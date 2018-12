Festivalul „Vin colindătorii”, la cea de a XIX ediție

Share



Municipiul Reghin și Muzeul Etnografic ”Anton Badea” organizează miercuri, 19 decembrie, Festivalul Internațional de Datini și Obiceiuri de Iarnă „Vin colindătorii”.

Festivalul, organizat an de an, ajuns în acest an la ediția a XIX-a, își propune să promoveze tradițiile și obiceiurile care se desfășoară de Crăciun și Anul Nou, printr-o fastuasă reprezentare populară, în care întreg orașul va deveni, pentru o zi, scena unui spectacol de sunet, culoare și mișcare. La eveniment participă invitați din mai multe județe ale țării și din străinătate, formații artistice, grupuri de colindători și urători, care vor recrea atmosfera de sărbătoare.

Incursiune în simbolistica Crăciunului

Pentru o mai bună aprofundare a esenței sărbătorilor de iarnă, Muzeul Etnogarfic „Anton Badea”, în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Petru Maior” și Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” din Reghin, a organizat joi, 13 decembrie, un atelier de comunicare, denumit „Eu și sărbătorile. Crăciunul”.

„Sărbătorile trebuie să fie un spațiu al exprimării creativității, un prilej de evoluție spirituală, în care cunoașterea trecutului să ducă la o înțelegere mai bună a prezentului. Obiceiurile cu limbajul lor propriu, departe de a se confunda cu sărbătoarea, rămân cadrul de manifestare, iar semnificația acesteia devine evidentă înțelegându-ne mai bine pe noi. Indiferent de timp și spațiu, sărbătoarea este o altfel de trăire în comparație cu cotidianul. În context sărbătoresc, obiceiurile și modul de a sărbători se reînnoiesc cu fiecare generație, indiferent de vârstă, gen, stare socială, fiecare își găsește locul și rostul de a trăi sacrul și profanul eliberându-se prin ludic, de obișnuit și cotidian”, a precizat Roxana Man, directoarea Muzeului Etnografic ”Anton Badea din Reghin.

Parada colindătorilor

Festivalul Internațional de Datini și Obiceiuri de Iarnă „Vin colindătorii” va debuta miercuri, 19 decembrie, ora 9:30 la Muzeul Etnografic ”Anton Badea” cu un Festival de colinde, urmat la ora 11:30 de parada colindătorilor pe traseul Muzeul Etnografic-Parcul Central-Biserica Săsească-Primărie. Programul va continua cu un spectacol de colinde în fața Primăriei Municipiului Reghin, începând cu ora 13:00, urmat de jocuri cu măști în Piațeta din Cartierul Libertății (ora 16:30), cu participarea grupurilor ”Urșii” din Preutești, Suceava, ”Drumul Baltagului” din Borca, Neamț și a Grupului tradițional de colindători și urători din Cernăuți, Ucraina.