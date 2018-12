Rectificare de buget cu discuții, în Consiliul Local Reghin

Share



Consilierii reghineni, întruniți în ultima ședință ordinară din acest an, au avut pe ordinea de zi 10 proiecte de hotărâre și punctul Diverse. Unul din proiectele care a iscat discuții a fost cel legat de rectificarea bugetului General al UAT Reghin pe anul 2018, ca urmare a amendamentului propus de secretarul Municipiului Reghin, Mirela Rădoi.

„Cu toate că proiectul are viză de legalitate din partea mea, în urma unei analize mai complexe și dataliate a punctelor din proiect, doresc să propun eliminarea sumei de 83.000 de lei la capitolul Cheltuieli autorități publice, litera A, cheltuieli de personal, pentru următoarele considerente de natură juridică: Hotărârea Curții de Apel în judecarea căii de atac a recursului nu a fost încă redactată și comunicată părților în litigiu, ori din punct de vedere juridic, apreciez că este necesară revizuirea acestei condiții, consider că există un conflict de interese în situația dată , având în vedere că doamna șef serviciu Buget-Contabilitate, în calitate de reclamant în litigiu, a solicitat ca angajat plata sumelor obținute prin instanță judecătorească, în calitate de funcționar public de conducere a întocmit și proiectul de buget, și a stabilit sumele care se includ în buget în vederea aplicării acestor drepturi bănești. Legea 168 pe 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței activității autorităților publice, definește la Articolul 70 conflictul de interese ca fiind situația în care persoana care exercită o autoritate sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuților care îi revin potrivit Constituției și a altor acte normative. Nu s-a ținut cont nici de prevederile Ordonanței de urgență nr.90 pe 2017, privind unele măsuri fiscal bugetare care prevăd la Articolul 6, faptul că plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianurie-31 decembrie 2018, se va realiza eșalonat astfel, în primul an se plătește 5 %, 10 % în al doilea, în al treilea și al patrulea an 25 % iar în al cincilea an se plătețte 35 %. În baza acestor argumente, apreciez că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Reghin pe anul 2018, în situația neaprobării acestui amendament, este lovit de viciu de ilegalitate, ca atare, dacă amendamentul nu este aprobat, nu voi contrasemna hotărârea de consiliu local”, a precizat Mirela Rădoi.

Amendamentul a fost în cele din urmă aprobat prin votul consilierilor .

Consilierii reghineni au mai aprobat proiectele privind activitatea de valorificare de către Ocolul Silvic Lunca Bradului în anul 2019 a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Reghin, componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Reghin precum și Regulamentul de funcționare a acesteia, precum și egulamentul privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite și terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi de pe raza municipiului Reghin.

Investiții în zona Gării- Axente Sever din fonduri proprii

După ce a fost amânat în cursul săptămânii trecute, proiectului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiție ”Lărgire intersecție str. Gării cu str. Axente Sever” a primit votul consilierilor.

„Proiectul reabiltării străzii Ierbușului e depus pe fonduri europene, și nu putem să facem alte investiții, astfel, lărgirea străzii, respectiv a intersecției străzii Gării cu strada Axente Sever o vom face din bani proprii, după exproprierile care vor fi. Practic vom da casele jos, și lărgim nu doar partea carosabilă ci și partea de trotuar, astfel ca zona să fie degajată și circulabilă”, a precizat Maria Precup, primarul municipiului Reghin.