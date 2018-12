Locul 38 în Top 100 Antreprenori. Recunoaștere importantă pentru Mircea Oltean, directorul general IRUM SA Reghin

Share



Capitalul mureșean, 100% românesc, are parte de încă o recunoaștere importantă. Mircea Oltean, directorul general al companiei reghinene IRUM SA, a fost distins joi seara, în cadrul Galei Top 100 Antreprenori. Omul de afaceri reghinean a strâns o zestre de 14 puncte, fiind clasat în partea superioară a topului. Top 100 Antreprenori a fost realizat de Business Review și banii.net.

Mircea Oltean ocupă locul 38 în Top 100 Antreprenori, obținând 14 puncte. Realizatorii au ținut cont de patru criterii de punctaj – notorietate, valoarea business-ului, evoluția business-ului, numărul de angajați și implicare.

“După un an plin de realizări profesionale, cea mai importantă fiind lansarea TAGRO, primul tractor agricol 100% românesc, după o pauză de 10 ani, la INDAGRA, clasarea în Top 100 Antreprenori mă onorează și mă obligă în același timp, ca să continuăm dezvoltarea producției la Reghin și să investim în continuare în cercetare-dezvoltare. Mă bucur pentru recunoașterea valorii, importanței și contribuției capitalului românesc, poate uneori uitat, la dezvoltarea economică a țării noastre. De asemenea, premiul vine ca o încununare a unui an în care compania IRUM a aniversat 65 de ani de activitate, Grupul MAVIPROD, proprietarul IRUM – 25 de ani de la înființare, iar România și-a celebrat Centenarul Marii Uniri”, ne-a declarat laureatul.

Mircea Oltean conduce compania IRUM SA începând din 1999 când fabrica reghineană, aflată în pragul falimentului, a fost preluată în urma unui proces de privatizare și salvată de către MAVIPROD, companie pe care o deține alături de soția sa, Violeta.

IRUM este unul dintre jucătorii importanți din Europa în producția de TAF-uri. Însă se anunță și un concurent serios în piața de utilaje agricole. IRUM vinde la ora actuală 500 de tractoare agricole pe piața din România, care absoarbe anual 2500 de utilaje și cu o proiecție de creștere pentru 2028 de 8.000 de tractoare agricole.

Grupul Maviprod desfășoară activități în 3 țări – România, Ungaria și Republica Moldova, are o cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro și numără peste 600 de angajați.