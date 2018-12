Mureșencele încheie prima fază cu victorie

Share



După trei înfrângeri consecutive pe teren propriu echipa feminină de baschet CSM Târgu-Mureș a încheiat prima fază a sezonului cu o victorie obținută în deplasare, 77-55 la ultima clasată, Agronomia București. Fără drept de a participa la turneul play off pentru locurile 1-8, fiind club nou înființat și cu un lot subțiat, mureșencele s-au impus în ultima confruntare din prima fază a campionatului. După un debut echilibrat de partidă, așa cum este deja obișnuit, echipa antrenorului Ionel Brustur s-a instalat la conducere și a controlat jocul până la final. Mureșencele au câștigat primele trei sferturi, 24-8, 17-14 și 18-13, l-au cedat pe ultimul cu 18-20, dar nu au avut emoții pentru a obține victoria. Formația ardeleană s-a impus clar la aruncările din afara semicercului, cu 10 reușite din 26 de aruncări, față de una singură a gazdelor (din 15) și a transformat toate cele 11 aruncări libere de care a beneficiat, în timp de Agronomia a ratat 10 din 14. De la CSM a lipsit în continuare căpitanul Meszáros Kata și Cristina Badi, ambele obișnuite titulare, dar și Georgiana Plăvițu. Cea mai bună marcatoare a echipei a fost Mihaela Maxim, cu 23 de puncte, dintre care 15 cu cele 5 reușite de la distanță (din 9 aruncări). Bianca Voica a totalizat 14 puncte, cu 4 „treițe”, tot 14 a înscris și Antonia Radu, celelalte marcatoare fiind Angel Robinson, cu 11 puncte, 14 recuperări și 5 pase decisive, Alexandra Bobar 6, Diana Ignat 5 (1×3), Andreea Feiseș 4. Au mai jucat Bokor Beata și Iohana Borșan.

Cea mai bună marcatoare a gazdelor a fost Sonia Vilcinschi, care a înscris tot 23 puncte.

Punct și de la capăt

După încheierea primei faze prima clasată, Phoenix Știința Constanța trece pentru turneul play off în prima grupă valorică, în timp ce mureșencele vor încheia probabil grupa valorică B pe locul 4, cu 7 victorii și 5 înfrângeri, la egalitate cu Rapid București, dar următoarea clasată, CSU Oradea are cu un punct mai puțin dar mai are de disputat un meci. Faza a doua a competiției începe deja în 22 decembrie, echipele continuând cu zestrea de puncte din prima fază. Programul etapelor urmează a fi stabilit după încheierea ultimelor partide ale primei faze.