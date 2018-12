Premiu de Excelență AFIR pentru comuna Suseni

Share



Printre comunele evidențiate în cadrul Simpozionului Regional “18 ani de AFIR – Dezvoltare durabilă a mediului rural”, desfășurat marți, 4 decembrie la Alba Iulia, s-a numărat și comuna Suseni, răsplătită cu un Premiu de Excelență pentru absorbția de fonduri europene, în persoana primarului Mircea Mariș.

„În cadrul acestei gale comuna Suseni a primit un Premiu de Excelență pentru proiectele și contractele semnate, atât cele finalizate cât și proiectele aflate în derulare. Comuna Suseni a avut cinci proiecte derulate prin AFIR, din care două finalizare. Este vorba de achiziția unui buldoexcavator, proiect câștigat prin Grupul de Actiune Locala “Defileul Mureșului Superior” și proiectul privind instalația de sonorizare la căminul cultural din Suseni , proiect care s-a și închis. De asemenea, am semnat contractul pentru proiectul de canalizare și extindere rețea de apă în localitatea Suseni. Suntem în faza semnării contractului de execuție , iar anul viitor, în luna aprilie vom da ordinul de începere a lucrărilor, valoarea contractului fiind de 5,1 milioane lei. Alt proiect semnat are în vedere reabilitarea drumului Luieriului până la limită cu localitatea Săcal, și două străzi în Suseni, care momentan se află în stagiul de licitație. Partea de proiectare și partea de SF a avut parte de bani rambursați de la AFIR. Am muncit într-un termen destul de scurt, cu toate acestea am reușit să atragem sume destul de importante din contractele semnate. La aceste proiecte cu finanțare europeană, mai avem un contract semnat cu Ministerul Dezvoltării pentru asfaltare drumuri în localitatea Suseni. Aici, prima dată trebuie să facem canalizarea și ulterior asfaltarea. Suma totală a fondurilor europene accesate pentru comuna Suseni la cele cinci proiecte este undeva la 3 milioane de euro”, ne-a declarat Mircea Mariș, primarul comunei Suseni.

În cadrul evenimentului, au mai fost premiate comunele Deda și Lunca Bradului, membre în cadrul Grupul de Acțiune Locala “Defileul Mureșului Superior”

„În cadrul galei au fost premiați colegii primari din Deda și Lunca Bradului, dacă e să ne referim la Valea Mureșului. Unele primării au primit Diplome de Excelență, iar comuna Suseni, spre bucuria noastră a primit un Premiu de Excelență, ca recunoaștere a muncii depuse în vederea atragerii de fonduri europene pentru dezvoltarea comunei”, a precizat Mircea Mariș.