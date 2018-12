Sărbătorea colindelor și obiceiurilor de iarnă la Reghin

Share



Sute de participanți au fost protagoniștii celei de XIX-a ediție a Festivalului de datini și obiceiuri de iarnă “Vin colindătorii”, organizat miercuri, 19 decembrie de Municipiul Reghin și Muzeul Etnografic „Anton Badea”. Capra și turca, umblatul cu ursul și multe alte obiceiuri și ceremonii sacre arhaice au fost aduse de colindători din Preutești (județul Suceava), Borca (județul Neamț), Șieuț (județul Bistrița-Năsăud), Cernăuți (Ucraina) și județul Mureș care au recreat obiceiurile de demult pentru toți cei prezenți în centrul orașului.

„A fost un spectacol extraordinar care ne-a lăsat fără cuvinte. Evenimentul de azi a fost unul inedit deoarece este pentru prima dată când am avut colindători din alte județe dar și din Cernăuți, Ucraina. A fost un eveniment monumental aș putea spune, au fost lucruri pe care nu le știam, care fac parte din tradiția poporului nostru făcute cu foarte multă patimă și ardoare care au șocat efectiv pe toată lume din jur. Au fost trei zile pline de culoare, colinde și recunoștință. Și parcă ne pare rău că s-au încheiat. Pentru că au fost trei zile în care tradițiile au reînviat sub ochii noștri și fiecare dintre noi ne-am întors în timp – în zilele în care eram de-o șchioapă și colindam și noi din casă în casă pe toți cei dragi nouă. Au fost trei zile pline de frumos în care ne-am dat seama cât suntem de norocoși! Norocoși să fim colindați de 1200 de colindători și să auzim cele mai frumoase colinde și să primim cele mai calde urări! Momentul culminat al acestor zile a fost miercuri, cu ocazia festivalului de colinde. Le mulțumim fiecăruia în parte și le dorim să li se-ntoarcă înmiit acest dar minunat al colindelor”, a precizat Maria Precup, primarul Municipiului Reghin

Colaborare fructoasă Reghin-Cernăuți

Printre oaspeții de seamă s-au numărat și cei din Cernăuți, Ucraina, prezenți pentru a șasea oară la Reghin.

„Am început colaborarea cu cei din Reghin prin Sorina Bloj, directoarea bibliotecii, la care se adaugă colaborări foarte frumoase cu Roxana Man, directoarea Muzeului Etnografic. Grație acestei colaborări s-a îmbogățit și colecția Muzeului din Cernăuți cu costume tradiționale din Ardeal și cu diferite obiecte vechi. De asemenea, trebuie subliniată buna colaborare cu doamna primar Maria Precup care în acest an ne-a onorat cu prezența la Cernăuți unde a primit titlul de „Omul anului 2018”, pentru contribuţia deosebită la organizarea acţiunilor educaţionale şi culturale în vederea promovării patrimoniului cultural românesc şi pentru efortul depus în promovarea valorilor neamului românesc peste hotarele ţării.”, a precizat Iurie Levcic, directorul Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți.

Tradiții vechi din Bucovina

Oaspeții din Cernăuți au dus cu ei tradițiile lor dragi de la colinde la obiceiurile străvechi specifice Bucovinei.

„De fiecare dată când am venit la Reghin ne-am simțit foarte bine. Și de această dată lumea s-a bucurat de colindele care le-am adus din Bucovina și câteva fragmente din teatrul popular care la noi este foarte frecvent, în special în perioada sărbătorilor de iarnă. Am avut un mic fragment cu urșii, cu capra,la fel un frgment cu caii, căiuții cum îl numim noi.Toate acestea reprezintă tradițiile noastre de care ținem foarte tare. În momentul în care se tăvălește ursul în ograda ta, înseamnă că vei avea belșug. Când joacă căluții, înseamnă noroc, iar când îți joacă capra, înseamnă roade bogate. În cadrul Școlii Populare de Artă și Civilizație din Cernăuți am încercat să revitalizăm toate aceste tradiții.Avem acest obicei al căiuților în toate cele trei regiuni istorice, Nordul Basarabiei, Nordul Bucovinei și Ținutul Herța, dar în fiecare regiune se jocă altfel, cu toate că semnificația și tradiția e aceiași.De asemenea, colindele reprezintă un moment foarte frumos pentru noi, copiii noștri cunosc peste 20 de colinde. Dorința noastră este să scoatem și un CD care să acopere nu doar zona Bucovinei, ci colinde din întreaga țară, din Dobrogea, din Maramureșul istoric, Ardeal și nu în ultimul rând din Banat”, a menționat Iurie Levcic.