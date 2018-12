Seria negativă a mureșencelor continuă

Share



În penultima etapă a Ligii Naționale de Baschet Feminin CSM Tîrgu-Mureș a suferit a treia înfrângere consecutivă pe teren propriu, 55-93 cu Phoenix Știința Constanța. După un tur foarte bun, cu un parcurs fără niciun eșec pe teren propriu și doar două înfrângeri în deplasare, ambele la fruntașele grupei valorice B, mureșencele au slăbit mult ritmul, cedând chiar la sor returulu în fața acestora. Eșecul cu constănțencele era astfel previzibil, ținând cont de faptul că echipa are în componenți multe jucătoare fără experiență, iar în ultimele partide au lipsit din lot din cauza unor accidentări principalele jucătoare. Evoluția modestă din această partidă a făcut ca oaspetele că câștige fără să forțeze toate cele patru sferturi ale întâlnirii: 12-27, 19-24, 16-19, 8-23.

Depășite la toate capitolele

Aflate pe prima poziție și o singură înfrângere, dar și aceea la „masa verde”, oaspetele s-au istalat la conducere din start și au dominat la toate capitolele. Mureșencele au înscris primul coș al mrciului, dar nu au mai punctat în utmătoarele trei minute, permițând constănțencelor să se desprindă rapid. Revenirea americancei Angel Robinson nu și-a pus amprenta pe jocul unei echipe mult inferioară și ca talie, în fața unei echipe mai experimentate și mult mai mobilă și mai exactă în aruncări. Aceasta a fost cea mai bună marcatoare a jocului, cu 22 de puncte, dar CSM a realizat și de această dată procentaje fosrte slabe, cu doar trei aruncări de 3 puncte reușite, față de 12 ale oaspetelor. Celelalte marcatoare au fost: Bianca Voica 13 (1×3), Mihaela Maxim 10 (2), Antonia Radu 4, Alexandra Bobar 4, Cristina Badi 2. Au mai jucat Andreea Feiseș, Diana Ignat, Bokor Beata, Iohana Borșan.

C ea mai bună marcatoare pentru Phoenix a fost Bianca Fota, cu 21 puncte și 4 reușite de la distanță.

CSM ocupă în clasamentul de 7 echipe a grupei B locul 4, cu 6 victorii și 5 înfrângeri și va juca în cadrul ultimei etape din prima fază în deplasare, la București, cu Agronomia, formație aflată pe ultimul loc, cu doar două victorii. Partida are loc luni, 17 decembrie, de la ora 18.00, în sala Agronomia din Capitală.