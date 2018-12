Comuna Aluniș se desparte de 2018 cu realizări și speranțe de mai bine

Share



Primarul comunei Aluniș, Kristof Jozsef-Loránt se declară mulțumit de anul care tocmai stă să se încheie, la fel și pentru 2019, grație investițiile care vor fi finalizate în cursul anului viitor.

„A fost un an bun din punctul meu de vedere, fructuos în ce privește realizările în comuna Aluniș. În acest an, am reușit să facem niște lucrări care vin în ajutorul cetățenilor comunei. Aici mă refer la Lunca Mureșului și Aluniș, unde am reușit să demarăm construirea trotuarelor. De asemenea, am reușit să finalizăm investiția cu reabilitarea școlii din Fițcău. Mai mult decât atât, în localitatea Aluniș, am reușit să finalizăm investiția unui cabinet stomatologic, care va fi funcționabil în cursul anului viitor. Tot acolo, lângă acest cabinet stomatologic, își vor desfășura activitatea și asistentele comunitare, angajatele noastre, patru persoane care vor avea un birou. Am reușit să amenajăm un spațiu care va găzdui persoane vreme de câteva nopți, în caz de anumite probleme. Ce nu am reușit în acest an, a fost schimbarea podului peste pârâul Fițcău, spre drumul Sărmașului. Orecum, am întârzit cu materialele, dar cu birocrația asta a venit luna decembrie, fapt pentru care vom da ordinul de începere a lucrărilor doar la primăvară. Tot pentru perioada de primăvară, a rămas și proiectul de construire a șanțului, atât de așteptat de locuitorii din Aluniș, de la strada Gării în jos, în sus de pârâul Fițcău, înspre Vălenii de Mureș. Este vorba de un șanț acoperit și asfalt pe o porțiune de 300 de metri”, ne-a declarat Kristof Jozsef-Loránt

Cum sărbătorile de iarnă bat la ușă, locuitorii comunei vor cinsti cum se cuvine sărbătoarea Nașterii Domnului , precum și cumpăna dintre ani.

„De sărbători, la noi în comună există o tradiție , avem grupuri de dansuri populare, atât în Aluniș cât și în Lunca Mureșului care, în prima zi de Crăciun vor susține o serbare la Aluniș, iar la Lunca Mureșului, undeva între Crăciun și Anul Nou , mai precis în ziua de 28 decembrie. De sărbători, ca în fiecare an, copiii vor primi pachete de la Moș Crăciun , dar și de la Moș Nicolae, cum s-a întâmplat la inaugurarea iluminatului festiv. Atunci, peste 250 de copii au fost prezenți în parcul din fața școlii din Aluniș unde au primit daruri. În săptămâna premergătoarea Crăciunului, vom da pachete copiilor , fiecare va primi acest dar duăpă programul de la clasă organizat cu ocazia Crăciunului. noaptea de Anul Nou, este o tradiție la Aluniș , în care organizăm un foc de artificii la cumpăna dintre ani. În fața primăriei lumea se adună, ciocnește un pahar și primește gândul bun celor apropiați , alături de o felie de cozonac sau o portocală. De regulă, la acest moment se adună sute de oameni, care împărtășesc alături de cei dragi trecerea în noul an”, a precizat primarul comunei Aluniș.

Un An Nou mai bun și plin de realizări

„Tuturor angajaților, consilierilor și colaboratorilor le doresc sărbători fericite. Vom avea vineri, 21 decembrie, o ultimă ședință de Consiliu Local, în care vor primi un pachet de Crăciun, prilej cu care vor fi și felicitați pentru realizările acestui an. .Nu în ultimul rând, tuturor cetățenilor comunei Aluniș le doresc un Crăciun Fericit, și un An Nou mai bun și plin de realizări” – Kristof Jozsef-Loránt, primarul comunei Aluniș