clubului Sportiv Mureșul Târgu-Mureș Cristian Constantin Hârgău, dublu campion european. El a fost însoțit pe podium de o sportivă care se află de mai mulți ani în top la aceste gale, campioana europeană la wushu Apostolache Kiss Andrea, de la CS Mureșul și campionul mondial la fotbal-tenis Varo Norbert, legitimat la CS Gombos Macial Arts. Celelalte locuri din Top 10 au fost: 4. Duka Tilda (Eletromureș Romgaz-popice, campioană națională, medaliată cu bronz la Mondiale și argint cu echipa la Cupa Mondială); 5. Székely Ildiko (vicecampioană mondială-karate); 6. Schlier Zsuzsa (CSȘ-scrimă, vicecampioană mondială cu echipa de junioare a României); 7. Rareș Popescu (CS Mureșul-lupte, campion național, locul I la Cupa României); 8. Fángli Henrietta (CSȘ-înot, campioană națională, bronz la Balcaniadă); 9. Victor Văsieșiu (CSȘ-șah, campion european cu echipa României); 10. Gabriel Pop (parașutism, campion național și european). Așadar, în primele 10 locuri se află reprezentanți de la patru discipline olimpice, încă la vârsta junioratului: canotaj, scrimă, lupte și natație.

Premieră în sportul mureșean, un canotor câștigător

Pentru prima dată aflat în topul sportivilor mureșeni, canotorul ajuns la o școală din Târgu-Mureș venit din Botoșani în anul 2011, Cristian Constantin Hârgău este una dintre speranțele canotajului românesc, disciplină care în acest an parcă a renăscut. Elev al antrenoarei Claudia Balint, Cristi este un component constant la ambarcațiunilor „tricolorilor”, cucerind în acest an două titluri de campion european, cu echipajele de 4+1 și 8+1.

„Este o încununare a eforturilor și sacrificiilor de ani de zile. Este o mare bucurie pentru mine. A fost surpriză plăcută, dar nu aș putea spune că a fost chiar atât de mare, ținând cont de rezultatele pe care le-am obținut în acest an. Ce îmi doresc în continuare este să fiu ferit de accidentări, deoarece în anii trecuți am avut și asemenea experiențe, mai puțin plăcute în viața unui sportiv. Cel mai important pentru anul viitor este să am sănătate, să pot munci cel puțin la fel de mult și să pot participa la cât mai multe competiții. Rezultatele numai așa pot fi obținute, cu multă muncă și seriozitate”, a spus după primirea premiului canotorul.

O prezență constantă pe podiumul Galei Sportului Mureșean este Apostolache Kiss Andrea. După ce în anul 2015 ea a fost desemnată sportiva județului, acesta este al treilea an consecutiv când se clasează pe locul secund. „Este ceva deosebit, o mare satisfacție să văd că în fiecare an îmi este recunoscută munca. Simt o adevărată stare de euforie să văd că în orașul pe care îl reprezint, pentru care lupt în toată lumea. Nu aș putea spune că a fost un an mai greu sau mai ușor. Fiecare an și fiecare competiție le tratez la fel, încerc să fac cât mai bine ceea ce fac. Îmi doresc pentru anul viitor în primul rând sănătate, să muncesc cât mai bine. Câștigul vine doar după multă muncă”, ne spune deja obișuita laureată. „Muncim extraordinar de mult pentru aceste rezultate. În momentul de față, pentru condițiile de muncă de la noi din țară este ceva extraordinar ce a realizat Andrea. Ea este deja de cinci sau șase ani în topul sportivilor mureșeni, dar în primul rând este în topul mondial, iar acest aspect nu este de neglijat”, a completat-o antrenorul ei, Horváth Attila.