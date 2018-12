Maurer Residence Târgu-Mureș – Proiectul rezidențial nr. 1 al orașului. Ce ar însemna să trăiești în orașul din interiorul orașului?

Share



Târgumureşeni, vi se pregătește ceva… nemaipomenit și fără precedent! Cea mai mare companie de dezvoltare imobiliară din România a lansat chiar anul acesta proiectul Maurer Residence Târgu-Mureș, proiectul imobiliar nr. 1 al orașului. Cu siguranță că mulți dintre voi s-au gândit deja cum poate fi viața într-un astfel de cartier nou-nouț. Oare ce va oferi noul cartier rezidențial tuturor celor care se hotărăsc să facă parte din noua comunitate? Ca să vă răspundem, vă invităm acum la o plimbare în cartierul nou construit și vă invităm, totodată, să faceți cunoștință și cu unul dintre noii locatari, Eduard, care are 10 ani și s-a mutat într-un bloc nou cu părinții și cu sora mai mică.

„Salut! Sunt Eduard și stau în cartierul Maurer Residence, în blocul B2, cu mama, tata și cu sora mea. Acum, mă duc după pâine, la magazinul de la parterul blocului de vizavi, pentru că ieri am uitat să ne luăm din supermarketul cartierului. În drum spre casă, am să-mi cumpăr și o prăjiturică din cofetăria mea preferată, care s-a deschis acum câteva săptămâni și are niște torturi aniversare de-ți vine să le prinzi cu mâna…

Îmi place să mă dau cu trotineta prin cartierul meu. Mă simt în siguranță aici. Uneori ieșim cu prietenii la lacul de la marginea cartierului. Ne uităm la pești, ne întâlnim cu colegii de la școală. Și școala mea-i chiar aici, tot în cartier, așa că mă duc singur și la școală, în fiecare dimineață. Cred că este o ușurare enormă pentru tati și mami. Să știi că pot să o duc singur la grădiniță și pe surioara mea, pentru că este numai la două blocuri distanță, așa că mami și tati nu mai întârzie de la locul de muncă. Lângă lac, avem o bază sportivă uriașă, unde venim cu tati să jucăm fotbal și… vrea să mă înscrie și la înot aici! Abia aștept! Știu că antrenamentele sunt seara și că va trebui să vin acasă și singur, dar nu mă tem deloc. Sunt camere video peste tot în cartier și cei care stau aici sunt în siguranță. Îmi place să-i privesc pe cei mari cum joacă fotbal și tenis. Cartierul nostru este înconjurat de o pistă de bicicletă, unde mai dăm câte o tură cu prietenii și ne întâlnim cu vecinii care fac jogging dimineața și seara.

Noi stăm la etajul trei, într-un apartament cu trei camere, la care-mi place cel mai mult că are două terase. Una din ele o ocup eu cu sora mea, pentru că ne place să ne jucăm aici. Când strălucește soarele, tati și mami își beau cafeaua de dimineață pe celălalt balcon. Camerele noastre sunt așa de mari încât ne jucăm și de-a prinselea în casă.

Să știi că și vecinii noștri sunt foarte de treabă. La etajul nostru, în apartamentul studio, stă un băiat care este deja student la universitate. De obicei, ajunge acasă cam târziu, probabil are cursuri, dar e foarte de treabă, l-am lăsat să-mi încerce și trotineta. În vecini, s-a născut și un bebe. Am fost în vizită la ei! Au două camere și-mi place foarte mult că au pictat pe perete personaje de desene animate și soarele bate pe peretele camerei copilului tot timpul. La parter, într-un alt apartament studio, stă un domn mai bătrân, cu care ne întâlnim mereu când mergem la lac și care ne oferă semințe să dăm de mâncare la porumbei. Uneori, îl ajut la cumpărături.

După ce m-am dat cu bicicleta sau cu trotineta, urc acasă cu liftul. Mă simt ca un astronaut! Și sistemul de acces în bloc este super modern. Înainte să ne fi mutat aici, nu am văzut așa lifturi decât în vacanță, în hoteluri. Acum, pot să-l folosesc în fiecare zi. Și mă bucur și pentru că o ajută și pe tanti care stă la etajul patru și se deplasează cu scaunul cu rotile.

Îmi plac foarte mult și sărbătorile din cartier, pentru că se țin evenimente atât de interesante pentru toți copiii și pentru toate familiile din cartier. Acum, pot să mă distrez și să mă joc și cu copiii pe care-i văd mai rar, numai la școală.

Îmi amintesc că mai înainte a fost cam greu pentru părinții mei să mă ducă la școală. Ne sculam foarte devreme, stăteam în trafic și ajungeam cam greu acasă, mai ales dacă mai trebuia să facem și cumpărături. A fost atât de interesant când am ajuns la biroul imobiliar și părinții mei au discutat cu un agent drăguț, care mi-a oferit bomboane… Ne-am uitat împreună la planul apartamentului și părinții mei s-au hotărât să se mute aici imediat ce se construiește blocul. Așteptam deja nerăbdător ziua în care ne putem muta în noua noastră locuință. Mai nou, pot sta mai mult în pat dimineața și am scăpat de problemele cu deplasarea, pentru că-i aproape de noi tot ce ne trebuie și putem petrece mai mult timp împreună.

Când ne-am mutat aici, blocurile erau încă în construcție și priveam curios cum crește câte unul, ca ciuperca. Mă uitam și la vecini, să văd ce prieteni noi pot să-mi fac.

Știu că mulți îi zic cartierului nostru „un oraș în oraș”. Chiar așa este! Și-i văd și pe părinții mei că le place aici și și-au găsit un loc care-i aproape de toate punctele importante din oraș.

Îmi place foarte mult să stau aici. Îmi iubesc noua locuință și iubesc lacul, pista de bicicletă, baza sportivă, terenul de joc și școala… toată comunitatea asta de aici!”

Maurer Residence Târgu-Mureș vă oferă un nou stil de viață, transformând zona industrială a fostei fabrici de zahăr într-un mediu verde și spațios pentru familia lui Eduard și multe alte mii de familii asemănătoare.

Cartierele construite de Maurer Imobiliare nu înseamnă numai niște conglomerate de blocuri, ci adevărate comunități umane. Succesul întemeietorului firmei, Simon Maurer, se datorează în cea mai mare parte faptului că, pe lângă calitatea construcțiilor, el pune accentul pe oameni. Nimic nu dovedește mai bine că ceea ce construiește este o comunitate adevărată decât faptul că și domnul Maurer stă în cartierul pe care l-a creat, împreună cu familia sa, și ține legături strânse cu toți locuitorii. Cei care stau în cartierele Maurer Imobiliare formează o adevărată familie mare.

(Echipa Maurer Residence Târgu-Mureş)