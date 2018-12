VIDEO: Vizita Corului Belcanto, mereu o binecuvântare

Share



Sfârșitul Anului Centenar parcă n-a mai fost atât de animat în comparație cu anii trecuți în ceea ce privește vizitele colindătorilor. Nelipsit la redacția cotidianului Zi de Zi este în schimb vizita corului Belcanto din Sărmașu.

Corul care a luat fiinţă în decembrie 2005, la iniţiativa preotului Daniel Camară, rămâne de fiecare dată o adevărată încântare. Inițial, grupul vocal mixt era format din elevi ai Liceului Teoretic „Samuil Micu” din orașul mureșean, dar acesta își mărește în permanență numărul membrilor, cu membri de la cele mai fragede vârste. Acesta a obținut și numeroase premii la diverse festivaluri.



Meritul îi aparține părintelui care a primit la ediția din acest an a Zilelor Sărmășene titlul de Cetățean de Onoare, o distincție binemeritată dacă ținem cont de serviciile aduse comunității de către un om deosebit. Pe lângă statutul său în cadrul Parohiei, acesta participă și la diverse acțiuni umanitare, pentru unii surprinzător, susține și echipa de fotbal care activează în Liga a IV-a. Pe lângă toate aceste activități, el a reușit și reușește să unească pe calea muzicii, în cadrul Corului Belcanto elevi care provin din diverse medii, indiferent de etnie sau religie, români sau maghiari, ortodocşi, catolici, reformaţi sau adventişti, toți dirijaţi de un preot ortodox.

Susținut de întreaga comunitate

Toate acestea nu pot fi duse la bun sfârșit fără un real sprijin. Corul Belcanto are acest sprijin din toate direcțiile. La fiecare vizită de sfârșit de an o are alături pe Elena Jucan, director adjunct al Liceului Teoretic „Samuil Micu” din orașul mureșean, dar este însoțit și de primarul Ioan Mocean, iar pentru concerte deplasările sunt sponsorizate de Primărie şi Consiliul Local Sărmaşu. Aceste aspecte au o semnificație aparte. Membrii corului sunt astfel chiar încurajați să fie angrenați în acțiunile grupului, iar edilul se dovedește a fi un om de suflet, care știe la rândul său să-și „păstorească” o comunitate în fruntea căreia a fost reales. Mai mult, unora dintre componenții corului activitatea în cadrul acestuia le deschide chiar o portiță pentru viitor.

„Sunt prima din clasa mea care m-am înscris în cor, iar acum sunt mai mulți colegi care m-au urmat. Am venit în cor doar de anul trecut, pentru că mi-a plăcut ceea ce face domnul părinte, mi-a plăcut atmosfera. Nu eram decisă înainte unde voi merge după ce termin clasa a opta, dar acum îmi doresc să merg la Liceul de Artă, la muzică”, a spus Melisa Florea, elevă în clasa a VII-a.

Continuitatea este un punct sensibil. Secretul acestei continuități, a unui cor cu elevi care după absolvirea școlii pleacă din localitate este acela că preotul Daniel Camară are „strategia” sa.

„Da, este un lucru sensibil. Fiind un cor de elevi, aceștia vin și pleacă. Ne-am asigurat totuși o așa numită „pepinieră” pentru a avea continuitate, cu corul Amadeus, unde pornim cu cei mai mici, de la clasele primare, chiar de la grădiniță. Avem componenți ai grupului care au venit când erau la grădiniță, cum este una dintre membre care este acum în anul trei de facultate și încă se află în corul nostru. Toți participă cu mare drag în aceste zile la aceste vizite, înaintea marii sărbători, când anunțăm nașterea Mântuitorului, când dorim să transmitem tuturor un gând bun, cele mai bune urări, sărbători petrecute în fericire alături de cei dragi”, au fost cuvintele părintelui Daniel Camară.

Minutele oferite de Belcanto sunt întotdeauna dintre cele mai plăcute în prag de sărbători, te introduc cu adevărat în atmosfera sărbătorilor de iarnă.

Mulțumiri, Belcanto!

Mihai VEREȘ