Printre rânduri…

Activitate intensă la final de an. Avem deputați activi în comunicarea dinspre București. Și lideri noi în Mureș. Am monitorizat presa locală. Dinu Socotar între comisiile din Camera Deputaților de Cultură și mass media și cea de Comunicații, are o intervenție proactivă interesantă despre legea offshore. Florin Buicu a organizat cu o echipă mureșeană de la Management Sanitar de la UMFST concursul experiment pe posturile de la Spitalul Hunedoara, concurs filmat și arhivat, cu subiecte trase la sorți pe loc de fiecare asistentă sau soră medicală ce vrea să intre în sistem. Vass Levente, printre inițiatorii UDMR ce trec prin Cameră legea prin care spitalele neclinice pot deveni centre de formare pentru medicii rezidenți. Vasile Gliga, la București asumându-și alături de echipa PSD Mureș discursul prezidențial – dur și extrem de radical – al liderului socialiștilor români, cu o serie de abordări provocatoare nu doar pentru jocul politic și judiciar, dar mai ales economic pentru 2019. Lavinia Cosma îl interpelează pe șeful CNAIR, Narcis Neaga, prin ce sertar se mai află noul plan al Centurii Târgu-Mureșului.

După redeschiderea Aeroportului “Transilvania” și prima acțiune de degustare a serviciilor posibile la o competiție pe Transilvania Motor Ring, Peter Ferenc a trecut elegant de 1 decembrie. PSD local, monolit și fără dezertori ca în alte județe. USR, o revenire în activități locale. UDMR, după plecarea Monicăi Kozma și încercarea lui Borbely Laszlo de a pleca la ONU, lucrurile nu au căpătat note discordante public. Cristian Chirteș, activ și bine informat mai ales datorită audierilor din Comisia SRI unde e vice, a dizolvat conducerea liberală a municipiului reședință. Liberalii mureșeni strâng rândurile. La Bal a venit a doua oară liderul Ludovic Orban. Informații puține și limbaj dublu la cei ce au ales ALDE. Pot ori nu vor să plece încă, fie consilieri locali, fie primari liberali. Doru Oprișcan construiește filiala nouă a echipei lui Tăriceanu de la Mureș. Știm cine rămâne la liberali. Cunoaștem și originile echipei acum ALDE. 1996. Bănuim doar cine pleacă de la liberali, în afară de lista asumată. Cine face primul pasul decisiv? Cei mici?

Dacă Gliga și Ferenc își au, la jumătate de mandat parlamentar, că legislativul dă puterea politică a țării, clare pozițiile și puterea, Chirteș și Oprișcan vor împărți zilele ce vin singurul partid istoric. Cine își va adjudeca însă voturile lui Dorin Florea?! Cui le va da?! Ar fi secretul lui Polichinele… Florea a fost anul trecut la Bal. Anul ăsta nu. Orban a fost de ambele dăți. În 2017 s-a văzut cu echipa Florea și separat. Ar fi mers Florea la balul liberalilor dacă ar fi fost invitat?! Fost liberal în 2016, echipa PNL din CL este a primarului. Sau a lui Chirteș? Au fost doar doi consilieri la Bal. De ce nu e Florea în mai europarlamentar liberal. Sau ALDE?! Dacă la Balul PNL am văzut puțin din ce știu sigur cei de la ALDE, sunt curios dacă la Balul Însuraților vom vedea o parte din susținerea națională de care are nevoie PSD în 2019 de la partenerii de la UDMR… Ninge. Alb. Acoperitor…

Aurelian GRAMA