Chiar așa, cine promovează sportul mureșean?

Share



După o viață petrecută aproape de sport, ca practicant, susținător, suporter, de peste 10 ani ca ziarist sportiv, am avut multe satisfacții, dar și unele decepții, în special în ultima perioadă. Am salutat și salut înființarea CSM, chiar dacă am avut unele dispute cu mulți apropiați care nu au agreat acest lucru. De ce din bani publici?, susțin unii. Nu sunt bani pentru sănătate, cultură, învățământ, social, și îi „aruncăm” pe sport, să se fure?

Chiar așa, dar nu se fură peste tot? Sportul nu menține sănătatea, nu disciplinează? Multor sportivi juniori li se impun chiar rezultate bune la învățătură pentru a rămâne la cluburi. Să se ofere locuințe sociale și ajutoare pentru cei care nu au muncit și nici nu vor. De ce să muncească până primesc ceva fără să facă nimic?

Iubitorii sportului trebuie să urmărească doar la televiziune meciuri din primele divizii la diverse discipline, deoarece acasă la ei nu au unde merge la un meci „pe viu”.

Da, subiectul poate fi îndelung dezbătut. Pe de altă parte, în comparație cu multe alte domenii, sportul a adus mai mult prestigiu unor localități (nu doar orașe), sau țării. Foarte multe orașe au CSM-uri, multe cu rezultate remarcabile chiar la nivel internațional. La Târgu-Mureș ne lăudăm în continuare cu sportivi care au făcut ca numele orașului să fie cunoscut în lume, dar asta în urmă cu multe zeci de ani.

Acum trei ani, mai exact în vara lui 2015 sportul mureșean „clocotea” din nou. Se luptau pentru titlu echipele de fotbal, masculin și feminin, cea de baschet masculin, la volei feminin echipa care susținuse în premieră semifinala campionatului se afla în permanență în play-off, cea de handbal feminin de la SC Mureșul evoluase în primul eșalon, cele de futsal și popice feminin deveneau din nou campioane. La sporturile de echipă Târgu-Mureșul era practic o adevărată „capitală a sportului”.

Să revenim la CSM. Toate acestea s-au prăbușit foarte curând, cluburile aminitite au dispărut, din motive financiare. Apariția CSM oferă noi perspective. Clubul are echipe de juniori la majoritatea secțiilor. Întrebarea care s-ar pune în cazul acestora este: unde ar putea fi aceștia promovați dacă acasă nu există echipă la nivel superior? Să aibă exemple și ambiții de a juca în echipa orașului, să evolueze în fața celor care i-au format, i-au susținut, familie, rude, prieteni, colegi. Răspuns: adevăratele valori ar pleca la vârste fragede la cluburi unde au alte perspective și condiții. S-ar afla despre ei că sunt mureșeni atunci când s-ar afirma pe alte meleaguri. Mulți cunosc acest fenomen, aproape oricine are pe cineva apropiat care a practicat sau practică sportul. Da, în frunte vor fi plătiți unii din bani publici, dar aceștia trebuie să fie aceia care își merită locul, cei care au realizat cu adevărat ceva. La CSM sunt acum secții trecute la diverse cluburi, dar cu rezultate foarte bune, majoritatea cu sportivi tineri, locali. Exemple? La handbal echipa fetelor trecută de la CS Olimpic, crescută de soții Mihaela și Claudiu Evi domină categoric seria din Divizia A, voleibalistele junioare de la CSU Medicina CNUE sunt singurele din seria A2 Vest care nu au cedat un set în 11 meciuri, echipa de fotbal din Liga 4 a încheiat cu punctaj maxim, cea de futsal e lider în Liga 2, dar exemplele pot continua. Sunt rezultate obținute de tineri sportivi mureșeni „încorporați” la club, care au pornit de jos, așa cum se prevede pentru un club nou.

Cine este alături?

Dacă e să trecem la capitolele decepțiilor, din punct de vedere personal, profesional mai exact, acest an mi-a oferit și asemenea momente. Am primit în acești ani deseori câte o diplomă din partea unor cluburi. Se numesc „Diplomă de Merit” sau altfel, dar au o valoare să-i spunem sentimentală. Au fost acordate din respect, ca răsplată pentru implicarea în promovarea echipelor, indiferent de ramura sportivă. Ultima primită a fost la Gala Sportului Mureșean din acest an Centenar. Pe aceasta scrie „Diplomă DE EXCELENȚĂ” și a fost acordată „Pentru contribuția în dezvoltarea și promovarea sportului mureșean”. „Surpriza” a fost deja subliniată și de un coleg de breaslă: am primit-o la Masa Festivă din cadrul Galei Sportului Mureșean, am găsit-o pe masă, la locul unde mi-am lăsat lucrurile, eu fiind mai mult acolo unde se acordau distincțiile, pentru poze. Dacă nu am stat la masă, nu am fost servit cu nimic, dar oricum nu pentru asta eram prezent. În absență, nu mi s-a lăsat nici frumoasa lucrare dedicată evenimentului, realizată de câțiva inimoși oameni din cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș. Pachetul de diplome oferite celor din Mass Media i-a fost înmânat, pentru a fi distribuit, unui coleg de breaslă, de către un chelner (!!!).

Nu am fost niciodată și nu voi fi acela care îmi doresc să apar în față, să fiu aplaudat, acest lucru o merită performerii, dar nu a fost din păcate singurul eveniment de acest gen în acest an. Cu ocazia unei alte „Gale”, numită „Valorile Sportului Tîrgumureșean”, organizată cu ocazia Zilelor Tîrgumureșene, cotidianul Zi de zi, în care apare zilnic în medie cel puțin o pagină de sport, exclusiv mureșean, a fost „uitat”, la fel ca și alte publicații sau posturi locale dealtfel. Au fost răsplătite în schimb unele care publică orice informație, de pretutindeni, fără nicio legătură cu sportul mureșean, care nici nu participă la evenimentele sportive, nu cunosc sportivii, antrenorii și conducătoriii cluburilor. Nu voi da exeple nici pro, nici contra, cei avizați ar trebui să cunoască. Explicații pentru asemenea „scăpări” ar trebui să ofere alții. Colegul despre care aminteam a returnat ulterior diploma organizatorilor, altul o va păstra probabil și doar pentru faptul că i-a fost recunoscut un „statut” de care nu știa că-l deține în cadrul instituției unde lucrează (realizator de emisiune care a devenit „cameraman”). Eu nu știu ce să fac cu ea.

Putem pune întrebarea: dacă vorbim despre promovarea sportului mureșean, cine îl promovează, totuși?

P.S. Un alt aspect delicat este acela a proverbului cu „plapuma”. Unii afirmă că CSM are deja probleme cu plata salariilor la sportivi. Majoritatea echipelor din cadrul clubului au avut un parcurs foarte bun, dar oare nu s-a forțat nota, cu o „plapumă” prea mică? Să sperăm că știrea este doar un zvon. Hai CSM, Hai Târgu-Mureș!

Mihai VEREȘ