Doru Borșan, laureat al Galei Smart City Industry Awards cu titlul CEO of the Year

Share



Doru Borșan, directorul general al Novitas 3D City România, a câștigat luni seara, la București, premiul CEO of the Year în cadrul Galei Smart City Industry Awards, 2018, un eveniment organizat de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate, sub Înaltul Patronaj al Ministerului Energiei.

Asociația Română Pentru Smart City și Mobilitate a organizat luni, 10 decembrie, a treia ediție a Galei Smart City Industry Awards, sub Înaltul Patronaj al Ministerului Energiei.

De altfel, ministrul Energiei, Anton Anton, a fost prezent la eveniment și a subliniat importanța inovării în dezvoltare. În deschiderea evenimentului s-au mai adresat auditoriului Alexandru Cumpănașu, președinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, sociologul Vasile Dâncu și fostul ministru Victor Negrescu.

Din județul Mureș, singurul laureat a fost Doru Borșan, directorul general al Novitas 3D City România, căruia i s-a decernat premiul CEO of the Year.

„Acum trei ani, când am început această aventură, am avut senzaţia că sunt singur. Mergeam la diverse întâlniri, la primării, consilii judeţene, ministere şi câteodată aveam senzaţia că vorbesc o limbă străină, dar dintr-o dată, cu ajutorul domnului Dumitrașcu (Eduard Dumitrașcu, preşedintele Asociaţiei Române pentru Smart City şi Mobilitate – n.a.) şi a Asociaţiei am participat la câteva dezbateri şi conferinţe şi m-am regăsit cu colegi, care unii sunt aici în această seară. Nu mai suntem singuri, suntem o familie, suntem uniţi, datorită şi dumneavoastră, domnule Pricop, datorită dumneavoastră, Sibiu, Alba Iulia, Satu Mare, Bucureşti şi toţi cei care sunt implicaţi în fenomenul smart digital. Italienii au o vorbă: unitatea de forţă. Îmi doresc ca noi, deţinătorii de tehnologii, împreună cu dumneavoastră, autorităţile locale, să dăm acea forţă încât să transformăm România noastră într-o ţară mai frumoasă, mai fericită, mai bogată şi, bineînţeles, mai smart”, a fost mesajul lui Doru Borșan după înmânarea premiului.

Premianții Smart City Industry Awards

În cadrul galei au fost înmânate premii la 15 categorii, prin care au fost răsplătiți reprezentanți ai autorităților locale, ai companiilor, care au contribuit la dezvoltarea proiectelor de orașe inteligente, locuire inteligentă etc. în anul care stă să treacă.

Premiile sunt următoarele: City Manager of the Year – Nicolaie Moldovan, City Manager Alba Iulia; Mayor of the Year – Emil Boc, primarul Municipiului Cluj-Napoca; Best Smart City Company: Orange România – Programul Orange Fab;

Best Smart City Project – Primăria Municipiului Cluj; Smart Living – Primăria Municipiului Sibiu, pentru proiectul: Sibiu, orașul în care calitatea vieții primează; Smart Citizen – Primăria Municipiului Satu Mare și companiei Smart Technology Alliance, pentru proiectul: Smart CityApp; Smart Government – Primăria Municipiului Alba Iulia, pentru proiectul: Comunicare cu cetățenii prin bluetooth și beaconi (cu aplicația E-ALBAIULIA); Smart Economy – Primăria Municipiului Iași, pentru proiectul: Dezvoltare sustenabilă pe toate verticalele smart city; Smart Environment – Iridex Group, pentru proiectul: Iridex SMART pentru clădiri inteligente, Smart Mobility, parking solutions – Sky Park Systems, pentru proiectul: Parking automatizat; Smart Mobility, e-ticketing solutions – Telelink România, pentru proiectul: Craiova Smart Transportation; Smart Mobility, safe mobility – EyeSafe, pentru proiectul: Eye Safe, mobility platform; Smart Mobility, Industrial Software, pentru proiectul: Smart city Parking – Sistem inteligent pentru managementul parcărilor urbane.

În raport cu membrii și partenerii săi, ARSCM a acordat următoarele distincții: Most active member (instituție) – Primăria Turda, Most active member (companie) – Schreder Romania, CEO of the Year – Doru Borsan, CEO Novitas 3D City, Partner of the Year – TrendInformatica, Institutul de Studii Liberale, BMF Grup, Digitax, Best Education Partner – Universitatea Ecologică din București și Universitatea Politehnică București, Best Mass Media Supporter: Ziarul Bursa.

Despre Novitas 3D City România

Novitas 3D City România deține exclusivitatea pentru România, țările din Europa de Est și țările din Golf a tehnologiei ultramoderne infra 3D, patentată de iNovitas AG. Tehnologia este ca un fel de Google Maps, mai pe înţelesul nostru, însă mult mai sofisticată, o tehnică modernă de vizualizare, verificare, măsurare și control a rețelelor rutiere, feroviare, fluviale etc.

Concret, pe un vehicul este instalat sistemul de achiziție date care are în componență un sistem de 8-10-11 camere stereo și o cameră panoramică, sincronizate cu datele de navigare, bazate pe tehnologia INS/GNSS, care colectează imagini de pe căile rutiere, feroviare și fluviale.

Imaginile de înaltă rezoluție sunt înregistrate apoi în sistem, sunt georeferențiate și aliniate în sistemul de coordonare local sau național. Printr-un proces complex de combinare a imaginilor de înaltă rezoluție cu date georeferențiate se creează imagini 3D.

Compania deține o flotă de 12 vehicule pregătite să se deplaseze în orice parte a Europei și celelalte zone acoperite de pe Glob. Fiecare vehicul procesează anual în jur de 6.000 km.

Ligia VORO